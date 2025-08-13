4 órája
Afrikai állatot találtak Hajdú-Biharban
Van, akinek a nyugalom és a családias környezet számít! Fokozottan védett fajt fotóztak Hajdú-Biharban. Keddi hírösszefoglalónk.
Az egyik püspökladányi csoportban tették közzé azt a nem mindennapi képet, ahol a fehér gólyák között egy igazi ritkasággal is lehetett találkozni. A gólyák között ugyanis feltűnt egy batla is. Az Afrikában őshonos állat Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.
Majdnem rémálom lett a hajdú-bihari nyaralásból
Pihenni érkezett Hajdúszoboszlóra, a Hotel Silverbe egy férfi a feleségével együtt augusztus 8-án. A vakáció az első vacsora közben majdnem tragédiába fulladt, a férfi rosszul lett. Azonban a szálloda személyzete, a mentősök és a szálloda defibrillátora megmentette az életét.
Dzsudzsák Balázs szép gesztusát méltatják
Elkészült a várva várt közös kép, és még ajándékot is kapott! Még mindig Dzsudzsák Balázs a DVSC egyik, ha nem a legnépszerűbb játékosa.
Népszerű a püspökladányi strand
Olyan messziről is jöttek erre a hajdú-bihari strandra, hogy még mi is meglepődtünk! És nem, nem a hajdúszoboszlói Hungarosparól, Európa legnagyobb fürdőkomplexumáról, vagy a debreceni Aquaticumról beszélünk, hanem a Püspökladányban található Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőről.
Kínai alkatrészek, márkás csomagolásban
Kihalófélben lévő szakma, ma már egyre kevesebb igazi mestert lehet találni. Nagy kincs egy jó rádió- és tévéműszerész, akihez mindig bizalommal fordulhat az ember. Akiről tudni lehet, hogy mindent megtesz az elromlott készülék megjavításáért, ha pedig menthetetlen a berendezés, akkor nem kertel, nem hiteget, nem próbál pénzt kicsikarni az ügyfélből, hanem megmondja szemtől szembe az igazat.
Videó is készült Fejes Tamás kalandjáról
„Élménykovácsolás, hogy ne unatkozzak” – ennyit írt mindössze hétfőn megjelent, hivatalos közösségi oldalára feltöltött videójához Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa. A bejegyzésében elhelyezett hashtagek azonban beszédesek volt, a műgyűjtő üzletember a család és a pihenés szavakkal címkézte posztját.
Mobil WC-t is köröznek
Nem csak veszélyes bűnözőket, eltűnt személyeket, vagy ismeretlen holttesteket köröz a rendőrség. A szerv hivatalos oldalán bárki számára elérhető a különféle körözések listája, mi most a dologkörözések között néztünk szét egy kicsit. Különféle kategóriákat láthatunk, van, ahol az állatokat listázzák, több szarvasmarhát is keresnek például, egy másik aloldalon fegyvereket találunk, vagy éppen ékszereket.
