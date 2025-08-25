Jó hírt kaptak a balmazújvárosiak, elindulhat egy régen várt felújítás

Örömmel tájékoztatom az itt élőket és az idelátogatókat, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium országos állomásmegújítási programjának részeként a balmazújvárosi vasútállomás is teljes körű felújításon esik át. Papp Zsolttal, a Fidesz választókerületi elnökével közösen tettünk bejárást az állomáson. Az állomás modern, akadálymentesített belső terekkel és a városközponthoz méltó külső megjelenéssel fogja szolgálni a helyi utazóközönséget és a vendégeket