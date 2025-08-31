augusztus 31., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Kulináris ízek a hajdú-bihari burgonyafesztiválon

A nyár utolsó hétvégéjén rangos eseményt rendeztek. Rengeteg fellépő színesítette a Burgonyafesztivál programjait

Haon.hu

Ha nyár vége-ősz eleje, akkor Burgonyafesztivál Mezőpeterden. A hagyományőrzés és a gasztrokultúra tökéletes elegye, fellépők sokasága, kiváló idő. A vendégek száma jelzi, a fesztivál nem csak a peterdieknek, hanem a környéken élőknek is kiemelt esemény - írja közösségi oldalán Vitányi István, a választókerület önkormányzati képviselője.

Burgonyafesztivált tartottak Mezőpeterden
Forrás: Facebook/Vitányi István

Ez is érdekelhet:

 

 

