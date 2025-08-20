augusztus 20., szerda

István névnap

Helyi közélet

Magyar Érdemrendet kapott a berettyóújfalui származású tudós

Több állami kitüntetést is átadtak Szent István napja alkalmából augusztus 19-én. A díjazottak között számos hajdú-bihari, vagy a vármegyéből származó szakember is található, egyiküket köszöntötte Berettyóújfalu polgármestere.

A berettyóújfalui születésű vegyészprofesszort, Ilisz Istvánt köszöntötte a polgármester
Forrás: Muraközi István Facebook 

Berettyóújfalu szülötte a díjazott vegyészprofesszor

– Szeretettel gratulálunk Prof. Dr. Ilisz István vegyésznek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, aki augusztus 20. alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült – írta közösségi oldalán Muraközi István. Hozzátette, a tudós Berettyóújfaluban született, ezért köszönti őt szülővárosa nevében, s kíván további eredményes munkát. 

 

 

 

