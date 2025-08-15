Halott fia hazaszállítására kér pénzt egy nő, de valami nem stimmel a gyászposzt körül

Egy magyar Facebook-felhasználó a napokban tette közzé szívszorító bejegyzését, melyben arról ír, hogy fia váratlanul elhunyt Angliában. Az is szerepel a posztban, hogy a családnak nincs elég pénze a holttest hazaszállítására, ezért kénytelenek adományokat gyűjteni. Ez a Facebook-profil viszont több szempontból is hamisnak tűnik, így csalásról lehet szó. Mutatjuk a részleteket!

Hamis gyászoló poszt a Facebookon? Mutatjuk miért lehet csalás a történet

Forrás: MW-archív

Segítséget kér a gyászoló anya

Szavakba önteni is nehéz, amit most érzünk... Szeretett fiam váratlanul elhunyt Angliában

– kezdte posztját a felhasználó. A bejegyzésben azt állítja, hogy családjuk szeretné hazahozni Magyarországra a fiút, hogy itthon, szerettei körében helyezhessék végső nyugalomra.

A hazaszállítás költségeit több százezer forintra becsülte, amit állítása szerint saját forrásból nem tudnak fedezni. Hozzátette, hogy hálásak lennének minden apró támogatásért, és a megosztások is segítséget jelentenének számukra. A posztban megadta a bankszámlaszámát is.

Később ugyanazon a napon, az esti órákban újra megosztotta korábbi bejegyzését. Pár órával utána pedig felrakott egy személyesebb hangvételű üzenetet is. Ebben közvetlenül a fiához szól, megemlítve, hogy büszkék minden pillanatra, amit vele töltöttek.

Bár már nem vagy itt közöttünk, a szereteted, a nevetésed és az, aki voltál, örökre velünk marad

– fogalmazott a második posztban.

Miért tűnik csalásnak a történet?

Több jel is azt mutatja, hogy a megrendítő történet valójában átverés lehet. A profil vizsgálata során feltűnő, hogy a legkorábbi bejegyzés 2025. február 7-én került fel. Ez rendkívül friss és arra utal, hogy nem létezik ez a Facebook profil olyan sok ideje.

A képek terén is gyanús jeleket fedezhetünk fel. A felhasználó csupán egyetlen fotót töltött fel magáról, amely ráadásul úgy néz ki, mintha egy képernyőről készült fénykép volna. Ez felveti a kérdést, hogy valóban az illető található-e a képen, vagy csak megnyitotta valaki más profilképét a számítógépén és lefotózta azt a mobiljával.

További két fotó található még a profilon: egy gyertya fényében látható keresztről készült kép, amely stock-fotónak tűnik, valamint egy ágyban fekvő fiatal férfi szelfi képe. Ez utóbbin állítólag a fia látható, de mivel nem közös fotó a profil tulajdonosával, nem bizonyítja a kapcsolatukat.