Ez jó hír!

2 órája

Bezárt a népszerű bolt Debrecenben, de máris új üzlet nyílt a helyén! Örülhetnek a városrészen élők!

Nem maradtak üzlet nélkül! Bezárt egy népszerű bolt Debrecenben, azonban nem sokáig kellett csüggedniük a városrészen élőknek, hiszen új üzlet nyitott a helyén.

Haon.hu

Augusztus 20-án, szerdán volt pontosan egy hónapja, hogy bezárt a népszerű bolt Debrecenben, a Doberdó ABC. A szomorú hírt közösségi oldalán osztotta meg a népszerű üzlet. 12 éven át szolgálta ki vásárlóit, sok nehéz időszakot megélt a debreceni bolt, azonban úgy alakult végül, hogy átadta a stafétabotot.

bolt
Új bolt nyitott a Doberdón
Forrás: Katona Ákos

Új bolt nyitott a Doberdón

Volt itt járvány, áremelkedés, nehéz időszakok, de ti mindig számíthattatok ránk és mi mindig számíthattunk rátok. Csüggedni nem kell, a hely nem tűnik el – az újranyitás augusztusban várható

 – olvasható a Facebook-posztban. Azonban az Újkertben élők nem maradtak sokáig bolt nélkül, ugyanis augusztus 1-jén a Görgey utca 13. alatt lévő helyiség új külsőt kapott, és azóta ismét boltként üzemel. 

A Best Üzletlánc vállalkozott arra, hogy kiszolgálja a környéken élőket, a cég 2018-ban kezdte meg a kiskereskedelmi bolthálózat kiépítését. Üzleteik többnyire nagyvárosokban, megyeszékhelyek belvárosában, sétáló utcákon, főtereken megtalálhatók.

Üzleteikre jellemző a letisztult külső-belső megjelenés, ezzel is fokozva a komfortérzetet vásárlóikban, melyet tovább erősítenek a széles fogyasztói igényeket kielégítő magas minőségű termékválasztékukkal.

Az utóbbi időszakban több nagyobb bolthálózat választotta „otthonául” Hajdú-Bihar vármegyét. Szeptember közepén az EcoFamily nyit üzletet Hajdúsámsonban. 

