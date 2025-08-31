augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

12 perce

Bezár a hajdú-bihari bankfiók, az okáról is tájékozódtunk

Címkék#MBH Bank#bankfiók#Hajdúszovát

Haon.hu
Bezár a hajdú-bihari bankfiók, az okáról is tájékozódtunk

Technikai okok miatt zárva tart a hajdúszováti mobil bankfiók

Forrás:  MW-archív

Az MBH Bank Hajdúszovát, Hősök tere 1. szám alatt üzemelő Mobil Bankfiókja technikai okok miatt átmenetileg zárva tart – olvasható a település Facebook-oldalán.

A bezárás szeptember 3-án esedékes. Legközelebb szeptember 4-én nyit ki a bankfiók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu