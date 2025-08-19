Tájékoztató
2 órája
Ebben a debreceni buszmegállóban hiába várakozol, nem fog érkezni a busz több mint 3 hónapig
A Külsővásártéren zajló aszfaltozási munkák miatt több mint három hónapra megszűnik a megállóhely.
Debrecenben, a Külsővásártéren zajló aszfaltozási munkák miatt, 2025. augusztus 20-án, szerdán üzemkezdettől, előreláthatólag 2025. november 30-án, vasárnap üzemzárásig lezárják a Segner tér irányában található, Mentőállomás elnevezésű buszmegállót – olvasható a DKV Zrt. közleményében.
Nincs lehetőség ideiglenes buszmegálló kialakítására
Mint írják, ideiglenes megállóhely kialakítására nincs lehetőség, ezért az érintett járatok nem állnak meg a megállóban
A társaság köszöni az utasok megértését és türelmét!
