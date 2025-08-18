augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

50 perce

Ne már! Újabb hajdú-bihari templom esett a vihar áldozatául! – fotóval!

Címkék#Berettyóújfalu#vihar#templom

Szomorú történésről számolt be az egyházközség. A temlom tornyában keletkeztek károk.

Haon.hu

Villám csapott a Berettyóújfalui Református Egyházközség templomába vasárnap délben, amelynek következtében a toronyóra és harangok vezérlőegységei is megsérültek – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a BerettyóHír

Újabb hajdú-bihari templom esett a vihar áldozatául!
Újabb hajdú-bihari templom esett a vihar áldozatául!
Forrás: Facebook / BerettyóHír

Mint írták, a javítás végéig a berettyóújfalui templom toronyórája és a harangok is működésképtelenek maradnak.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu