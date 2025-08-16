33 évig vártak erre, ennek mindenki örül a hajdú-bihari településen

Berettyóújfalu életében mérföldkőhöz érkeztek: 33 év után újra városunkban tehetik le a forgalmi vizsgát a jövő sofőrjei –számolt be róla a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet. Mint írják, ez a lehetőség nem csupán a helyi közlekedésoktatás számára jelent könnyebbséget, hanem a város térségi szerepének erősödéséhez is hozzájárul.

Újabb mérföldkő Berettyóújfalu életében

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A kezdeményezés megvalósulása többek közös erőfeszítésének köszönhető. Külön köszönet illeti Szilágyi József egykori oktatót és vizsgabiztost, aki szívügyének tekintette, hogy Berettyóújfalu ismét vizsgahelyként működhessen. Az ő kitartó munkája, valamint Vitányi István országgyűlési képviselő és az önkormányzat támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

Berettyóújfalu közlekedési infrastruktúrája ideális feltételeket biztosít: a vizsgázók minden közlekedési helyzettel találkozhatnak a város útjain. Ez egyszerre könnyíti meg az oktatók és tanulók mindennapjait, miközben hozzájárul ahhoz is, hogy a város még inkább közlekedési és oktatási központtá váljon a térségben.

