Durva!

33 perce

Olvasni is szörnyű, amit a fehér BMW-s tett Debrecennél – még megdöbbentőbb, amit utána írt

Nem sokon múlt a tragédia... Könnyen lehetett volna baleset Debrecennél, a sofőr is reagált.

Haon.hu

Könnyen lehetett volna egy újabb baleset Debrecennél szerdán: az egyik országos Facebook-csoportban osztotta meg egy BMW-s sofőr, hogy Debrecen felé hajtott, amikor megpróbált kamionokat előzni. Mivel azonban nem engedték vissza a sávba, a szembejövő autónak le kellett húzódnia az úttestről, hogy elkerülje az ütközést a BMW-vel.

Könnyen lehetett volna baleset is a veszélyes előzésből Debrecennél
Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A szembejövő fehér autónak így le kellett húzódnia egy kerékkel az út szélére, mert nem engedtek vissza a sávba, és muszáj voltam teljesen előzni a sort mert különben belezúgtam volna a tér-idő kontinuumba. Legközelebb inkább maradok a kamionok mögött, és élvezem a lassú élet filozófiáját. Még egyszer bocsánat, nem sokon múlt, köszönöm, hogy fejben ott voltál és kapcsoltál…

- olvasható a férfi bejegyzésében.

Nemrég egy hasonlóan hajmeresztő előzést videóztak Debrecennél, könnyen lehetett volna baleset

Kedden portálunk birtokába jutott egy videófelvétel, ahol egy hasonlóan veszélyes előzést mutattak be a 35-ös főúton, Debrecen-Józsa felé. A döbbenetes képsorokat megnézhetitek az alábbi cikkben:

