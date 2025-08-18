1 órája
Olyan augusztus 20-át rittyent Hajdú-Bihar, hogy nem tudjuk, merre induljunk – egyik helyen tűzijáték is lesz!
Államalapításunk ünnepe idén is gazdag kulturális kínálattal várja a vármegye lakosait és az idelátogatókat. A programok augusztus 19-én és augusztus 20-án széles választékot nyújtanak minden korosztálynak.
Hajdú-Bihar vármegye legnagyobb ünnepi attrakciója természetesen a Debreceni Virágkarnevál, amely idén is elkápráztatja majd a látogatókat színpompás felvonulásával, nemzetközi tánccsoportjaival és sztárfellépőivel. Augusztus 19-én és augusztus 20-án a virágkocsik mellett olyan előadók gondoskodnak a szórakozásról, mint Rúzsa Magdi és a Halott Pénz. De lesz itt még sok más program a vármegye többi településén is. Mutatjuk a részleteket!
Az augusztus 20-ai virágkarnevál színes kavalkádja
Debrecen belvárosa két napon át a virágok és a kultúra birodalma lesz. A hagyományos délelőtti felvonulás augusztus 20-án reggel fél nyolckor indul a Rózsa utcából, hogy fél tizenkettőre az Egyetem térre, majd a Nagyerdei Stadionhoz érjen. Német, török, olasz, spanyol, francia, kínai, brazil és görög táncegyüttesek kísérik a díszített kocsikat, amelyek között idén egy különleges, közösségi virágkocsi is helyet kap – ezt a város lakói együtt díszítik fel a Dósa nádor téren.
Az éjszakai felvonulás legalább ilyen látványos élményt ígér: sötétedés után kivilágított virágkocsik és táncosok vonulnak majd végig a városon.
Ami az esti karneváli koncerteket illeti, 19-én a Kossuth téren este kilenckor Rúzsa Magdi lép majd színpadra. A Prima Primissima-díjas énekesnő olyan slágerekkel örvendezteti meg közönségét, mint az „Egyszer”, a „Szerelem” vagy a „Nélküled”.
Augusztus 20-án este tíz órakor pedig igazi meglepetéssel szolgálnak a szervezők: a Halott Pénz ad ingyenes koncertet a főtéren. A Fonogram-díjas formáció, amely tavaly tízezrekkel töltötte meg a Puskás Arénát, olyan dalokkal zárja a karneváli hetet, mint az „Élnünk kellett volna” vagy a „Darabokra törted a szívem”.
Családi programok és gyermekfesztivál
A legkisebbeket a Galiba Gyermekfesztivál várja változatos műsorokkal. Augusztus 19-én délután négy órától Tenki Dalma „A hisztis királykisasszony” című előadása szórakoztatja a közönséget a Régi Városháza udvarán, miközben kézműves foglalkozások és bábszínházi produkciók teszik teljessé a kínálatot.
Különleges esemény lesz a Galiba Gyermekkarnevál felvonulása augusztus 19-én délután öt órakor. A kicsik saját maguk által díszített virágkocsikkal indulnak a Dósa nádor térről, hogy fél hétre megérkezzenek az Emlékkertbe, ahol a Kiskalász zenekar koncertje zárja az estét.
Szintén a fiatalabb generációt célozza meg a Karneváli Élményfutás augusztus 20-án reggel. A mindössze 2,6 kilométeres táv a Baltazár Dezső térről indul színes festékfelhő közepette, és az Egyetem térig vezet, ahol végig lelkes szurkolók biztatják majd a résztvevőket.
Fények, sör és fieszta – még több program Debrecenben
Szerdán este a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén folytatódik a mulatság a Virágkocsi Korzóval és Oldtimer Show-val, ahol a virágkompozíciók mellett klasszikus autók és motorok is megtekinthetők lesznek. Garcia házigazda vezeti fel a délutáni műsort, amely zenés-táncos produkciókkal szórakoztatja majd a közönséget.
Sötétedés után a Karneváli Fieszta veszi át a főszerepet ugyanitt. Este héttől éjfélig különböző tánccsoportok lépnek színpadra, köztük a Harmónia-Dance Stylers, a török Bragi Culture Art Sports Club és a Happy-Time Tánciskola. A kubai Yulaysi Miranda latin ritmusokkal, míg a Summer Show DJ Spencerrel fűti a partihangulatot.
Aki még nem látta a belvárosi különleges fényfestést, az 19-én vagy 20-án elcsípheti. A Kossuth tértől a Csonkatemplomig az épületek homlokzatain mozgó fénykompozíciók kelnek életre este fél kilenc és éjfél között, zenei aláfestéssel kísérve.
