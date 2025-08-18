augusztus 18., hétfő

Hoppá! Újabb világmárka nyit üzletet Debrecenben, ilyen még soha nem volt a városban!

A második legnagyobb magyar városban nyílik a BYD legújabb autószalonja.

Haon.hu

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelen lévő AutoWallis, miután megállapodott a világvezető, új energiával működő autókat gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról – számolt be róla a Világgazdaság.

Debrecenben nyílik a BYD legújabb hazai autószalonja
Forrás: vg.hu

Év végére megnyitja kapuit a Debrecenben a BYD

Mint írják, a kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját. 

A debreceni kereskedés a tervek szerint az idei év végéig nyitja meg kapuit a dinamikusan fejlődő márka érdeklődői előtt. A 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is. 

A teljes cikk a BYD legújabb autószalonjáról a Világgazdaság oldalán olvasható.

