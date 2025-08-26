Rettenetes, mit csinált ez az autós Debrecenben! Te is nagyon kiakadnál rá? – videóval

Őrület, hogy mit csinált ez az autós! Kicsin múlt, hogy nem történt baleset Debrecen-Józsa felé... A birtokunkba jutott egy felvétel az egyik olvasónktól, aki éppen Debrecenből tartott Józsa irányába a 35-ös főúton egy hétfői napon, a délutáni órákban. Döbbenet, mit rögzített az autó fedélzeti kamerája – fogalmazzunk úgy, hogy sajátosan értelmezte a KRESZ-t az illető.

Intenzív fékezés és szerencse is kellett hozzá, hogy ne történjen baleset Debrecen-Józsánál

Forrás: Olvasói felvétel

Hajszálon múlt a baleset Debrecen-Józsa között...

Az addig még háromsávos (egy balra kanyarodó, egy később megszűnő középső és egy külső) útszakasz külső forgalmi sávjában haladt olvasónk Józsa felé, amikor balra tőle egy terepjárós úgy gondolta, nem jobbra sorol át (ami indokolt is lett volna, mert néhány méter múlva megszűnt az ő sávja is), hanem a balra kanyarodóban előz, méghozzá irányjelző nélkül, igen nagy sebességgel. Ennek, mint a videóban is jól látható, majdnem meg is lett a súlyos következménye: szinte azonnal felgyulladtak a terepjáró féklámpái, ugyanis érkezett a szembejövő kocsi, így szinte az útburkolati jelen tudott csak haladni a meggondolatlan sofőr, és még az is kisebb csoda, hogy volt lehetősége besorolni utána.

Videón a hajmeresztő előzés:

Megkérdeztük Horváth László gépjárművezető-szakoktatót az esetről, aki azt mondta, ha nem reagálnak a szemben lévő sávban megfelelően, akkor ebből könnyedén lehetett volna tragikus frontális ütközés is, mivel nagy volt a sebesség.

Elképesztő, hogy mit megengednek maguknak az emberek, és nap mint nap találkozni ilyennel, mert elveszítették az emberek a türelmüket

– mondta.

Úgy véli, elrettentő példaként el lehetne venni a felelőtlen sofőr jogosítványát, mert sokszor akit megbírságolnak akár több százezer forintra is, kinevetik tulajdonképpen. Ha viszont bevonnák egy időre a vezetői engedélyét, az mások számára is példa lenne, ha pedig az illető még ezek után is visszaesne, akkor Horváth László szerint akár még egy úgynevezett utánképzésre is el lehetne küldeni, ahol elméleti vizsga, pszichológiai elbeszélgetés és forgalmi vizsga után kapná vissza a jogosítványát.