Egy kis kedvcsinálónak nézd meg korább napokon készült képeinket:
Fényfestés a Kossuth téren a Debreceni Virágkarnevál alattFotók: Katona Ákos
Ezen kívül Debrecenben a Nagyerdei Sörkert augusztus 15-től 20-ig kínál különleges sörválasztékot a Békás-tó partján. Hazai kézműves sörfőzdék mutatkoznak be, miközben tematikus séták, kvízek és sörpong várja a felnőtt közönséget.
A sörfesztivál hangulatáról korábbi cikkünkből tájékozódhatsz:
Sör, pálinka és irdatlan jó kaja minden mennyiségben – ilyen a Beer by Lake Debrecenben – fotókkal, videóval
A növénykedvelőknek pedig ott a BOTANICA Kertészeti Expo, kaktuszokkal, húsevő növényekkel és cukorvirágkészítő workshopokkal.
A megye további településeinek ünnepi műsorai
Hajdúszoboszlón augusztus 19-én a Szabadtéri Színpadon a debreceni virágkarnevál táncosai mutatkoznak be este hét órától. Emellett a Gaura Vaní, a Rhythm and Shoes Dance Club, a Batala International és több más együttes kápráztatja el a közönséget díjmentes előadásokkal.
Másnap, augusztus 20-án az államalapítás ünnepén este fél nyolckor kezdődik az ünnepi műsor Bodó Sándor országgyűlési képviselő beszédével és az új kenyér megáldásával. A Forgórózsa Táncegyüttes és a Bakator Zenekar fellépése után Szarka Tamás és zenekara koncertezik.
Berettyóújfaluban a Bajnóca Néptánc Együttes „Liliom, rózsa, tulipán” című előadását tekinthetik meg az érdeklődők augusztus 19-én este nyolc órakor a szabadtéri színpadon. Másnap délelőtt tíz órakor Bánházi Gyöngyi festőművész „Határok nélkül” című kiállításának megnyitóján vehetnek részt a Bihar Vármegye Galériában.
Nádudvaron augusztus 20-án este nyolc órától Molnár György harmonikaművész és zenekara játszik, valamint fellép Csonka András, Nyári Aliz és Nyári Edit, végül pedig tűzijáték zárja a napot. Püspökladányban reggel negyed tízkor szabadtéri istentisztelet, este hatkor pedig városi ünnepség lesz a Millenniumi emlékműnél.
Kirakodóvásár sem maradhat ki a programokból
Hortobágyon a híres Hídi vásár várja a látogatókat mindkét napon. A Kilenclyukú híd lábánál felállított standokon népi kézműves termékek, régiségek és helyi ételkülönlegességek között válogathatnak a vásárlók. Augusztus 19-én Tompeti és Barátai, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztatja a közönséget, este pedig az „István, a király” rockoperát vetítik kertmozi keretében.
Polgáron augusztus 19-én este hat órakor kezdődik az ünnepség a főtéren kenyérszenteléssel, majd a Black Rose Projekt „Elkésett békevágy” című előadása következik. 21 órakor Zséda koncertje, majd utcabál zárja az estét.
- Hajdúnánáson augusztus 20-án az összetartozás ünnepét reggel fél kilenckor kezdik az új kenyér megáldásával, majd az Ismerős Arcok együttes koncertjével folytatják.
- Biharkeresztesen augusztus 19-én este hét órakor a Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület műsora után a 4S Street lép színpadra. ű
- Kabán ugyanezen a napon este hatkor Hobo „Utcazenész” című előadása tekinthető meg a művelődési házban.
- Ebesen pedig Szent István-napi sokadalom veszi majd kezdetét a Széchenyi téren.
A gazdag kínálat minden korosztálynak és érdeklődési körnek tartogat megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó hagyományőrző műsorokról, modern koncertekről vagy családi rendezvényekről. A legtöbb esemény ráadásul ingyenesen látogatható, így mindenki részese lehet az ünnepi forgatagnak.
A Debreceni Virágkarneválról és kísérőprogramjairól még részletesebben írtunk:
Debreceni Virágkarnevál 2025: minden, amit tudni érdemes az idei virágünnepről
Ajánljuk még:
100 kilós légibombát találtak Debrecenben, ki kellett üríteni a környéket – fotókkal
Ez durva: Bárány Donát fejét össze is kellett varrni, így élte meg a történteket!