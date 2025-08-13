augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt kedden

4 órája

Afrikai állatot találtak Hajdú-Biharban

Címkék#debrecen#összefoglaló#Hajdú-Bihar

Van, akinek a nyugalom és a családias környezet számít! Fokozottan védett fajt fotóztak Hajdú-Biharban. Keddi hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Az egyik püspökladányi csoportban tették közzé azt a nem mindennapi képet, ahol a fehér gólyák között egy igazi ritkasággal is lehetett találkozni. A gólyák között ugyanis feltűnt egy batla is. Az Afrikában őshonos állat Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.

Batla és fehér gólyák Püspökladány és Nádudvar határában
Batla és fehér gólyák Püspökladány és Nádudvar határában
Forrás: Kiss Sándor / Facebook/Képek, beszámolók Püspökladány és környéke természeti kincseiről

Majdnem rémálom lett a hajdú-bihari nyaralásból

Pihenni érkezett Hajdúszoboszlóra, a Hotel Silverbe egy férfi a feleségével együtt augusztus 8-án. A vakáció az első vacsora közben majdnem tragédiába fulladt, a férfi rosszul lett. Azonban a szálloda személyzete, a mentősök és a szálloda defibrillátora megmentette az életét.

Dzsudzsák Balázs szép gesztusát méltatják

Elkészült a várva várt közös kép, és még ajándékot is kapott! Még mindig Dzsudzsák Balázs a DVSC egyik, ha nem a legnépszerűbb játékosa.

Népszerű a püspökladányi strand

Olyan messziről is jöttek erre a hajdú-bihari strandra, hogy még mi is meglepődtünk! És nem, nem a hajdúszoboszlói Hungarosparól, Európa legnagyobb fürdőkomplexumáról, vagy a debreceni Aquaticumról beszélünk, hanem a Püspökladányban található Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőről. 

Kínai alkatrészek, márkás csomagolásban

Kihalófélben lévő szakma, ma már egyre kevesebb igazi mestert lehet találni. Nagy kincs egy jó rádió- és tévéműszerész, akihez mindig bizalommal fordulhat az ember. Akiről tudni lehet, hogy mindent megtesz az elromlott készülék megjavításáért, ha pedig menthetetlen a berendezés, akkor nem kertel, nem hiteget, nem próbál pénzt kicsikarni az ügyfélből, hanem megmondja szemtől szembe az igazat.

Videó is készült Fejes Tamás kalandjáról

„Élménykovácsolás, hogy ne unatkozzak” – ennyit írt mindössze hétfőn megjelent, hivatalos közösségi oldalára feltöltött videójához Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa. A bejegyzésében elhelyezett hashtagek azonban beszédesek volt, a műgyűjtő üzletember a család és a pihenés szavakkal címkézte posztját.

Mobil WC-t is köröznek

Nem csak veszélyes bűnözőket, eltűnt személyeket, vagy ismeretlen holttesteket köröz a rendőrség. A szerv hivatalos oldalán bárki számára elérhető a különféle körözések listája, mi most a dologkörözések között néztünk szét egy kicsit. Különféle kategóriákat láthatunk, van, ahol az állatokat listázzák, több szarvasmarhát is keresnek például, egy másik aloldalon fegyvereket találunk, vagy éppen ékszereket.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu