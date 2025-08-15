2 órája
„Több fürdőt kipróbáltunk, de ez a legjobb” – ezen a hajdú-bihari strandon kényeztetik magukat az emberek – fotókkal
Vízi játszótér a kicsiknek, jótékony gyógyvíz a megfáradt ízületeknek, több generáció számára jelent kikapcsolódást a berettyóújfalui fürdő. Eltöltöttünk egy délutánt a Bihar Termálligetben.
Strandriportot írni nem egy hálátlan feladat. Ha nagyon szeretnénk, akkor sem tudnánk mire panaszkodni: napsütés, csobbanás, vakációzó gyerekek, mosolygó, szabadnapos felnőttek, minden szép és jó. Annyi vicceset látunk, hallunk, és még lángos is kapható. Önfeledt dudorászásunkat azonban rakoncátlan esőfelhőként árnyékolja be a tény, hogy lassacskán vége a nyárnak, és a hajdú-bihari fürdők is fogytán vannak. A vármegyei strandokat bemutató sorozatunkban legutóbb Hajdúdorogon jártunk, de voltunk már a püspökladányi strandon, Debrecenben a kerekestelepi fürdőben, a SZUSZ Parkban és az Aquaticumban, de a kabai, a hajdúnánási és a balmazújvárosi medencéket is leteszteltük. Ezúttal Berettyóújfaluba látogattunk el, a Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdőbe.
Az első, ami belépés után máris megalapozza a jókedvet, a strand területén finoman ciripelő zeneszó. Természetesen nem üvöltő hangerőre kell gondolni, itt nincs fergeteges beach party DJ-vel. A berettyóújfalui strand egy kellemes, hangulatos, családias fürdő. Annak viszont tökéletes.
A Bihar Termálliget kikapcsolódás az egész család számára
A gyermekmedencét négy csúszda, valamint gomba formájú szökőkutak pezsdítik fel, emellett még egy játszótér is található a közelében, így a kisebbek biztosan nem fognak unalomra panaszkodni. Itt találkoztunk egy fiatal édesanyával, aki családjával együtt érkezett a Bihar Termálligetbe:
Berettyóújfalui lakosok vagyunk, itt születtünk, ide is járunk gyerekkorunk óta. Anyukámmal, a keresztszülőkel és a gyerekekkel jöttünk most ki. A kicsik nagyon szeretik ezt az új, forgós medencét. Minden van ebben a fürdőben, csúszda, termálvíz, hideg vizes medence, így három generáció számára is tökéletes kikapcsolódás. Ráadásul nem olyan túl nagy a terület, könnyen be lehet látni a strandot, így a gyerekek sem tűnnek el
– árulta el Nagyné Tóth Judit. A fiatal édesanya elmondta azt is, hétköznap szellősebb a fürdő, de hétvégén rengetegen vannak.
Az idősebbek számára nem a csobbanás, hanem a valamivel távolabb lévő termálmedence jelenti a regenerálódást:
Több éve kényeztetjük a testünket ezzel a vízzel. Nagyon jól érezzük itt magunkat, kellemes a kiszolgálás, a víz hőmérséklete is mindig kiváló. Egy egyesületet is képviselek, amellyel gyermekeket táboroztatunk. Mindig nagyon szívesen látnak bennünket, a kicsik is élvezik strandot, és a szülők is rendszeresen visszaigazolják, hogy a fürdőben töltött napok után a gyerekek is vidámabbak
– mondta érdeklődésünkre Berde László. Úgy látja, kifejezetten pihenésre alkalmas a fürdő, nincs hangoskodás, az emberek betartják a szabályokat. Hozzátette, emellett mégis vonzó a környezet, hiszen nincs nagy tömeg, mégis éppen elég fürdőzőt látni. Kiemelte a víz minőségét is, mivel például derékfájásra kifejezetten hasznosak a gyógymedencék, de úszómedencében is szeret megmártózni, így minden igényét kielégíti a Termálliget. Számos visszatérő vendéget ismer már, kialakultak jó barátságok a határon túlról is, és gyakran előfordul, hogy előre megbeszélik, hogy összefutnak egy kiadós strandolásra.
