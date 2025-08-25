1 órája
Jó hírt kaptak a balmazújvárosiak, elindulhat egy régen várt felújítás
Hamarosan indulnak a fejlesztések Balmazújvároson
Forrás: Balmazújváros Hivatalos Oldala/Facebook
Megújul a balmazújvárosi vasútállomás – osztotta meg a közösségi oldalán Varga Marina polgármester.
Örömmel tájékoztatom az itt élőket és az idelátogatókat, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium országos állomásmegújítási programjának részeként a balmazújvárosi vasútállomás is teljes körű felújításon esik át. Papp Zsolttal, a Fidesz választókerületi elnökével közösen tettünk bejárást az állomáson. Az állomás modern, akadálymentesített belső terekkel és a városközponthoz méltó külső megjelenéssel fogja szolgálni a helyi utazóközönséget és a vendégeket
– olvasható a bejegyzésben. Hozzátette: a beruházás a MÁV és a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg.
