Sör, pálinka és irdatlan jó kaja minden mennyiségben – ilyen a Beer by Lake Debrecenben – fotókkal, videóval

Pezseg az élet a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál köré szerveződő programok miatt, és a mindig gyönyörű és romantikus hangulatot árasztó Nagyerdő ezúttal újabb tömegrendezvénynek ad otthont, és nincs is ezen mit szépíteni, tényleg ellepték az emberek a parkot: zajlik ugyanis a Beer by Lake Debrecenben, azaz látogatható a Nagyerdei Sörkert. Tettünk egy kört szombat este, hogy megnézzük, milyen a felhozatal, és hogy érzik magukat a szórakozni, kikapcsolódni vágyók.

Nem vesztett népszerűségéből idén sem a Beer by Lake Debrecenben, ismét az egyik legkedveltebb ingyenes fesztivál a Debreceni Virágkarnevál programkínálatában

Forrás: Katona Ákos

Baráti társaságokat és családokat is vonz a Beer by Lake Debrecenben

Hajnalig nyomjuk, többnyire csak sörözünk, néha lecsúszik egy kis rövid is, ittunk különleges, nagyon édes söröket is, de igazából ami jön, azt isszuk

– vallotta be Zsolt, aki éppen nagyokat beszélgetve és megtöltött sörös poharukat szorongatva ült baráti társaságának tagjaival, akik egyetértően bólogattak, miközben Zsolt mesélt.