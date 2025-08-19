augusztus 19., kedd

2 órája

Ebben a debreceni buszmegállóban hiába várakozol, nem fog érkezni a busz több mint 3 hónapig

Címkék#DKV#DKV Zrt#Debrecen#buszmegálló

A Külsővásártéren zajló aszfaltozási munkák miatt több mint három hónapra megszűnik a megállóhely.

Haon.hu

Debrecenben, a Külsővásártéren zajló aszfaltozási munkák miatt, 2025. augusztus 20-án, szerdán üzemkezdettől, előreláthatólag 2025. november 30-án, vasárnap üzemzárásig lezárják a Segner tér irányában található, Mentőállomás elnevezésű buszmegállót – olvasható a DKV Zrt. közleményében.

Lezárják a Segner tér irányában található, Mentőállomás elnevezésű buszmegállót
Forrás:  Illusztráció / MW-archív
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Nincs lehetőség ideiglenes buszmegálló kialakítására

Mint írják, ideiglenes megállóhely kialakítására nincs lehetőség, ezért az érintett járatok nem állnak meg a megállóban 

A társaság köszöni az utasok megértését és türelmét!

