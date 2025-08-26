augusztus 26., kedd

Jön a fordulat a kutakon, most kétszer gondold meg, mikor tankolsz

Kedden már változott, de szerdán is emelkedni fog az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Mutatjuk, hol a legalacsonyabb most a gázolaj és a benzin ára Debrecenben és Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Két egymást követő napon is emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon. Szerdán a benzin és a gázolaj beszerzési ára is két-két forinttal emelkedik – írja a vezess.hu. Ez várhatóan a hajdú-bihari kutak áraiban is megjelenik majd, ezért megnéztük, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag a vármegyében. 

A benzin ára Debrecenben és más hajdú-bihari településeken is emelkedik szerdán
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Augusztus 26-án, kedden a 95-ös benzin literenkénti átlagára 585.6 forint, a gázolajé pedig 590.9 forint, azonban az egyes kutakon jelentős eltérést tapasztalhatunk. Jelenleg Debrecenben a gázolaj ára 553 és 591 forint/liter kötött ingázik, a benziné 559 és 587 forint között a holtankoljak.hu adatai alapján.

A keddi árakhoz tehát nagyjából két forintot kell hozzáadni, hogy a szerdai árakat előrevetítsük, de ez benzinkutanként eltérő lehet.

Hol a legolcsóbb a benzin Debrecenben?

Megnéztük, kedden hol tankolhatunk a legolcsóbban Hajdú-Biharban, hiszen jelentős különbségek vannak egyes kutak árai között. A 95-ös benzin Debrecenben a Kishatár úti kúton a legolcsóbb, 559,  s Balmazújvárosi úton 567.9, a Gizella utcán 568 forint egy liter benzin. A legdrágább pedig az egyik Böszörményi úti kúton, ott 587.0 forint egy liter benzin. Ha a több hajdú-bihari településen is szétnézünk, Hajdúszováton például 571, Hajdúnánáson 570, Ebesen  566 forintba kerül egy liter 95-ös. 

A legdrágább az autópálya mellett, ott akár 626 forintot is elkérnek egy liter benzinért. 

Hol a legolcsóbb a gázolaj Debrecenben? 

A gázolaj literenkénti átlagára 590 forint, de bizonyos kutakon ennél jóval olcsóbban tankolhatunk. Debrecenben a legolcsóbb a Gizella, a Galamb, a Diószegi és a Balmazújvárosi úti benzinkúton, ezeken a helyeken 553-555 forint között van egy liter gázolaj. A mikepércsi, a balmazújvárosi és biharnagybajomi is az olcsó hajdú-bihari benzinkutak közé sorolható most, ezeken a településeken  556 forint körül mozog a gázolaj ára. 

A hajdú-bihari benzinkutak aktuális árairól a holtankoljak.hu lehet informálódni.

