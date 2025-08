Egy tenyéren elfér Bihardancsháza, ahol banánfa nő a gémeskút árnyékában – fotókkal

Még mindig látni gémeskutat Dancsházán

Fotó: Katona Ákos

Illedelmesen megkérdeztük, szeretne-e egy fotón szerepelni a virágoskertje előtt, de szerényen visszautasított minket, mondván, nem úgy van öltözve, ráadásul a fodrász is régen járt már a településen. Ezt igazolta az utca végében lévő, középkori falut idéző fa hirdetőtábla. Rajta egy vihar által megtépázott cetli, melyen az állt, hogy májusban végre ellátogat a fodrász Bihardancsházára.

A kocsmában, ott van a nagy élet

Míg az eladó malacokat, nyugdíjas klubot népszerűsítő felhívásokban gyönyörködtünk, a kocsma felől megindult felénk egy fürge mozgású, jó kedélyű férfi. Ő bezzeg cseppet sem szégyenlősködött, kifejezetten ragaszkodott ahhoz, hogy egy közös fényképet készítsünk az ivócimboráival együtt. Annyiban kijavított minket, hogy valójában a fedett terasszal ellátott épület nem is kocsma, hanem Dancsháza Drink House. Meg is mutatta: bele van karcolva a betonba. Drink House, amolyan amerikásan. Újdonsült ismerősünk, Jani elárulta, ő egyébként is szimpatizál az Egyesült Államok lobogójával. A tervei között szerepel, hogy Texasba utazzon, és egy olajfúrótornyon vállaljon munkát, csak még kicsit gyúrnia kell hozzá. Az egyik barátja Szaúd-Arábiában él, hívta magához, hogy költözzön ki, de nekünk elárulta, unokái vannak, akiket nem hagyna itt. Közben bemutatta barátját is, Jóskát, akit a legjobb táncosként kellene ismernie mindenkinek. Akkor örült meg igazán, amikor megtudta, hogy szerepelni fog a hajdú-bihari kistelepülésekről szóló sorozatunkban. Olvasta a Haon vekerdi riportját is.

A Bihardancsháza Drink House, ahol mindig jó a hangulat. Erről többek közt Jani (a képen jobbra) is gondoskodik

Fotó: Katona Ákos

Alig 5 perce ismertük egymást, de már megvendégelt volna minket is a sörözőben. Nem értette, miért tartjuk korainak a délelőtti koccintást, hiszen ő már korábban kezdte. Mondta is vidáman: azért ilyen piros a szeme, mint a nyúlé. Már épp megörültünk, hogy megköttetett az első bihardancsházi örök barátságunk, ám a kocsmáros félmosollyal legyintve hűtötte le a kedvünket:

Jani, az nem helyi hülye. Ő rábéi szégyen.

Virágzik a szociális élet Bihardancsháza utcáin

Nagyrábé és Bihardancsháza sorsát nem csak a viszonzott vendégeskedés fonta ám össze. A két település még a tanácsi idők óta közös önkormányzatot tart fent. Ezt már a kocsmából távozva attól az asszonytól tudtuk meg, aki éppen a kertjében dolgozott.

Csendes, elöregedett falu. De igencsak minden ház elkel, ha megüresedik. Végül is gondozott település, az önkormányzat és a polgármester mindent megtesz, hogy élhetőbb legyen Bihardancsháza. A legnagyobb gond az, hogy helyben nincs munkahely, de nyugdíjasoknak vagy azoknak a fiataloknak, akik autóval el tudnak utazni más városba, ideális lehet

– fejtette ki Bagosi Lajosné. Elmondta, a település a termelőszövetkezethez (TSZ) tartozott fénykorában, ő maga is ott kapott állást bérszámfejtőként. A TSZ feloszlása után a polgármesteri hivatalban dolgozott, majd a szociális szolgáltató helyi egységvezetőjeként tevékenykedett. Az idősek házi ellátása, nappali gondozása elmondása szerint a mai napig működik Bihardancsházán. Kitért arra is, hogy nemrég 8 millió forintos támogatást nyert a Versenyképes Járások Program keretében a szociális szolgáltató központ épülete, amiből a napelemes rendszert bővítik majd, emellett hűtő-fűtő klímákat is telepítenek. Emellett pályázatot adtak be arra is, hogy a július elejei viharkárokat helyrehozhassák a vis maior alapból.