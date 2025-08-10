4 órája
A forint mellett saját fizetőeszköze is van a hajdú-bihari településnek – mutatjuk a részleteket
Az országban egyetlenként használnak saját, helyi pénzt. A Bocskai Korona nem nosztalgia – valódi pénz, valódi hatással.
Aki azt gondolná, hogy a pénz nyomtatása és annak sorsa csak a fővárosi bankárok, pénzemberek privilégiuma, az még nem járt Hajdúnánáson. Itt ugyanis 13 éve létezik egy másik fizetőeszköz is: a Bocskai Korona. Egy darabka helyi identitás, amely valódi értéket hordoz – szó szerint és átvitt értelemben is – írja a Cívishír.
Karóczkai Erika, a Hajdúnánási Holding Zrt. márkamenedzsere nap mint nap a Bocskai Koronával foglalkozik. Neki köszönhetően a város saját valutája nemcsak él és virágzik, hanem más településeknek is példát mutat. – Az identitáserősítés és a helyi vállalkozások támogatása – ez a két pillére a Bocskai Koronának. Az eddigi működése során több mint egymilliárd forintnyi tőkét tartott Hajdúnánáson belül. Ez hatalmas eredmény – mondja. A kezdeményezés célja és szerepe, hogy összekösse a helyi fogyasztást a helyi termeléssel, szolgáltatással.
A Bocskai Korona komoly gazdasági eszköz
A Bocskai Korona 2012-ben indult útjára, és a korábbi kísérletek után az egyetlen működő helyi pénz a mai napig Magyarországon. Sopronban volt a soproni kékfrank, a Balaton környékén a balatoni korona vagy épp Tokaj-Hegyalja 27 településén a tokaji dukát. A hajdúnánási pénz azonban él és virágzik: jelenleg a harmadik kibocsátási ciklusát éli, amely 2026. december 31-ig tart, és ha a városvezetés úgy dönt, 2027-től új sorozat is indulhat.
Nem véletlenül van jövője. A Bocskai Korona 100 százalékos forintfedezettel rendelkezik, működését pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeli. Ettől függetlenül a címleteket nem az MNB bocsátja ki – ez a jog Hajdúnánás kezében van.
Az elfogadóhelyek száma impozáns: jelenleg közel 170 üzlet, szolgáltató működik együtt a rendszerrel. A helyiek és az idelátogatók fürdő- vagy egyéb szolgáltatásokért, élelmiszerekért, ruházatért, vagy épp a tankolásért is fizethetnek Bocskai Koronával – nemcsak Hajdúnánáson, hanem Hajdúdorogon is. (Az elfogadóhelyek hosszú listája megtalálható a www.bocskaikorona.hu weboldalon.) Volt használatban néhány évig ez a helyi pénz Hajdúhadházon, Vámospércsen és Balmazújvárosban is.
A koronaelfogadó egyben lokálpatrióta
A rendszer nemcsak vásárlásra ösztönöz, hanem lojalitást is épít. Az elfogadó üzletek kedvezményt nyújtanak – 2-től akár 15 százalékig –, ezzel is motiválva a helyieket, hogy ne más városban vagy az interneten költsék a pénzüket, hanem itthon.
Az elfogadóhelyek mindegyike olyan vállalkozás, amely hisz a helyi gazdaság erejében, a bizalom, kölcsönös együttműködés és összefogás pedig alappillérei a közös munkának
– fogalmazott Karóczkai Erika. A rendszer zárt, szerződéses: csak azok vehetnek részt benne, akik vállalják a feltételeket. A pénznek „lejárati ideje” is van: minden címlet négy plusz egy évig érvényes, a mostani sorozat például 2026. december 31-ig használható. Az utána következő év az elszámolásé, újratervezésé.
A Bocskai Korona nemcsak gazdasági, hanem kulturális szerepet is betölt. Nem csupán fizetőeszköz, hanem üzenet is: arról szól, hogy van más út, mint a multikra és a központi szabályozásra hagyatkozni.
A címletek a Hajdúság motívumrendszerét jelenítik meg, megőrizve a jövő nemzedékének és megmutatva azt a világnak.
Többek között
- rackajuh
- mangalica sertés
- a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyház
- darvak
- ménes
- túzok
- Bocskai István koronája
látható a címleteken.
A pénz külső megjelenése ciklusonként változik, megújul. Továbbá a megújulás jegyében az idei év elején indult útjára egy vándorkiállítás, mely több állomáson keresztül mutatja be a pénz kialakulását, a helyi pénz működését a világban és Magyarországon egyaránt, de részletesen kitér a helyi pénzre is. A kiállítás bárki számára megtekinthető, így Hajdúnánáson és Hajdúdorogon már az összes oktatási intézményben bemutatkozott. Ez nemcsak pénzügyi edukáció, hanem identitásépítés is – a jövő nemzedékeinek.
Az önkormányzat kulcsszerepben
A Bocskai Korona működésének legfőbb motorja az önkormányzat, ami a közösség felhatalmazása alapján biztosítja a helyi pénz működését. Hajdúnánás új vezetése is támogatja a programot, ennek okán különböző juttatások formájában viszi be a gazdaságba a helyi pénzt, mint például szociális ellátások, vagy épp ösztöndíjak terén.
(Aki szeretné kézbe venni, megvásárolni vagy eltenni gyűjteménybe, az megteheti Hajdúnánáson, a Köztársaság tér 6. szám alatt működő irodában, illetve a kiváltó pontokon városban több helyen.)
A Bocskai Korona Hajdúnánás egyik legizgalmasabb és leginkább példaértékű kezdeményezése. Túlélte a hazai helyi pénzek többségét, közösséget épített, kereskedelmi forgalmat terelt haza, és identitást adott sokaknak. Ez nem nosztalgikus játék, hanem hús-vér gazdaságpolitika – hajdúnánási módra. A forint mellett működik, de annál talán többet is mond: azt, hogy a helyiek hisznek egymásban, a saját erejükben, és abban, hogy egy város – még a 21. században is – lehet önálló, ha elég erős a közössége.
Ajánljuk még:
Eddig legenda volt, mi meg is kóstoltuk a rántott töltött káposztát Kabán – fotókkal, videóval!
Ingyenes koncertek: a Debreceni Virágkarneválon fellép Rúzsa Magdi és a Halott Pénz is
Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!