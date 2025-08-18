Helyi közélet
50 perce
Ne már! Újabb hajdú-bihari templom esett a vihar áldozatául! – fotóval!
Szomorú történésről számolt be az egyházközség. A temlom tornyában keletkeztek károk.
Villám csapott a Berettyóújfalui Református Egyházközség templomába vasárnap délben, amelynek következtében a toronyóra és harangok vezérlőegységei is megsérültek – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a BerettyóHír.
Mint írták, a javítás végéig a berettyóújfalui templom toronyórája és a harangok is működésképtelenek maradnak.
