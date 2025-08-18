Olyan augusztus 20-át rittyent Hajdú-Bihar, hogy nem tudjuk, merre induljunk – egyik helyen tűzijáték is lesz!

Hajdú-Bihar vármegye legnagyobb ünnepi attrakciója természetesen a Debreceni Virágkarnevál, amely idén is elkápráztatja majd a látogatókat színpompás felvonulásával, nemzetközi tánccsoportjaival és sztárfellépőivel. Augusztus 19-én és augusztus 20-án a virágkocsik mellett olyan előadók gondoskodnak a szórakozásról, mint Rúzsa Magdi és a Halott Pénz. De lesz itt még sok más program a vármegye többi településén is. Mutatjuk a részleteket!

A pazar karneváli felvonulás csak egy az augusztus 20-ai programok sorában

Fotó: Napló-archív

Az augusztus 20-ai virágkarnevál színes kavalkádja

Debrecen belvárosa két napon át a virágok és a kultúra birodalma lesz. A hagyományos délelőtti felvonulás augusztus 20-án reggel fél nyolckor indul a Rózsa utcából, hogy fél tizenkettőre az Egyetem térre, majd a Nagyerdei Stadionhoz érjen. Német, török, olasz, spanyol, francia, kínai, brazil és görög táncegyüttesek kísérik a díszített kocsikat, amelyek között idén egy különleges, közösségi virágkocsi is helyet kap – ezt a város lakói együtt díszítik fel a Dósa nádor téren.

Az éjszakai felvonulás legalább ilyen látványos élményt ígér: sötétedés után kivilágított virágkocsik és táncosok vonulnak majd végig a városon.

Ami az esti karneváli koncerteket illeti, 19-én a Kossuth téren este kilenckor Rúzsa Magdi lép majd színpadra. A Prima Primissima-díjas énekesnő olyan slágerekkel örvendezteti meg közönségét, mint az „Egyszer”, a „Szerelem” vagy a „Nélküled”.

Augusztus 20-án este tíz órakor pedig igazi meglepetéssel szolgálnak a szervezők: a Halott Pénz ad ingyenes koncertet a főtéren. A Fonogram-díjas formáció, amely tavaly tízezrekkel töltötte meg a Puskás Arénát, olyan dalokkal zárja a karneváli hetet, mint az „Élnünk kellett volna” vagy a „Darabokra törted a szívem”.

Idén is színes élményfutásra várnak Debrecenben

Fotó: Napló-archív

Családi programok és gyermekfesztivál

A legkisebbeket a Galiba Gyermekfesztivál várja változatos műsorokkal. Augusztus 19-én délután négy órától Tenki Dalma „A hisztis királykisasszony” című előadása szórakoztatja a közönséget a Régi Városháza udvarán, miközben kézműves foglalkozások és bábszínházi produkciók teszik teljessé a kínálatot.

Különleges esemény lesz a Galiba Gyermekkarnevál felvonulása augusztus 19-én délután öt órakor. A kicsik saját maguk által díszített virágkocsikkal indulnak a Dósa nádor térről, hogy fél hétre megérkezzenek az Emlékkertbe, ahol a Kiskalász zenekar koncertje zárja az estét.

Szintén a fiatalabb generációt célozza meg a Karneváli Élményfutás augusztus 20-án reggel. A mindössze 2,6 kilométeres táv a Baltazár Dezső térről indul színes festékfelhő közepette, és az Egyetem térig vezet, ahol végig lelkes szurkolók biztatják majd a résztvevőket.