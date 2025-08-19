1 órája
Így rendel az orvos, így változik a menetrend – hiánypótló debreceni kisokos augusztus 20-ra
A munkaszüneti napon is van hova fordulni. Összeszedtük milyen orvosi ügyeletek érhetőek el augusztus 20-án, valamint hogyan változik a DKV menetrendje a Debreceni Virágkarnevál ideje alatt.
Az augusztus 20-i munkaszüneti napon az élet nem áll meg Debrecenben sem, de egy kicsit átalakul. Mivel az egészségünk védelme és megőrzése kiemelten fontos, így az ezzel kapcsolatos tudnivalókat tettük előre, de összegyűjtöttük Debreceni Virágkarnevál miatt megváltozott menetrenddel kapcsolatos változásokat is.
Debreceni ügyeletek augusztus 20-án
Ha valakinek szükséges, tud hová fordulni. Felnőtt háziorvosi és sürgősségi ügyelet augusztus 20-án, mint minden ünnepnapon 8 és 14 óra között érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján (Nagyerdei körút 98.). Hétköznap 16 és 22, hétvégén pedig szintén 8 és 14 óra között kaphatunk segítséget szükség esetén. A klinikai központ hivatalos oldalán nemcsak Debrecen, de Hajdú-Bihar vármegye számos településének ügyelete megtalálható.
Éjszakai ügyeletet szintén a felnőtt háziorvosi ügyelet helyiségében tartanak (a főbejárat felől közvetlenül megközelíthető). A központi ügyelet telefonszáma 1830, augusztus 20-án és hétvégén egész nap hívható, hétköznapokon 16 és 8 óra között.
A házi gyermekorvosi ügyelet ünnepnapokon, így augusztus 20-án reggel 8 órától 22 óráig érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában, ugyanez az időpont vonatkozik hétvégi és munkaszüneti napokra is (Nagyerdei körút 98.). Hétköznapokon 16 órától 22 óráig érhető el, az ügyeleti telefonszám 1830. Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.
Fogászati ügyelet az államalapítás ünnepén és hétvégén a Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet, Pósa utca 1. szám alatt 8 és 14 óra között érhető el. Az ügyelet telefonszáma (érdemes előtte bejelentkezni): +36 30 186-68-63. Megközelíthető a DKV 42-es, 43-as járatával (Pósa utca megállóhely), valamint személyautóval. Parkolás az intézet udvarán, térítésmentesen lehetséges – ügyeleti rend információi elérhetőek a klinikai központ hivatalos oldalán.
Így változik a közlekedés Debrecenben augusztus 20-án
A Debreceni Virágkarnevál zavartalan lebonyolítása érdekében változik az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok menetrendje, több járat terelőútvonalon közlekedik augusztus 20-án.
A villamossal közlekedők számoljanak azzal, hogy az
1-es villamos a karneváli menet elvonulásáig (körülbelül 14:00) nem közlekedik,
14:00–16:18 között a teljes vonalon elérhető lesz. Esti pótlás: 16:26-tól üzemzárásig az 1V jelzésű villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat a Nagyállomás – Egyetem – Klinikai Központ – Egyetem – Nagyállomás útvonalon.
A 2-es villamos 12:00-ig nem jár szerdán, majd csak 12:00 és 16:08 között indul el a teljes vonalon. Pótlás: 03:24–12:45 és 16:14–üzemzárás között a 2V jelzésű villamospótló autóbuszok járnak a Nagyállomás – Doberdó utca között.
A trolibusszal közlekedők kalkuláljanak azzal, hogy az 5 és 5A-s járat a megszokott ünnepnapi rendben közlekedik, míg a 3-as és 4-es trolibusz más időpontokban és útvonalakon közlekednek.
A debreceni autóbuszjárat augusztus 20-án a karneváli menet miatt több járatot tekintve terelőútvonalon közlekedik. A 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 15-ös, 16-os, 19-es, 22-es, 24-es, 25-ös, 33-as, 41-es és 43-as járatok útvonala módosul, a 14Y a 14-es vonalán jár, míg a 23-as és 23Y-os buszok a felvonulás idején nem közlekednek. A változások reggel 7 órától a menet, illetve este 19 órától az esti felvonulás végéig érvényesek. Az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a részletes terelésekről.
A karneváli zenés villamos augusztus 15 és 21 között közlekedik, tehát 20-án is. A villamos indulása augusztus 20-án a Nagyállomástól az 1-es vonalon: 14:50, 15:38-kor.
Éjszakai közlekedés Debrecenben augusztus 20-án
Az éjszakai tömegközlekedés tekintetébe 1-es villamos az Egyetem irányába 00:05-kor indul, a 2-es villamos a Doberdó utca irányába 00:00-kor indul. Autóbuszoknál a kistemplomtól: 00:00-kor 18Y (Széna tér), 00:05-kor 47Y (Tégláskert utca). Csokonai Színháztól (Burgundia utca felé): 00:00-kor 15Y (Bayk András utca). Csokonai Színháztól (Segner tér felé): 00:00-kor összevont józsai járat (Alsó- és Felsőjózsa felé). Debreceni Ítélőtáblától: 00:00-kor 19-es (Sámsoni út) és 3A trolibusz (Kassai út), 00:05-kor 125-ös (Veres Péter utca). Trolibusz esetében a 3-as 00:00-kor a Kassai út irányába indul a Debreceni Ítélőtáblától – olvasható a Dkv hivatalos oldalán.
Augusztus 20-án Debrecenből a MÁV vonatai ünnepnapi, vagyis vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Ez azt jelenti, hogy a járatok ritkábbak lehetnek a megszokotthoz képest. Ezt kiegészítve a forgalmas időszakok miatt többek között a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú (Nyírség), a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú (Tokaj IC) vonatokat több kocsival indítják a megnövekedett utasforgalom miatt. A nemzetközi pénztár a debreceni állomáson augusztus 20-án (szerdán) 08:10 és 14:40 között tart nyitva – részletes és pontos menetrendi információk a MÁV oldalán érhető el.
Parkolás Debrecenben augusztus 20-án
Mint azt megírtuk, az egész városban díjmentes lesz a felszíni parkolás az augusztus 20-i virágkarnevál napján. Lesznek azonban lezárt parkolók, például a felvonulás ideje alatt nem lesz használható a Bethlen utcai, Kölcsey, Ítélőtábla, Halköz mélygarázs és a Széchenyi utcai parkoló. A Nagyerdei mélygarázs megközelítése csak az Oláh Gábor utcai lehajtón keresztül lehetséges. A mélygarázsok és reptéri parkolás ezen a napon is fizetősek maradnak.
Forgalomkorlátozások, lezárások
Szerda délelőtt teljes útzár lesz a Bethlen utca, Hunyadi utca, Honvéd utca, Egyetem sugárút, Füredi utca, valamint Péterfia utca és Thomas Mann utca egyes szakaszain. A Nagyerdei körút–Pallagi út–Egyetem tér közti szakasz sem használható majd. Este 19:00–22:30 között több belvárosi útszakaszon forgalomkorlátozás várható, úgymint a Piac utca, Erzsébet utca, Arany János utca, Szent Anna utca, Kossuth utca, Széchenyi utca meghatározott részen. Erről bővebb információ a rendőrség hivatalos oldalán található.
Augusztus 20-án a legtöbb üzlet zárva lesz. Mielőtt elindulnál vásárolni, tudd meg, hogyan alakulnak a nyitvatartások:
