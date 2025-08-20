A hajdú-bihari polgármester csípte nyakon a tolvajokat, nem ez volt az első eset

Ma két olyan személyt (nem helyi lakost) értek tetten, akik a Bihardancsháza önkormányzati földről jogtalanul kettő zsák paprikát tulajdonított el; a felvételeket átadták a hatóságoknak – számolt be róla szerda este község közösségi oldalán keresztül Bihardancsháza polgármestere. Azonban nem ez volt az első eset.

Forrás: Facebook / Község Önkormányzata Bihardancsháza

Bihardancsháza terméseit lopják

Mint írta, ezen a héten egy településükön élő lakost is tetten értek, aki a termést dézsmálta. A jövőben minden hasonló esetnél azonnal értesítik a hatóságokat és megteszik a szükséges lépéseket. Illetve kérni fogják, hogy a településen fokozzák a rendőri jelenlétet.

