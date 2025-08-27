33 perce
Olvasni is szörnyű, amit a fehér BMW-s tett Debrecennél – még megdöbbentőbb, amit utána írt
Nem sokon múlt a tragédia... Könnyen lehetett volna baleset Debrecennél, a sofőr is reagált.
Könnyen lehetett volna egy újabb baleset Debrecennél szerdán: az egyik országos Facebook-csoportban osztotta meg egy BMW-s sofőr, hogy Debrecen felé hajtott, amikor megpróbált kamionokat előzni. Mivel azonban nem engedték vissza a sávba, a szembejövő autónak le kellett húzódnia az úttestről, hogy elkerülje az ütközést a BMW-vel.
A szembejövő fehér autónak így le kellett húzódnia egy kerékkel az út szélére, mert nem engedtek vissza a sávba, és muszáj voltam teljesen előzni a sort mert különben belezúgtam volna a tér-idő kontinuumba. Legközelebb inkább maradok a kamionok mögött, és élvezem a lassú élet filozófiáját. Még egyszer bocsánat, nem sokon múlt, köszönöm, hogy fejben ott voltál és kapcsoltál…
- olvasható a férfi bejegyzésében.
