Több buszmegállót is áthelyeznek Debrecenben, mutatjuk, hol ne várja feleslegesen a buszt

Mobil lelátók építése és bontása miatt több megállóhelyet is áthelyeznek.

Haon.hu

Mobil lelátók építése és bontása miatt 2025. augusztus 19-én, kedden üzemkezdettől, augusztus 20-án, szerdán üzemzárásig több buszmegállóhelyet is áthelyeznek Debrecenben, az Egyetem sugárúton – tudatta portálunkkal a DKV Zrt. 

Augusztus 20-án, szerdán üzemzárásig több buszmegállóhelyet is áthelyeznek
Augusztus 20-án, szerdán üzemzárásig több buszmegállóhelyet is áthelyeznek
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az alábbi buszmegállókat helyezik át

Mint írják, 

az Egyetem irányába található Honvéd utca megállót 60 méterrel előrébb, az Egyetem sugárút megállót 90 méterrel előrébb, a Nagy Lajos király tér és az Egyetem tér megállóhelyeket pedig az Egyetem sugárút 59. szám elé helyezik át.

 A Rugó utca/Pallag/Nagymacs/ Észak-Nyugati Gazdasági Övezet/Auchan áruház irányába közlekedő 10,10Y, 13, 33, 71, 71A és az Auchan járatok az érintett időszakban az ideiglenes megállóhelyeken állnak meg.

