Ezért változik az egyik esti busz útvonala Debrecenben

Aszfaltozási munkálatok indulnak augusztus 15-én, 22-tól a debreceni Széchenyi utca és a Külsővásártér csomópontjában, az éjszakai üzemszünet idején – tájékoztatott a DKV. A munkálatok ideje alatt a 41-es autóbusz mindkét irányban terelőútvonalon közlekedik.

Forrás: Facebook / DKV

Több buszmegállót is kihagynak

A DKV tájékoztatása szerint, a Vincellér utcáról 22.35-kor induló járat a Kinizsi Nyomda felé nem érinti a Kadosa utca, Földi János utca és Kürtös utca megállókat, míg a Kinizsi Nyomdától 22.15-kor és 22.55-kor induló buszok a Vincellér utca irányában a Kürtös utca és Földi János utca megállókat hagyják ki. A 41-es busz a terelőútvonalon található megállókban megáll.