Ha tiszteljük Szent István örökségét, egyértelmű számunkra, milyen döntéseket kell hozzunk – fotókkal
Idén is a Dósa nádor téri Szent István-szobor volt az ünnepi megemlékezés helyszíne. Papp László, Debrecen polgármestere mondott beszédet augusztus 20-án.
Augusztus 20. Debrecenben egyet jelent a Debreceni Virágkarnevállal, de egyben ez a nap államalapításunk ünnepe is. Az elmúlt évek hagyományait követve, a cívisváros ezúttal is a Dósa nádor téri Szent István-szobornál tartotta megemlékezését. – Augusztus 20 a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb egyéniségére és egyben legidőtállóbb művére emlékeztet bennünket. Szent István királyra, aki felismerte, minden korszak magában hordozza az új lehetőségeket. De a felemelkedés és a fennmaradás csak azok számára adatik meg, akik képesek felismerni a jövő kihívásait és bátran élnek a lehetőségekkel. István király látta, hogy az új évezred küszöbén a kereszténység jelenti a magyarság számára a fennmaradás és a felemelkedés útján. Felismerte azt is, hogy a jövő érdekében szakítani kell a magyarság régi életformájával és a keresztény Európa közösségéhez kell tartoznunk. Ez a döntés nem volt könnyű, de bizonyította a nagy nemzetek sorsát a felismerések és a bátor cselekvések formájában – kezdte ünnepi beszédét Papp László, Debrecen polgármestere.
Szent István művének alapjaira emlékeztet augusztus 20
– Szilárd hit, stabil államhatalom, átgondolt közigazgatási és katonai igazgatási rendszer nélkül, melyek egytől egyig a stabilitás feltételei, nem beszélhetnénk évezredes időtávban is sikeres magyar államiságról. Ez a Szent István-mű időtávolságának alapja – emelte ki Papp László. Felidézte, elmúlt századokban számtalanszor állított válaszút elé bennünket a történelem. Amikor nemzetünk megmaradása volt a tét, mindig képesek voltunk összefogni és képesek voltunk, ha kellett, hosszan, akár évtizedeken keresztül harcolni, ellenállni, küzdeni ellenségeinkkel szemben. De, amikor a veszélyt elhárítottuk, számos esetben nem a jó utat választottuk. Sokszor nem tudtunk élni az előttünk álló lehetőségekkel.
Ez vezethetett el 105 évvel ezelőtt a Szent Istváni Magyarország részekre hullásához, majd a fasizmus, később a kommunizmust pusztító eszméi mellé álltunk, és ennek köszönhetően a XX. század kudarcaival és veszteségeivel együtt veszett el a nagy esély, hogy a magyarság az előző évszázadban a győztesek oldalán írhassa tovább a történetét
– mutatott rá augusztus 20-i beszédében Debreceni polgármestere.
Debrecen számtalanszor példát mutatott
– A magyar nemzet mindig akkor volt erős, amikor egységes volt, amikor tudott bízni önmagában és hitt a jövőben. És mindig akkor volt kiszolgáltatott, amikor széthúzott, amikor félt a lehetőségek megragadásától, és amikor idegen érdekek kerekedtek felül a magyar érdekeken. A 21. században rajtunk múlik, melyik úton indulunk el.
A jövő alakításában, a helyes út megtalálásában különleges szerep hárul hazánkban Debrecenre
– mondta Papp László. Ez a város mindig is példát mutatott. Itt született újra és újra a magyar nemzet önbizalma. Itt erősödött meg a hit, hogy a magyarságnak helye van Európa szabad és független nemzetei között.
– S itt mutatjuk meg, hogy a nehéz időkben is lehet egy város nemzeti ügyeink védelmezője és ösztönzője a magyar szabadság őrvárosa. Bocskai szabadságharcától 1956-ig Debrecen minden évszázadban kivette a részét a magyarok szabadságküzdelmeiből, és
büszkék lehetünk arra is, hogy a szocializmus bukásához, a vasfüggöny leomlásához és az egységes Németország létrejöttéhez hozzájáruló Páneurópai Piknik gondolata is Debrecenben született meg
– sorolta.
Megemlékezés és koszorúzás DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Debrecenben minden adott a sikerhez
– Mindannyian vágyunk arra, hogy a következő évtizedek ne a válságokról, hanem az építkezésről és a fejlődésről szóljanak. Ezért bírnak hatalmas jelentőséggel a ma meghozott döntéseink.
Ha tiszteljük Szent István politikai és lelki örökségét, akkor egyértelmű számunkra, hogy a döntéseket nem a jelen, hanem a jövő nemzedékeinek érdekében hozzuk meg
– emelte ki Debrecen polgármestere.
Elmondta, Debrecenben minden adott ahhoz, hogy az ország kiemelkedő jelentőségű városaként, az ország második fővárosaként rangjához illő kiemelkedő szerepet töltsön be hazánk 21. századi fejlődésében. A gazdaság területén a világ leginnovatívabb vállalatai közül több Debrecenben telepedett le az elmúlt években. Folyamatosak a fejlesztések, az oktatás, a szakképzés, az egyetemi képzés területén; évről évre növekszik a debreceni diákok létszáma.
– Debrecen polgárainak szorgalma, munkabírása, tehetsége és a város iránti elkötelezettsége megtörhetetlen és egyben garanciája Debrecen sikerének. Megérdemeljük a sikert, megérdemeljük a jobb életet. Nekünk most a győztesek oldalán kell tovább élni a történelmünket – zárta augusztus 20-i gondolatait Papp László.
Az ünnepség végén a város, valamint a vármegye önkormányzatainak, továbbá helyi szervezetek, intézmények, egyházi felekezetek képviselői helyeztek el egy-egy koszorút államalapító királyunk, Szent István Dósa nádor téri szobra előtt.
