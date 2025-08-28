Jó tudni!
1 órája
Befejeződtek a munkálatok, újra eredeti útvonalon járnak ezek a debreceni buszok
Augusztus 29-től több autóbusz ismét a megszokott útvonalon közlekedik.
A DKV Zrt. közleménye szerint lezárultak a felújítási munkák a Homokkerti felüljáró Petőfi téri felhajtóágánál, ennek köszönhetően augusztus 29-től több autóbusz ismét a megszokott útvonalon közlekedik.
Az értintett buszok újra eredeti útvonalon közlekednek
Az érintett vonalak: 14, 14Y, 18, 18Y, 30, 30A, 30H, 44, 47, 47Y, 48, 49, 60, 61, valamint az Airport 1-es járatok.
Mit írják, 2025. augusztus 29-én, pénteken üzemkezdettől a Tégláskert utca, Széna tér, Bánk, Borzán Gáspár utca, Ozmán utca, Pac, Déli Ipari Park és Airport Debrecen irányába közlekedő járatok ismét az eredeti menetrend szerinti útvonalon haladnak.
