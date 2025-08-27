Jó tudni!
1 órája
Aszfaltozás miatt kimarad egy buszmegálló, több debreceni buszt is érint
Aszfaltozási munkák miatt módosul több buszjárat útvonala Debrecenben.
Kimarad egy buszmegálló: a DKV Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 28-án, csütörtökön reggel 8 órától augusztus 29-én, pénteken üzemkezdetig Debrecenben a Bem tér irányába közlekedő 21-es, 33-as, 71-es, 71A-s és az Auchan járatok nem érintik a Domokos Lajos utca megállóhelyet.
A közlekedési társaság köszöni az utasok türelmét és megértését.