Biharkeresztesről érkezett Czina Lajos és felesége, akikkel a Relax medencénél elegyedtünk szóba. A nyugdíjas férfi elmondta, a hely közelsége ideális számukra, hiszen 19 kilométerre élnek a fürdőtől.
– Az az igazság, hogy a voltunk a térség több strandján is, de ez a legjobb, itt szeretünk lenni a leginkább. Nagyon jó a gyógyvíz minősége, tisztaság van, és kellemes a környezet. Hétköznap egyáltalán nem zsúfolt, mégis megvan a strandhangulat – mondta. A nyugdíjas férfitól megtudtuk, leginkább a medencében szeretnek időt tölteni, mivel fokozatosan mélyül, így pihenni és úszkálni is lehet benne. Itt kedvükre megmozgathatják a felsőtestüket, ám, ha igazán meleg van, a hideg vízben frissítik fel magukat.
Berettyóújfalui strandriportFotók: Katona Ákos
Százéves múltja van a fiatal gyógyfürdőnek
A strandnak megvan az a retró jellege, ami a mai divatos fürdőkből hiányzik, ám annak ellenére, hogy csaknem száz éves múltra tekint vissza, modern a felszereltsége.
1927 óta működik a Termálliget, 2024-ben kapott gyógyfürdő minősítést, emellett a fejlesztését is elindítottuk. A fedett részen egy úszó- és egy termálmedence, és egy gyermekek részére kialakított tanmedence is, emellett egy külön szaunavilág is helyet kapott, illetve az első emeleten gyógyászati szolgáltatások is igénybe vehetőek, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központja üzemeltet a berettyóújfalui kórházi háttérrel. A strandfürdő részen a termálvizes Levente-medence, két gyógyvizes, egy élmény-, egy gyermekmedence és egy jakuzzi
– mutatta be a létesítményt vendéglátónk, Zámbori Péter.
A fürdőt üzemeltető Herpály Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk azt is, fejlesztés alatt áll a tavaly elindított kemping, a tervek közt szerepel tíz apartmanház és egy négycsillagos szálloda létrehozása is. Mint mondta, ez sokat jelentene, ugyanis más városokkal ellentétben a Bihar Termálligetet nem veszik körbe hotelek, a fürdőt napi vendégek és a lakókocsival érkezők veszik igénybe. A helyieken túl a környékbeli településekről, Debrecenből, illetve a határon túlról (többek közt Nagyváradról, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből) ellátogatók telítik meg a strandot. Egy évben megközelítőleg 100 ezren látogatnak el a berettyóújfalui fürdőbe.
Zámbori Péter, aki egyúttal a Magyar Fürdőszövetség alelnöke, érdekességképpen elmondta, a határ túloldalán számos fejlesztés zajlik, Nagyváradon már megépült a fürdő, Nagyszalonta és Szatmárnémeti környékén is elindultak a beruházások. Ezek a Magyarország keleti részén található fürdők számára hosszútávon komoly kihívást fognak jelenteni. Szerinte Makótól Nyíregyházáig mindenkin strandüzemeltetőnek fel kell készülnie erre.
A fürdőben hamar elfeledkezik arról az ember, hogy a napfény kiszívta belőle az erőt, ugrálás és úszkálás közben pedig észre sem veszi, hogy már rég elmúlt az ebédidő. Éppen ezért szétnéztünk a büfésoron is. Szerencsére nem kellett sokáig sorban állnunk, pedig az árak sincsenek elszállva a fürdőben. A sima lángos 700 forintba kerül, egy pár grillkolbász 1800, a fagynak göbjét 500 forintért kapjuk. Egy korsó jó magyar sört 900 forintért csapolnak, és decinként 450 forintért ismert pincészet borait is szürcsölhetjük.
A belépőjegy is baráti, a felnőttek 3000 forintért strandolhatnak, míg a gyerekek, a diákok, a nyugdíjasok és a Berettyó kártyával rendelkezők 2200 forintért vehetik igénybe a strandot.
