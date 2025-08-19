Így rendel az orvos, így változik a menetrend – hiánypótló debreceni kisokos augusztus 20-ra

Az augusztus 20-i munkaszüneti napon az élet nem áll meg Debrecenben sem, de egy kicsit átalakul. Mivel az egészségünk védelme és megőrzése kiemelten fontos, így az ezzel kapcsolatos tudnivalókat tettük előre, de összegyűjtöttük Debreceni Virágkarnevál miatt megváltozott menetrenddel kapcsolatos változásokat is.

Felnőtt, gyermek és éjszakai orvosi ügyelet is lesz augusztus 20-án

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Debreceni ügyeletek augusztus 20-án

Ha valakinek szükséges, tud hová fordulni. Felnőtt háziorvosi és sürgősségi ügyelet augusztus 20-án, mint minden ünnepnapon 8 és 14 óra között érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján (Nagyerdei körút 98.). Hétköznap 16 és 22, hétvégén pedig szintén 8 és 14 óra között kaphatunk segítséget szükség esetén. A klinikai központ hivatalos oldalán nemcsak Debrecen, de Hajdú-Bihar vármegye számos településének ügyelete megtalálható.

Éjszakai ügyeletet szintén a felnőtt háziorvosi ügyelet helyiségében tartanak (a főbejárat felől közvetlenül megközelíthető). A központi ügyelet telefonszáma 1830, augusztus 20-án és hétvégén egész nap hívható, hétköznapokon 16 és 8 óra között.

A házi gyermekorvosi ügyelet ünnepnapokon, így augusztus 20-án reggel 8 órától 22 óráig érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában, ugyanez az időpont vonatkozik hétvégi és munkaszüneti napokra is (Nagyerdei körút 98.). Hétköznapokon 16 órától 22 óráig érhető el, az ügyeleti telefonszám 1830. Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.

Fogászati ügyelet az államalapítás ünnepén és hétvégén a Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet, Pósa utca 1. szám alatt 8 és 14 óra között érhető el. Az ügyelet telefonszáma (érdemes előtte bejelentkezni): +36 30 186-68-63. Megközelíthető a DKV 42-es, 43-as járatával (Pósa utca megállóhely), valamint személyautóval. Parkolás az intézet udvarán, térítésmentesen lehetséges – ügyeleti rend információi elérhetőek a klinikai központ hivatalos oldalán.