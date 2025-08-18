Húsz éve várják, most végre megvalósul a debreceni beruházás! – fotókkal

Ünnepélyes keretek között helyezték el az Új Remény Baptista Gyülekezet közösségi központjának alapkövét Debrecenben az Epreskert és az Eperjes utca sarkán lévő telken augusztus 18-án. A baptista közösség húsz év várakozás után kezdheti meg saját otthonának építését. Az ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek és a meghívott vendégek; a rendezvényt közös imádságok és dicsőítő baptista énekek kísérték, amelyeket a gyülekezet zenekara adott elő.

Augusztus 18-án engedték le az időkapszulát és helyezték rá az Új Remény Baptista Gyülekezet központjának alapkövét

Fotó: Vida Marton Peter

Állami támogatással valósul meg a baptista központ

Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédét humorral kezdte, megköszönve, hogy „két pap közé” ültették: Papp László polgármester és Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke között foglalt helyet. Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben több mint 30 milliárd forintból újítottak meg templomokat, építettek óvodákat és iskolákat Debrecenben, különböző felekezeteknek.

Kereszténységben egyek vagyunk, még hogy ha különböző utakon is járjuk az Istenhez vezető utat

– hangsúlyozta Soltész Miklós, majd XVI. Benedek pápa gondolataira hivatkozva beszélt a látszólagos tolerancia diktatúrájáról, amikor az úgymond toleránsak intoleranciával fordulnak a keresztények felé.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

Fotó: Vida Marton Peter

Az államtitkár részletesen ismertette a magyar kormány és a baptista egyház közötti együttműködés eredményeit, kiemelve a törökbálinti Tábitha-ház projektjét (gyermekhospice gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek) és a budapesti baptista központ megvalósulását. A debreceni beruházásról elmondta, hogy 2024-ben 427 millió forintos támogatást nyújtottak, és hamarosan megérkezik a további 315 millió forint is az első ütem megvalósításához.

Baptista szolgálat a városépítésben

Papp László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Debrecen elmúlt 15 évének fejlesztéseit elemezve külön fejezetet érdemelnek majd az egyházi beruházások. Kiemelte, hogy a baptista egyház fontos építőköve a város közösségi szövetének.

Ez a közösség nem csupán templomot tart fent, hanem támogatja egymást házi csoportokban, bibliaórákat tart, találkozókat, kirándulásokat szervez és közösségi élményt nyújt a hitéleti tevékenység mellett

– méltatta a gyülekezetet Papp László.