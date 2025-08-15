2 órája
Az önkiszolgáló kassza segítségével fosztogatták a debreceni árhuzat
Először valami fura jelent meg a plafonon. Csalás miatt emeltek vádat a debreceni elkövetőkkel szemben. Csütörtöki hírösszefoglalónk.
A Debreceni Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen az elkövetők ellen, akik átcímkézték az élelmiszereket és ezáltal a valós összegnél lényegesen kevesebbet fizettek a pénztárnál.
Az önkiszolgáló kasszát kihasználva kopasztották meg a debreceni áruházat, mesterinek tűnő tervvel dolgoztak az elkövetők!
Dzsudzsák Balázs nagyon pozitív!
A Debreceni VSC csapatkapitánya arról is beszélt, hogy kellett változnia, egy teljesen más úton indult el, mint az előző szezonokban, sőt, az egész eddigi életében. Dzsudzsák Balázs a Nyíregyháza elleni mérkőzésről is kifejtette gondolatait.
Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."
Elhunyt Keresztes Szilárd
Gyászol a görögkatolikus egyház. Életének 94. évében elhunyt Keresztes Szilárd korábbi hajdúdorogi megyéspüspök.
Miért volt szükség az ingyenes parkolás megszüntetésére?
Július második hetében jelent meg a Malompark Bevásárlóközpont honlapján, hogy 2025. augusztus 1-től díjkötelessé teszik a parkolókat a bevásárlóközpont teljes területén, így a mélygarázsban és a felszínen lévő férőhelyek is fizetőssé válnak. Néhány nappal később technikai okokra hivatkozva a halasztás mellett döntöttek, így a jelzett határidőre nem szűnt meg az ingyenes parkolás.
Ekkortól lehet fizetős a parkolás a Malompark területén – több részlet is kiderült
Délutánra helyre a csőtörés után a vízellátás
Az egyik Debrecen-Józsai csoportban többen is arra panaszkodnak, hogy vízhiány van Felsőjózsán. Az egyik kommentelő szerint elvágtak egy vízvezetéket, amely a terület vízellátásáról gondoskodik. A csőtörésről megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t is.
Csőtörés történt Debrecenben, órákig nem lesz víz ezen a területen! – frissítve!
Beismerték a sikkasztást
A hajdúnánási rendőrök négy bolti alkalmazottat fogtak el, akiket sikkasztás miatt gyanúsítottak – számolt be róla a police.hu. Mint írják, egy polgári üzlet tulajdonosa tett feljelentést arról a rendőrségen, hogy a bevétele több hete visszaesett és az árukészlete is hiányossá vált.
Ezzel vár a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben
Idén 59. alkalommal rendezik meg a Debreceni Virágkarnevált, melyre bár augusztus 20-án vetül a legnagyobb reflektorfény, addig is látogathatjuk a kísérőprogramjait, merthogy lesz belőlük bőven. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ös részleteiről a debreceni Régi Városháza udvarán tartott sajtótájékoztatón beszéltek augusztus 14-én azoknak a cégeknek a képviselői, amelyek virágkocsikkal képviseltetik magukat a felvonuláson.
Hihetetlen látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – újabb részletek derültek ki a virágkocsikról
Több embert is kivettek a rendőrök Debrecenben
Egy olvasónk jelezte, hogy Debrecenben, a Böszörményi úton terelést tapasztalt, több rendőr is sorra állítja meg az autósokat és ellenőrzi őket. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a csütörtök esti mérkőzés miatt fokozott rendőri jelenlétet érzékelhetnek a város lakói.
Ezért állítják meg sorra az autósokat a rendőrök Debrecenben
A plafonon keresztül szakadt át a darázsfészek Hajdúszoboszlón
Még az ellenségeinek se kívánna ilyet az ember, mint ami ebben a hajdúszoboszlói házban történt… Döbbenetes sztori látott napvilágot augusztus 13-án délután Boros Tibor méhrajbefogó közösségi oldalán: akár az egyiptomi sáskacsapás, ízeltlábúak hatalmas raja félemlítette meg az embereket, csak éppen bent egy lakóházban, ahol darázsraj volt a hívatlan vendég, amikor kilyukasztotta a plafont egy darázsfészek Hajdúszoboszlón.
Azt hitték, csak beázott a plafon a szoboszlói lakásban, horrorisztikus, mik bújtak belőle elő! – fotókkal, videóval!
Ezen a hajdú-bihari strandon mindenki jól érzi magát
Egy hely, ahol kikapcsolódhatsz a szabad levegőn, ezáltal kiszakadhatsz a mindennapok rohanásából. A fürdés felfrissít, csökkenti a stresszt, miközben a napfény feltölt D-vitaminnal. A strand ideális hely a barátokkal vagy családdal töltött közös élményekhez, sportoláshoz, napozáshoz vagy akár csak egy jó könyv olvasásához is. A hajdú-bihari strandriportjaink sorában a debreceni Aquaticum strandfürdője, a kabai strand, a cívisvárosi SZUSZ Park, a Hajdúnánási Gyógyfürdő, a debreceni kerekestelepi strand és a püspökladányi strand után augusztus 14-én Hajdúdorogra látogattunk el.
„Ez a strand jobb, mint a Bahamák!" – van, aki egész nyarát ezen a hajdú-bihari strandon tölti! – fotókkal, videóval
Veszélyes terméket forgalmaz a népszerű influenszer; Hajdú-Biharba is juthatott belőle!
Súlyosan megégett a kétéves kisfiú, amikor a forró főzőlapra ültették Debrecenben – új információk derültek ki a megrázó esetről