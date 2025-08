Augusztusban több pénzt kapnak a családok, hamarosan jön az utalás

A családok számára talán a szeptember az egyik legköltségesebb hónap az iskolakezdés miatt. Ahogy az utóbbi években is történt, a családi pótlék 2025-ben is kétszer érkezik az augusztusi hónapban. Egyrészt a szokásos augusztus elején esedékes, valamint az előrehozott szeptemberi családi pótlék is jön a családok iskolakezdését támogatva – számol be róla a Kemma.

A dupla családi pótlék 2025 augusztusában is segíti a családok iskolakezdését

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Családi pótlék 2025 – időpontok

A családi pótlék érkezése 2025-ben minden hónapban 2-a és 6-a között történt, most augusztusban 4-én számíthatnak a családok az összegre – olvasható a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán.

Ahogy arról is írnak, hogy a megszokott hó eleji utalás mellett most augusztus 22-én ismét érkezik utalás – ez az az összeg, amit eredetileg szeptemberben juttatnának el a családoknak, de a szeptemberi iskolakezdés miatt ezt az utalást az augusztusi hónapra hozták előre, ezzel is támogatva a családok iskolakezdését.

Az év további hónapjaiban a megszokott módon történnek az utalások; mivel most augusztusban a szeptemberi is érkezik, így szeptemberben nem lesz, október és december között pedig minden hónap elején, 2-a és 4-e között történnek a jóváírások – olvasható az Államkincstár oldalán – ahogy az is, hogy akik postai úton kapják a támogatást, azok 2–4 munkanappal később számíthatnak a kézbesítésre.

