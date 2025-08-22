augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

16°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

38 perce

Ezt lehet, sokan benézték! Mégse lesz jó minden motorra a B kategóriás jogsi?

Címkék#kresz#közlekedés#jogosítvány#motor

Bosszúsak lesznek vajon az autósok? A B kategóriás jogosítvány motorra is jó lesz, csak nem úgy, ahogy valószínűleg sokan gondolják...

Balogh Efraim
Ezt lehet, sokan benézték! Mégse lesz jó minden motorra a B kategóriás jogsi?

B kategóriás jogosítvány motorra: vajon mindegyik kétkerekűre érvényes?

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Már sokaknak ismerősen csenghet az új KRESZ-kifejezés, ami 2025 év elején kezdett köztudatba szivárogni az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó szabálymódosítási tervezeteként. A teol.hu részletesen beszámolt az új koncepció részleteiről, melyek között az a pont is szerepel, hogy a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet – persze, ez amilyen egyszerűen hangzik, annyira összetett a valóságban, legalábbis valószínűleg sokan gondolhatták azt a hír hallatán, hogy ha az autóra megvan a jogsi, akkor mindenféle motorkerékpárt vezethetnek majd. Na, de vajon mi az igazság?

b kategóriás jogosítvány motor, jogosítvány, b kategóriás jogosítvány, motor, kresz, debrecen, haon
A B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet majd, csak nem mindegy, milyenre
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Most akkor érvényes a B kategóriás jogosítvány motorra is, vagy sem?

Kezdjük ott, hogy motor és motor között is vannak különbségek, méghozzá elég jelentősek, mert több kategória is létezik. A teol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervek szerint a B kategóriás jogosítvány is érvényes lehet bizonyos 125 köbcentiméteres motorkerékpárokra (ami az A1 motor jogosítvány kategóriába esik) azzal a céllal, hogy megkönnyítse a városi közlekedést, csökkentse a forgalmi dugókat, és népszerűbbé tegye a motorozást, mint gyors és környezetkímélő közlekedési módot. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A kulcsszó a „bizonyos”, vagyis ez alapján érzékelhető, hogy valószínűleg nem minden 125-ösre lesz érvényes a B kategóriás jogosítvány: a Motorosok Világa Magazin arról ír, hogy zajlanak az egyeztetések arról, hogy a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrök speciális kiegészítő képzés nélkül vezethessenek 125 köbcentiméteres motorokat, feltéve ha:

  • a motor maximális teljesítménye nem haladja meg a 11 kW-ot (15 lóerőt),
  • a motor automata váltós vagy robogó típusú,
  • a jogosítvány legalább két éve érvényes.

Tehát, úgy tűnik, számít a teljesítmény és az is, hogy ne manuális váltóval felszerelt motor legyen az, amit a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőr vezetni szeretne.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu