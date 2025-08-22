Ezt lehet, sokan benézték! Mégse lesz jó minden motorra a B kategóriás jogsi?

Már sokaknak ismerősen csenghet az új KRESZ-kifejezés, ami 2025 év elején kezdett köztudatba szivárogni az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó szabálymódosítási tervezeteként. A teol.hu részletesen beszámolt az új koncepció részleteiről, melyek között az a pont is szerepel, hogy a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet – persze, ez amilyen egyszerűen hangzik, annyira összetett a valóságban, legalábbis valószínűleg sokan gondolhatták azt a hír hallatán, hogy ha az autóra megvan a jogsi, akkor mindenféle motorkerékpárt vezethetnek majd. Na, de vajon mi az igazság?

A B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet majd, csak nem mindegy, milyenre

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Most akkor érvényes a B kategóriás jogosítvány motorra is, vagy sem?

Kezdjük ott, hogy motor és motor között is vannak különbségek, méghozzá elég jelentősek, mert több kategória is létezik. A teol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervek szerint a B kategóriás jogosítvány is érvényes lehet bizonyos 125 köbcentiméteres motorkerékpárokra (ami az A1 motor jogosítvány kategóriába esik) azzal a céllal, hogy megkönnyítse a városi közlekedést, csökkentse a forgalmi dugókat, és népszerűbbé tegye a motorozást, mint gyors és környezetkímélő közlekedési módot.

A kulcsszó a „bizonyos”, vagyis ez alapján érzékelhető, hogy valószínűleg nem minden 125-ösre lesz érvényes a B kategóriás jogosítvány: a Motorosok Világa Magazin arról ír, hogy zajlanak az egyeztetések arról, hogy a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrök speciális kiegészítő képzés nélkül vezethessenek 125 köbcentiméteres motorokat, feltéve ha:

a motor maximális teljesítménye nem haladja meg a 11 kW-ot (15 lóerőt),

a motor automata váltós vagy robogó típusú,

a jogosítvány legalább két éve érvényes.

Tehát, úgy tűnik, számít a teljesítmény és az is, hogy ne manuális váltóval felszerelt motor legyen az, amit a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőr vezetni szeretne.

