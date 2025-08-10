A forint mellett saját fizetőeszköze is van a hajdú-bihari településnek – mutatjuk a részleteket

Aki azt gondolná, hogy a pénz nyomtatása és annak sorsa csak a fővárosi bankárok, pénzemberek privilégiuma, az még nem járt Hajdúnánáson. Itt ugyanis 13 éve létezik egy másik fizetőeszköz is: a Bocskai Korona. Egy darabka helyi identitás, amely valódi értéket hordoz – szó szerint és átvitt értelemben is – írja a Cívishír.

Bocskai Korona elfogadóhely – számos helyen Hajdúnánáson és máshol is

Fotó: MW-archív

Karóczkai Erika, a Hajdúnánási Holding Zrt. márkamenedzsere nap mint nap a Bocskai Koronával foglalkozik. Neki köszönhetően a város saját valutája nemcsak él és virágzik, hanem más településeknek is példát mutat. – Az identitáserősítés és a helyi vállalkozások támogatása – ez a két pillére a Bocskai Koronának. Az eddigi működése során több mint egymilliárd forintnyi tőkét tartott Hajdúnánáson belül. Ez hatalmas eredmény – mondja. A kezdeményezés célja és szerepe, hogy összekösse a helyi fogyasztást a helyi termeléssel, szolgáltatással.

A Bocskai Korona komoly gazdasági eszköz

A Bocskai Korona 2012-ben indult útjára, és a korábbi kísérletek után az egyetlen működő helyi pénz a mai napig Magyarországon. Sopronban volt a soproni kékfrank, a Balaton környékén a balatoni korona vagy épp Tokaj-Hegyalja 27 településén a tokaji dukát. A hajdúnánási pénz azonban él és virágzik: jelenleg a harmadik kibocsátási ciklusát éli, amely 2026. december 31-ig tart, és ha a városvezetés úgy dönt, 2027-től új sorozat is indulhat.

Nem véletlenül van jövője. A Bocskai Korona 100 százalékos forintfedezettel rendelkezik, működését pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeli. Ettől függetlenül a címleteket nem az MNB bocsátja ki – ez a jog Hajdúnánás kezében van.

Az elfogadóhelyek száma impozáns: jelenleg közel 170 üzlet, szolgáltató működik együtt a rendszerrel. A helyiek és az idelátogatók fürdő- vagy egyéb szolgáltatásokért, élelmiszerekért, ruházatért, vagy épp a tankolásért is fizethetnek Bocskai Koronával – nemcsak Hajdúnánáson, hanem Hajdúdorogon is. (Az elfogadóhelyek hosszú listája megtalálható a www.bocskaikorona.hu weboldalon.) Volt használatban néhány évig ez a helyi pénz Hajdúhadházon, Vámospércsen és Balmazújvárosban is.