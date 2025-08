Minden élethelyzetben van segítség ezen a hajdú-bihari településen

Biharnagybajom önkormányzata a szociális ellátás területén is igyekszik helyben megtalálni a legjobban működő megoldásokat. Az utóbbi években több olyan lépést is tettek, amely azt szolgálta, hogy a segítség ne csupán eljusson a rászorulókhoz, hanem közelebb is kerüljön hozzájuk – tudatta a Cívishír. Szitó Sándor polgármester szerint Biharnagybajom évek óta stabil alapokra épít a szociális területen is.

A gyakorlati igényekre reagál a szociális támogatás rendszere Biharnagybajomban; többek közt tűzifát kaphatnak a rászorulók

Fotó: Illusztráció: MW-archív

– Szolidaritási hozzájárulást nem kell fizetnünk, a szociális normatívákra pedig nem lehet panaszunk. Régebben a kabai Támasz központon keresztül működtettük az ellátásokat, ma viszont bizonyos részeit – így a család- és gyermekjólétet, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházat – már helyben szervezzük meg. A döntés a korábbi rendszerrel szemben nem kritikaként született, hanem gyakorlati indokok alapján: a helyben működtetett, kevésbé bürokratikus rendszer jobban tudja követni a családok élethelyzetét. Habár a váltás óta még kevés idő telt el, az első tapasztalatok biztatóak – mondta a Szitó Sándor.

Támogatás, ami elér a biharnagybajomi mindennapokig

A szociális normatívák mértéke a polgármester szerint megfelelő: mind a társulási, mind a helyi ellátás fedezhető belőle. A lakosság számára elérhető segítségek sora hosszú: a szociális tűzifától kezdve a rendkívüli élethelyzeteken át a tanévkezdési támogatásig sok mindent felölel. A polgármester szerint nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is jó szinten van a biharnagybajomi szociális ellátás.

Amit csak lehet, megadunk: időseket segítünk, temetkezési és gyógyszersegély is elérhető

– fogalmazott.

Külön figyelmet érdemel a természetbeni segítségnyújtás rendszere. Az önkormányzat nonprofit társaságát is bevonták ebbe:

egy keretösszegből a 70 év feletti lakosoknak segítenek olyan fizikai munkákban, mint a fűnyírás vagy favágás. Az önkormányzat megrendeli a szolgáltatást, a társaság elvégzi, majd kiszámlázza.

Ez a megoldás kétféle segítség egyszerre: munkát ad a helyi embereknek, miközben értékes szolgáltatást nyújt a rászoruló időseknek.