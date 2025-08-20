Ha tiszteljük Szent István örökségét, egyértelmű számunkra, milyen döntéseket kell hozzunk – fotókkal

Augusztus 20. Debrecenben egyet jelent a Debreceni Virágkarnevállal, de egyben ez a nap államalapításunk ünnepe is. Az elmúlt évek hagyományait követve, a cívisváros ezúttal is a Dósa nádor téri Szent István-szobornál tartotta megemlékezését. – Augusztus 20 a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb egyéniségére és egyben legidőtállóbb művére emlékeztet bennünket. Szent István királyra, aki felismerte, minden korszak magában hordozza az új lehetőségeket. De a felemelkedés és a fennmaradás csak azok számára adatik meg, akik képesek felismerni a jövő kihívásait és bátran élnek a lehetőségekkel. István király látta, hogy az új évezred küszöbén a kereszténység jelenti a magyarság számára a fennmaradás és a felemelkedés útján. Felismerte azt is, hogy a jövő érdekében szakítani kell a magyarság régi életformájával és a keresztény Európa közösségéhez kell tartoznunk. Ez a döntés nem volt könnyű, de bizonyította a nagy nemzetek sorsát a felismerések és a bátor cselekvések formájában – kezdte ünnepi beszédét Papp László, Debrecen polgármestere.

Szent István államalapítására emlékeztek meg Debrecenben, augusztus 20-án

Forrás: Vida Márton Péter

– Szilárd hit, stabil államhatalom, átgondolt közigazgatási és katonai igazgatási rendszer nélkül, melyek egytől egyig a stabilitás feltételei, nem beszélhetnénk évezredes időtávban is sikeres magyar államiságról. Ez a Szent István-mű időtávolságának alapja – emelte ki Papp László. Felidézte, elmúlt századokban számtalanszor állított válaszút elé bennünket a történelem. Amikor nemzetünk megmaradása volt a tét, mindig képesek voltunk összefogni és képesek voltunk, ha kellett, hosszan, akár évtizedeken keresztül harcolni, ellenállni, küzdeni ellenségeinkkel szemben. De, amikor a veszélyt elhárítottuk, számos esetben nem a jó utat választottuk. Sokszor nem tudtunk élni az előttünk álló lehetőségekkel.

Ez vezethetett el 105 évvel ezelőtt a Szent Istváni Magyarország részekre hullásához, majd a fasizmus, később a kommunizmust pusztító eszméi mellé álltunk, és ennek köszönhetően a XX. század kudarcaival és veszteségeivel együtt veszett el a nagy esély, hogy a magyarság az előző évszázadban a győztesek oldalán írhassa tovább a történetét

– mutatott rá augusztus 20-i beszédében Debreceni polgármestere.