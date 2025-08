Majdnem tizenkétezren vettek részt a Debreceni Bor- és Jazznapokon

Minden eddiginél több látogatóval, kiváló borokkal, világszínvonalú jazzmuzsikával és kulináris élményekkel zárult a 2025-ös Debreceni Bor- és Jazznapok – számolt be róla a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Mint írják, a július 31. és augusztus 2. között megrendezett fesztivál három napja alatt rekordszámú, 11 600 fő látogatott ki a Békás-tó partjára, hogy a hazai borászatok és neves jazz-zenészek találkozásának lehessen részese.

Rekordszámú látogatót vonzott a Debreceni Bor- és Jazznapok

Forrás: Napló-archív

A rendezvény immár hagyományosan a nyár egyik legnépszerűbb gasztrokulturális eseménye Debrecenben. Idén 22 magyar borvidék több mint 50 borászata mutatta be legjobb tételeit, miközben a két színpadon mintegy 200 zenész részvételével 40 jazzkoncert színesítette a programot. A színvonalas zenei kínálat és a borkóstolók mellett mesterkurzusok is várták az érdeklődőket, ahol a borkészítés világába nyerhettek bepillantást a látogatók.

Akik ellátogattak a Békás-tó partjára, igazán különleges borokat kóstolhattak, és kiváló koncerteket élvezhettek ezen a hétvégén. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sokan választották ezt az élményt. Külön köszönet illeti a szervezésben részt vevő kollégákat, akik elkötelezett munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez

– mondta Dobos Zita, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A rendezvény családbarát jellege idén is fontos szerepet kapott: a kisebbeket izgalmas gyerekprogramok és játékos foglalkozások várták, így minden korosztály megtalálhatta a számára vonzó élményeket.

A szervezők már most megerősítették: 2026-ban is visszatér a Bor- és Jazznapok, mégpedig augusztus 6. és 8. között. Érdemes már most bejegyezni a dátumot, hiszen a bor és a jazz szerelmeseit jövőre is különleges hangulat és minőségi élmények várják a Nagyerdő szívében.

