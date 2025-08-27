augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

1 órája

Aszfaltozás miatt kimarad egy buszmegálló, több debreceni buszt is érint

Címkék#DKV#kimaradó megállóhely#Debrecen#buszmegálló

Aszfaltozási munkák miatt módosul több buszjárat útvonala Debrecenben.

Kimarad egy buszmegálló: a DKV Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 28-án, csütörtökön reggel 8 órától augusztus 29-én, pénteken üzemkezdetig Debrecenben a Bem tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A-s és az Auchan járatok nem érintik a Domokos Lajos utca megállóhelyet.

Aszfaltozás miatt kimarad egy buszmegálló
Aszfaltozás miatt kimarad egy buszmegálló
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A közlekedési társaság köszöni az utasok türelmét és megértését.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu