Videón buktak le a pofátlan betörők Debrecenben

Felhőszakadással érkezett a lehűlés

Hétfő kora este több hajdú-bihari településről is heves esőzésekről számoltak be. A met.hu időjárás-előrejelzése szerint késő estig a keleti, északkeleti megyékben alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, nagyobb mennyiségű csapadék (15-30 mm, néhol akár >30 mm), viharos (60-75 km/h) szél, illetve kisebb méretű jég (~2 cm) kíséretében. Hajdú-Bihar vármegyére is figyelmeztetések van érvényben.