Kulináris ízek a hajdú-bihari burgonyafesztiválon

Ha nyár vége-ősz eleje, akkor Burgonyafesztivál Mezőpeterden. A hagyományőrzés és a gasztrokultúra tökéletes elegye, fellépők sokasága, kiváló idő. A vendégek száma jelzi, a fesztivál nem csak a peterdieknek, hanem a környéken élőknek is kiemelt esemény - írja közösségi oldalán Vitányi István, a választókerület önkormányzati képviselője.

Burgonyafesztivált tartottak Mezőpeterden

Forrás: Facebook/Vitányi István

