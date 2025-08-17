3 órája
Sör, pálinka és irdatlan jó kaja minden mennyiségben – ilyen a Beer by Lake Debrecenben – fotókkal, videóval
Családok, párok, baráti társaságok kedvelt eseménye. Rengeteg látogatót vonz a Beer by Lake Debrecenben.
Pezseg az élet a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál köré szerveződő programok miatt, és a mindig gyönyörű és romantikus hangulatot árasztó Nagyerdő ezúttal újabb tömegrendezvénynek ad otthont, és nincs is ezen mit szépíteni, tényleg ellepték az emberek a parkot: zajlik ugyanis a Beer by Lake Debrecenben, azaz látogatható a Nagyerdei Sörkert. Tettünk egy kört szombat este, hogy megnézzük, milyen a felhozatal, és hogy érzik magukat a szórakozni, kikapcsolódni vágyók.
Baráti társaságokat és családokat is vonz a Beer by Lake Debrecenben
Hajnalig nyomjuk, többnyire csak sörözünk, néha lecsúszik egy kis rövid is, ittunk különleges, nagyon édes söröket is, de igazából ami jön, azt isszuk
– vallotta be Zsolt, aki éppen nagyokat beszélgetve és megtöltött sörös poharukat szorongatva ült baráti társaságának tagjaival, akik egyetértően bólogattak, miközben Zsolt mesélt.
Micsoda hangulat! Így telt az idei Beer by LakeFotók: Katona Ákos
Tőlük nem messze futottunk össze Judittal és gyermekeivel. Az édesanya elmondta, ők inkább kacsát etetni jöttek ki, és persze a család alkohollal lazuló férfi tagjaira vigyázni. Ami azt illeti, volt is miért, mivel rengeteg bódé kínálta italait: temérdek ízesítés, megannyi sörmárka, helyenként pedig formabontó ínyencségek várták a látogatókat. Így futottunk bele mi is az egyik csapat meglehetősen sötét színű sörébe, ami valójában, mint kiderült, nem teljesen sör, hanem tokaji aszú és sör is egyben. Úriemberek lévén felkínálták a lehetőséget a kóstolásra,
és amellett, hogy már az illatából is rájöttünk, hogy ez bizony nem a „kezdőknek” való, arról is meggyőződtünk, hogy elképesztően itatja magát, ízre is kiváló (nem véletlenül tartottak belőle kóstolót tőlünk nem messze). Rövid italokból sem volt hiány: egyes helyeken olyan kulináris különlegességeket lehetett kapni, mint az almás-fahéjas pálinka (jelentjük, fokozott óvatossággal, de érdemes kipróbálni), de aki kevésbé akar alkoholt inni, annak üzenjük, igen jó limonádékat is kóstoltunk.
Szorin és barátai Hajdúszoboszlóról érkeztek, és egy asztalnál ülve ettek, de főleg ittak, merthogy bevallásuk szerint különösen a pálinkafélék keltették fel az érdeklődésüket. Persze, nem mindenkinek: volt, aki inkább a sörre, míg a társaság női tagjai a sör mellett az ételekre is kíváncsiak voltak.
Ezek az árak a Beer by Lake-en
Ilyen fél 3-ig meghúzzuk, pálinkázunk, lazulunk, ez egy igazi jó nyári program – osztották meg velünk terveiket és véleményüket.
Ha valaki úgy döntene, hogy ellátogat a Beer by Lake-re augusztus 20-ig, tájékoztató jelleggel mutatjuk, nagyjából hogyan alakulnak az árak, mire kell számítani:
- üveges sör: márkánként eltérhet, de leggyakrabban 1400 forint
- csapolt sör: 600-1400 forint és 2400 forint fölött is láttunk
- pálinka: 1200-1800 forint (2 cl), 2200-2600 forint (4 cl)
- limonádé (0,5 l): 1000-1500 forint
- üdítő (0,5 l): 1000 forint
- kürtőskalács: 2500 forint
- sétáló sajttál: 2500 forint
- hamburger: 2800-4500 forint
- krumplilángos: 3500 forint
- grillkolbász: 1800 forint (és még a sült krumpli mellé ugyanennyi)
- palacsinta (édes, sós): 2500-3000 forint
