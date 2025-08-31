Helyi közélet
Bezár a hajdú-bihari bankfiók, az okáról is tájékozódtunk
Technikai okok miatt zárva tart a hajdúszováti mobil bankfiók
Az MBH Bank Hajdúszovát, Hősök tere 1. szám alatt üzemelő Mobil Bankfiókja technikai okok miatt átmenetileg zárva tart – olvasható a település Facebook-oldalán.
A bezárás szeptember 3-án esedékes. Legközelebb szeptember 4-én nyit ki a bankfiók.
