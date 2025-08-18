1 órája
Húsz éve várják, most végre megvalósul a debreceni beruházás! – fotókkal
Elhelyezték az Új Remény Baptista Gyülekezet közösségi központjának alapkövét. A baptista közösség végre saját otthont kaphat Debrecenben.
Ünnepélyes keretek között helyezték el az Új Remény Baptista Gyülekezet közösségi központjának alapkövét Debrecenben az Epreskert és az Eperjes utca sarkán lévő telken augusztus 18-án. A baptista közösség húsz év várakozás után kezdheti meg saját otthonának építését. Az ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek és a meghívott vendégek; a rendezvényt közös imádságok és dicsőítő baptista énekek kísérték, amelyeket a gyülekezet zenekara adott elő.
Állami támogatással valósul meg a baptista központ
Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédét humorral kezdte, megköszönve, hogy „két pap közé” ültették: Papp László polgármester és Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke között foglalt helyet. Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben több mint 30 milliárd forintból újítottak meg templomokat, építettek óvodákat és iskolákat Debrecenben, különböző felekezeteknek.
Kereszténységben egyek vagyunk, még hogy ha különböző utakon is járjuk az Istenhez vezető utat
– hangsúlyozta Soltész Miklós, majd XVI. Benedek pápa gondolataira hivatkozva beszélt a látszólagos tolerancia diktatúrájáról, amikor az úgymond toleránsak intoleranciával fordulnak a keresztények felé.
Az államtitkár részletesen ismertette a magyar kormány és a baptista egyház közötti együttműködés eredményeit, kiemelve a törökbálinti Tábitha-ház projektjét (gyermekhospice gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek) és a budapesti baptista központ megvalósulását. A debreceni beruházásról elmondta, hogy 2024-ben 427 millió forintos támogatást nyújtottak, és hamarosan megérkezik a további 315 millió forint is az első ütem megvalósításához.
Baptista szolgálat a városépítésben
Papp László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Debrecen elmúlt 15 évének fejlesztéseit elemezve külön fejezetet érdemelnek majd az egyházi beruházások. Kiemelte, hogy a baptista egyház fontos építőköve a város közösségi szövetének.
Ez a közösség nem csupán templomot tart fent, hanem támogatja egymást házi csoportokban, bibliaórákat tart, találkozókat, kirándulásokat szervez és közösségi élményt nyújt a hitéleti tevékenység mellett
– méltatta a gyülekezetet Papp László.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy az Új Remény Baptista Gyülekezet 2001-ben egy lakótelepi lakásban alakult, mára pedig több száz fős közösséggé nőtte ki magát. Hangsúlyozta továbbá, hogy a baptisták több debreceni oktatási és szociális intézmény fenntartójaként működnek, nemrég pedig átadták a Huszti-kert lakóparkban az új, 28 férőhelyes bölcsődét.
Húsz év ima és várakozás
Tóth Sándor lelkipásztor visszaemlékezésében felidézte, hogy az építkezés előkészületei már 2005-ben elkezdődtek, amikor megkapták az első egymillió forintos adományt. Ez az összeg napjainkra 450 millió forintra növekedett.
Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított
– idézte a prófétai szavakat a lelkipásztor, arra utalva, hogy 2021-ben került a gyülekezet tulajdonába a korábban a szovjet hadsereg által használt terület.
A lelkész elmondta, hogy bár a teljes kivitelezés fedezete még nem áll rendelkezésre, hisznek abban, hogy Isten befejezi, amit elkezdett.
Az imaházak, templomok elsősorban nem pénzből, hanem hitből épülnek
– fogalmazott Tóth Sándor.
Történelmi pillanat a közösség életében
A köszöntők után a résztvevők dokumentumokat helyeztek el egy időkapszulába, amelyet lezártak és a földbe süllyesztettek, majd ráhelyezték az alapkövet.
A tervek szerint a gyülekezeti központ két ütemben valósul meg. Az elsőben az imaház épül fel, amelyet később bölcsőde és óvoda egészít majd ki. A kivitelezéssel megbízott KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 2025. június 30-án írta alá a szerződést, és a reményeik szerint 2026 nyarára költözhet be a közösség az új épületbe.
Soltész Miklós záró szavaiban arra emlékeztetett, hogy ha a magyar nemzet nem indult volna el a kereszténység útján, akkor ma már nem beszélnénk magyarul. – Ezt fogja szolgálni, ha nem is legnagyobb léptékben, de kis léptékben ennek a közösségi helynek a megvalósítása – zárta beszédét az államtitkár.
Fotók: Vida Márton Péter
