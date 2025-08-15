Az önkiszolgáló kassza segítségével fosztogatták a debreceni árhuzat

Ezen a hajdú-bihari strandon mindenki jól érzi magát

Egy hely, ahol kikapcsolódhatsz a szabad levegőn, ezáltal kiszakadhatsz a mindennapok rohanásából. A fürdés felfrissít, csökkenti a stresszt, miközben a napfény feltölt D-vitaminnal. A strand ideális hely a barátokkal vagy családdal töltött közös élményekhez, sportoláshoz, napozáshoz vagy akár csak egy jó könyv olvasásához is. A hajdú-bihari strandriportjaink sorában a debreceni Aquaticum strandfürdője, a kabai strand, a cívisvárosi SZUSZ Park, a Hajdúnánási Gyógyfürdő, a debreceni kerekestelepi strand és a püspökladányi strand után augusztus 14-én Hajdúdorogra látogattunk el.