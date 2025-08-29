Mindent a debreceni gyárra tett fel a BMW, a német autóipar sorsa a tét

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót – írta a Világgazdaság.

A debreceni BMW-gyár döntheti el a német autóipar sorsát

A német autóipar a debreceni BMW-gyárra támaszkodik

Ahogy az olvasható a Világgazdaság cikkében, a kijelentés meglepő azok után, hogy az elmúlt tíz évben a német autóipar lassan és önelégülten reagált a technológiai változásokra, ebből kifolyólag pedig inkább vereségeket hozott számukra ez az időszak, mintsem diadalokat. A német gazdaság már harmadik éve stagnál, amit a számszerű adatok is jól szemléltetnek: 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el, mialatt a Mercedes nagy reményekkel bevezetett EQE modelljéből csak pár száz darabot sikerült értékesíteni. Eközben máshol se volt jobb a helyzet, ugyanis a Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett be és a BMW-nél is visszaesett mind a forgalom, mind a nyereség.

Van még esély a változásra?

Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a „Neue klasse” modellcsoportra tettek fel. Lehet azonban okuk a reményre, mivel úgy tűnik az egyik legkomolyabb piaci vetélytárs, a Tesla megbotlott – fél évtizede nem mutattak be ugyanis új tömegpiaci modellt.

Elérkezik a fordulópont, amikor a Tesla architektúrája a határaiba ütközik

– olvasható a Világgazdaságnál Oliver Zipse kijelentése. Habár a kínai autógyártók előretörése továbbra is megállíthatatlan, ezzel talán mégis lesz esélye a német gyártóknak is a felzárkózásra.

