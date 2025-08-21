2 órája
Bezárt a népszerű bolt Debrecenben, de máris új üzlet nyílt a helyén! Örülhetnek a városrészen élők!
Nem maradtak üzlet nélkül! Bezárt egy népszerű bolt Debrecenben, azonban nem sokáig kellett csüggedniük a városrészen élőknek, hiszen új üzlet nyitott a helyén.
Augusztus 20-án, szerdán volt pontosan egy hónapja, hogy bezárt a népszerű bolt Debrecenben, a Doberdó ABC. A szomorú hírt közösségi oldalán osztotta meg a népszerű üzlet. 12 éven át szolgálta ki vásárlóit, sok nehéz időszakot megélt a debreceni bolt, azonban úgy alakult végül, hogy átadta a stafétabotot.
Új bolt nyitott a Doberdón
Volt itt járvány, áremelkedés, nehéz időszakok, de ti mindig számíthattatok ránk és mi mindig számíthattunk rátok. Csüggedni nem kell, a hely nem tűnik el – az újranyitás augusztusban várható
– olvasható a Facebook-posztban. Azonban az Újkertben élők nem maradtak sokáig bolt nélkül, ugyanis augusztus 1-jén a Görgey utca 13. alatt lévő helyiség új külsőt kapott, és azóta ismét boltként üzemel.
A Best Üzletlánc vállalkozott arra, hogy kiszolgálja a környéken élőket, a cég 2018-ban kezdte meg a kiskereskedelmi bolthálózat kiépítését. Üzleteik többnyire nagyvárosokban, megyeszékhelyek belvárosában, sétáló utcákon, főtereken megtalálhatók.
Üzleteikre jellemző a letisztult külső-belső megjelenés, ezzel is fokozva a komfortérzetet vásárlóikban, melyet tovább erősítenek a széles fogyasztói igényeket kielégítő magas minőségű termékválasztékukkal.
Az utóbbi időszakban több nagyobb bolthálózat választotta „otthonául” Hajdú-Bihar vármegyét. Szeptember közepén az EcoFamily nyit üzletet Hajdúsámsonban.
Újabb EcoFamily nyílik Hajdú-Biharban, mutatjuk, hol lesz a harmadik üzlet!
