Halott fia hazaszállítására kér pénzt egy nő, de valami nem stimmel a gyászposzt körül
Tragikus történetet osztott meg egy Facebook-felhasználó: elmondása szerint fia váratlanul meghalt Angliában. A profil tulajdonosa azonban pénzgyűjtésbe kezdett, ami több szempontból is csalásra utalhat.
Egy magyar Facebook-felhasználó a napokban tette közzé szívszorító bejegyzését, melyben arról ír, hogy fia váratlanul elhunyt Angliában. Az is szerepel a posztban, hogy a családnak nincs elég pénze a holttest hazaszállítására, ezért kénytelenek adományokat gyűjteni. Ez a Facebook-profil viszont több szempontból is hamisnak tűnik, így csalásról lehet szó. Mutatjuk a részleteket!
Segítséget kér a gyászoló anya
Szavakba önteni is nehéz, amit most érzünk... Szeretett fiam váratlanul elhunyt Angliában
– kezdte posztját a felhasználó. A bejegyzésben azt állítja, hogy családjuk szeretné hazahozni Magyarországra a fiút, hogy itthon, szerettei körében helyezhessék végső nyugalomra.
A hazaszállítás költségeit több százezer forintra becsülte, amit állítása szerint saját forrásból nem tudnak fedezni. Hozzátette, hogy hálásak lennének minden apró támogatásért, és a megosztások is segítséget jelentenének számukra. A posztban megadta a bankszámlaszámát is.
Később ugyanazon a napon, az esti órákban újra megosztotta korábbi bejegyzését. Pár órával utána pedig felrakott egy személyesebb hangvételű üzenetet is. Ebben közvetlenül a fiához szól, megemlítve, hogy büszkék minden pillanatra, amit vele töltöttek.
Bár már nem vagy itt közöttünk, a szereteted, a nevetésed és az, aki voltál, örökre velünk marad
– fogalmazott a második posztban.
Miért tűnik csalásnak a történet?
Több jel is azt mutatja, hogy a megrendítő történet valójában átverés lehet. A profil vizsgálata során feltűnő, hogy a legkorábbi bejegyzés 2025. február 7-én került fel. Ez rendkívül friss és arra utal, hogy nem létezik ez a Facebook profil olyan sok ideje.
A képek terén is gyanús jeleket fedezhetünk fel. A felhasználó csupán egyetlen fotót töltött fel magáról, amely ráadásul úgy néz ki, mintha egy képernyőről készült fénykép volna. Ez felveti a kérdést, hogy valóban az illető található-e a képen, vagy csak megnyitotta valaki más profilképét a számítógépén és lefotózta azt a mobiljával.
További két fotó található még a profilon: egy gyertya fényében látható keresztről készült kép, amely stock-fotónak tűnik, valamint egy ágyban fekvő fiatal férfi szelfi képe. Ez utóbbin állítólag a fia látható, de mivel nem közös fotó a profil tulajdonosával, nem bizonyítja a kapcsolatukat.
Digitális tartalomkészítő tartalom nélkül
Különösen árulkodó, hogy a profil "digitális tartalomkészítőként" van megjelölve, és 398 követője van – nem barátja, hanem követője. Ennek ellenére semmilyen digitális tartalom nem található az oldalon, ami egy valódi tartalomkészítő esetében kifejezetten furcsa lenne.
A másnapi utolsó bejegyzés is gyanús. Ebben mindössze a fia neve szerepel, mellette három síró emojival, alatta pedig Máté Péter "Elmegyek" című dalának YouTube-videója látható. Ez a nyilvános megemlékezés szokatlannak tűnik egy frissen gyászoló édesanya részéről.
A legnagyobb reakciószámot – 32 reakciót és 10 kommentet – az a poszt kapta, amelyben elbúcsúzik fiától, és amely alatt egy férfi képe látható. A kommentek többsége rövid részvétnyilvánítás olyan emberektől, akiknek valószínűleg nem tűntek fel az árulkodó jelek.
Kapcsolatba léptünk a profil tulajdonosával és megpróbáltunk feltenni neki pár kérdést, de nem akart nekünk nyilatkozni.
Óvatosság ajánlott
Az ehhez hasonló esetek sajnos nem ritkák a közösségi médiában. Bár nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy csalásról van szó, a jelek mindenképpen óvatosságra intenek. Mielőtt bárki pénzt utalna ismeretlen személyeknek tragikus történetek alapján, érdemes alaposan megvizsgálni a profilt és a sztori hitelességét.
Ha valóban segíteni szeretnénk bajba jutott embereken, célszerű hivatalos szervezeteken keresztül adományozni, vagy legalább többféle forrásból ellenőrizni a történet valódiságát. A közösségi média világában sajnos gyakori jelenség, hogy mások jóindulatát kihasználva próbálnak pénzhez jutni hamis profilok mögött bujkáló csalók.
