Ne már! Újabb hajdú-bihari templom esett a vihar áldozatául! – fotóval!

Villám csapott a Berettyóújfalui Református Egyházközség templomába vasárnap délben, amelynek következtében a toronyóra és harangok vezérlőegységei is megsérültek – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a BerettyóHír.

Újabb hajdú-bihari templom esett a vihar áldozatául!

Forrás: Facebook / BerettyóHír

Mint írták, a javítás végéig a berettyóújfalui templom toronyórája és a harangok is működésképtelenek maradnak.

