augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beer by Lake

3 órája

Sör, pálinka és irdatlan jó kaja minden mennyiségben – ilyen a Beer by Lake Debrecenben – fotókkal, videóval

Címkék#debreceni virágkarnevál#Nagyerdei Sörkert#Debrecen

Családok, párok, baráti társaságok kedvelt eseménye. Rengeteg látogatót vonz a Beer by Lake Debrecenben.

Balogh Efraim
Sör, pálinka és irdatlan jó kaja minden mennyiségben – ilyen a Beer by Lake Debrecenben – fotókkal, videóval

Pezseg az élet a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál köré szerveződő programok miatt, és a mindig gyönyörű és romantikus hangulatot árasztó Nagyerdő ezúttal újabb tömegrendezvénynek ad otthont, és nincs is ezen mit szépíteni, tényleg ellepték az emberek a parkot: zajlik ugyanis a Beer by Lake Debrecenben, azaz látogatható a Nagyerdei Sörkert. Tettünk egy kört szombat este, hogy megnézzük, milyen a felhozatal, és hogy érzik magukat a szórakozni, kikapcsolódni vágyók.

Hangulat a Beer by Lake Debrecen ingyenes fesztiválon
Nem vesztett népszerűségéből idén sem a Beer by Lake Debrecenben, ismét az egyik legkedveltebb ingyenes fesztivál a Debreceni Virágkarnevál programkínálatában
Forrás: Katona Ákos

Baráti társaságokat és családokat is vonz a Beer by Lake Debrecenben

Hajnalig nyomjuk, többnyire csak sörözünk, néha lecsúszik egy kis rövid is, ittunk különleges, nagyon édes söröket is, de igazából ami jön, azt isszuk

 – vallotta be Zsolt, aki éppen nagyokat beszélgetve és megtöltött sörös poharukat szorongatva ült baráti társaságának tagjaival, akik egyetértően bólogattak, miközben Zsolt mesélt.

Micsoda hangulat! Így telt az idei Beer by Lake

Fotók: Katona Ákos

Tőlük nem messze futottunk össze Judittal és gyermekeivel. Az édesanya elmondta, ők inkább kacsát etetni jöttek ki, és persze a család alkohollal lazuló férfi tagjaira vigyázni. Ami azt illeti, volt is miért, mivel rengeteg bódé kínálta italait: temérdek ízesítés, megannyi sörmárka, helyenként pedig formabontó ínyencségek várták a látogatókat. Így futottunk bele mi is az egyik csapat meglehetősen sötét színű sörébe, ami valójában, mint kiderült, nem teljesen sör, hanem tokaji aszú és sör is egyben. Úriemberek lévén felkínálták a lehetőséget a kóstolásra, 

és amellett, hogy már az illatából is rájöttünk, hogy ez bizony nem a „kezdőknek” való, arról is meggyőződtünk, hogy elképesztően itatja magát, ízre is kiváló (nem véletlenül tartottak belőle kóstolót tőlünk nem messze). Rövid italokból sem volt hiány: egyes helyeken olyan kulináris különlegességeket lehetett kapni, mint az almás-fahéjas pálinka (jelentjük, fokozott óvatossággal, de érdemes kipróbálni), de aki kevésbé akar alkoholt inni, annak üzenjük, igen jó limonádékat is kóstoltunk. 

Szorin és barátai Hajdúszoboszlóról érkeztek, és egy asztalnál ülve ettek, de főleg ittak, merthogy bevallásuk szerint különösen a pálinkafélék keltették fel az érdeklődésüket. Persze, nem mindenkinek: volt, aki inkább a sörre, míg a társaság női tagjai a sör mellett az ételekre is kíváncsiak voltak. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezek az árak a Beer by Lake-en

Ilyen fél 3-ig meghúzzuk, pálinkázunk, lazulunk, ez egy igazi jó nyári program – osztották meg velünk terveiket és véleményüket. 

Ha valaki úgy döntene, hogy ellátogat a Beer by Lake-re augusztus 20-ig, tájékoztató jelleggel mutatjuk, nagyjából hogyan alakulnak az árak, mire kell számítani:

  • üveges sör: márkánként eltérhet, de leggyakrabban 1400 forint
  • csapolt sör: 600-1400 forint és 2400 forint fölött is láttunk
  • pálinka: 1200-1800 forint (2 cl), 2200-2600 forint (4 cl)
  • limonádé (0,5 l): 1000-1500 forint 
  • üdítő (0,5 l): 1000 forint
  • kürtőskalács: 2500 forint
  • sétáló sajttál: 2500 forint
  • hamburger: 2800-4500 forint
  • krumplilángos: 3500 forint
  • grillkolbász: 1800 forint (és még a sült krumpli mellé ugyanennyi)
  • palacsinta (édes, sós): 2500-3000 forint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu