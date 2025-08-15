augusztus 15., péntek

Ez történt csütörtökön

2 órája

Az önkiszolgáló kassza segítségével fosztogatták a debreceni árhuzat

Először valami fura jelent meg a plafonon. Csalás miatt emeltek vádat a debreceni elkövetőkkel szemben. Csütörtöki hírösszefoglalónk.

Haon.hu

A Debreceni Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen az elkövetők ellen, akik átcímkézték az élelmiszereket és ezáltal a valós összegnél lényegesen kevesebbet fizettek a pénztárnál.

Csalás miatt emeltek vádat a debreceni elkövetőkkel szemben.
Fotó: Csapó Balázs / Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Dzsudzsák Balázs nagyon pozitív!

A Debreceni VSC csapatkapitánya arról is beszélt, hogy kellett változnia, egy teljesen más úton indult el, mint az előző szezonokban, sőt, az egész eddigi életében. Dzsudzsák Balázs a Nyíregyháza elleni mérkőzésről is kifejtette gondolatait.

Elhunyt Keresztes Szilárd

Gyászol a görögkatolikus egyház. Életének 94. évében elhunyt Keresztes Szilárd korábbi hajdúdorogi megyéspüspök.

Miért volt szükség az ingyenes parkolás megszüntetésére?

Július második hetében jelent meg a Malompark Bevásárlóközpont honlapján, hogy 2025. augusztus 1-től díjkötelessé teszik a parkolókat a bevásárlóközpont teljes területén, így a mélygarázsban és a felszínen lévő férőhelyek is fizetőssé válnak. Néhány nappal később technikai okokra hivatkozva a halasztás mellett döntöttek, így a jelzett határidőre nem szűnt meg az ingyenes parkolás.

Délutánra helyre a csőtörés után a vízellátás

Az egyik Debrecen-Józsai csoportban többen is arra panaszkodnak, hogy vízhiány van Felsőjózsán. Az egyik kommentelő szerint elvágtak egy vízvezetéket, amely a terület vízellátásáról gondoskodik. A csőtörésről megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t is.

Beismerték a sikkasztást

A hajdúnánási rendőrök négy bolti alkalmazottat fogtak el, akiket sikkasztás miatt gyanúsítottak – számolt be róla a police.hu. Mint írják, egy polgári üzlet tulajdonosa tett feljelentést arról a rendőrségen, hogy a bevétele több hete visszaesett és az árukészlete is hiányossá vált. 

Ezzel vár a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben

Idén 59. alkalommal rendezik meg a Debreceni Virágkarnevált, melyre bár augusztus 20-án vetül a legnagyobb reflektorfény, addig is látogathatjuk a kísérőprogramjait, merthogy lesz belőlük bőven. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ös részleteiről a debreceni Régi Városháza udvarán tartott sajtótájékoztatón beszéltek augusztus 14-én azoknak a cégeknek a képviselői, amelyek virágkocsikkal képviseltetik magukat a felvonuláson.

Több embert is kivettek a rendőrök Debrecenben

Egy olvasónk jelezte, hogy Debrecenben, a Böszörményi úton terelést tapasztalt, több rendőr is sorra állítja meg az autósokat és ellenőrzi őket. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a csütörtök esti mérkőzés miatt fokozott rendőri jelenlétet érzékelhetnek a város lakói. 

A plafonon keresztül szakadt át a darázsfészek Hajdúszoboszlón

Még az ellenségeinek se kívánna ilyet az ember, mint ami ebben a hajdúszoboszlói házban történt… Döbbenetes sztori látott napvilágot augusztus 13-án délután Boros Tibor méhrajbefogó közösségi oldalán: akár az egyiptomi sáskacsapás, ízeltlábúak hatalmas raja félemlítette meg az embereket, csak éppen bent egy lakóházban, ahol darázsraj volt a hívatlan vendég, amikor kilyukasztotta a plafont egy darázsfészek Hajdúszoboszlón.

Ezen a hajdú-bihari strandon mindenki jól érzi magát

Egy hely, ahol kikapcsolódhatsz a szabad levegőn, ezáltal kiszakadhatsz a mindennapok rohanásából. A fürdés felfrissít, csökkenti a stresszt, miközben a napfény feltölt D-vitaminnal. A strand ideális hely a barátokkal vagy családdal töltött közös élményekhez, sportoláshoz, napozáshoz vagy akár csak egy jó könyv olvasásához is. A hajdú-bihari strandriportjaink sorában a debreceni Aquaticum strandfürdője, a kabai strand, a cívisvárosi SZUSZ Park, a Hajdúnánási Gyógyfürdő, a debreceni kerekestelepi strand és a püspökladányi strand után augusztus 14-én Hajdúdorogra látogattunk el. 

