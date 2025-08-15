„Több fürdőt kipróbáltunk, de ez a legjobb” – ezen a hajdú-bihari strandon kényeztetik magukat az emberek – fotókkal

Strandriportot írni nem egy hálátlan feladat. Ha nagyon szeretnénk, akkor sem tudnánk mire panaszkodni: napsütés, csobbanás, vakációzó gyerekek, mosolygó, szabadnapos felnőttek, minden szép és jó. Annyi vicceset látunk, hallunk, és még lángos is kapható. Önfeledt dudorászásunkat azonban rakoncátlan esőfelhőként árnyékolja be a tény, hogy lassacskán vége a nyárnak, és a hajdú-bihari fürdők is fogytán vannak. A vármegyei strandokat bemutató sorozatunkban legutóbb Hajdúdorogon jártunk, de voltunk már a püspökladányi strandon, Debrecenben a kerekestelepi fürdőben, a SZUSZ Parkban és az Aquaticumban, de a kabai, a hajdúnánási és a balmazújvárosi medencéket is leteszteltük. Ezúttal Berettyóújfaluba látogattunk el, a Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdőbe.

A Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdőbe látogattunk

Forrás: Katona Ákos

Az első, ami belépés után máris megalapozza a jókedvet, a strand területén finoman ciripelő zeneszó. Természetesen nem üvöltő hangerőre kell gondolni, itt nincs fergeteges beach party DJ-vel. A berettyóújfalui strand egy kellemes, hangulatos, családias fürdő. Annak viszont tökéletes.

A Bihar Termálliget kikapcsolódás az egész család számára

A gyermekmedencét négy csúszda, valamint gomba formájú szökőkutak pezsdítik fel, emellett még egy játszótér is található a közelében, így a kisebbek biztosan nem fognak unalomra panaszkodni. Itt találkoztunk egy fiatal édesanyával, aki családjával együtt érkezett a Bihar Termálligetbe:

Berettyóújfalui lakosok vagyunk, itt születtünk, ide is járunk gyerekkorunk óta. Anyukámmal, a keresztszülőkel és a gyerekekkel jöttünk most ki. A kicsik nagyon szeretik ezt az új, forgós medencét. Minden van ebben a fürdőben, csúszda, termálvíz, hideg vizes medence, így három generáció számára is tökéletes kikapcsolódás. Ráadásul nem olyan túl nagy a terület, könnyen be lehet látni a strandot, így a gyerekek sem tűnnek el

– árulta el Nagyné Tóth Judit. A fiatal édesanya elmondta azt is, hétköznap szellősebb a fürdő, de hétvégén rengetegen vannak.

Az idősebbek számára nem a csobbanás, hanem a valamivel távolabb lévő termálmedence jelenti a regenerálódást:

Több éve kényeztetjük a testünket ezzel a vízzel. Nagyon jól érezzük itt magunkat, kellemes a kiszolgálás, a víz hőmérséklete is mindig kiváló. Egy egyesületet is képviselek, amellyel gyermekeket táboroztatunk. Mindig nagyon szívesen látnak bennünket, a kicsik is élvezik strandot, és a szülők is rendszeresen visszaigazolják, hogy a fürdőben töltött napok után a gyerekek is vidámabbak

– mondta érdeklődésünkre Berde László. Úgy látja, kifejezetten pihenésre alkalmas a fürdő, nincs hangoskodás, az emberek betartják a szabályokat. Hozzátette, emellett mégis vonzó a környezet, hiszen nincs nagy tömeg, mégis éppen elég fürdőzőt látni. Kiemelte a víz minőségét is, mivel például derékfájásra kifejezetten hasznosak a gyógymedencék, de úszómedencében is szeret megmártózni, így minden igényét kielégíti a Termálliget. Számos visszatérő vendéget ismer már, kialakultak jó barátságok a határon túlról is, és gyakran előfordul, hogy előre megbeszélik, hogy összefutnak egy kiadós strandolásra.