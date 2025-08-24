augusztus 24., vasárnap

Nyárzáró

2 órája

Kétezer palacsinta sült a hajdú-bihari családi napon

Haon.hu
Kétezer palacsinta sült a hajdú-bihari családi napon

Rengeteg palacsinta sült Egyeken

Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Fergeteges nyárzáró családi napot tartottak Egyeken szombaton – számolt be róla a közösségi oldalán Bodó Sándor országgyűlési képviselő.

Remek volt a hangulat a családi napon
Remek volt a hangulat a családi napon
Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Mint azt a képviselő írta, a családi napon remek fellépők voltak, a látogatókat pedig kiváló ízek, valamint kétezer palacsinta is várta. A jelen lévők ráadásul különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon és baráti beszélgetéseken is részt vehettek.

