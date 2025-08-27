38 perce
Új iPhone féláron, egy szobányi zsákbamacska és egy luxus Bentley a NAV árverésén
Bontatlan telefonok, használt autók a becsült ár feléért. A NAV árverési oldala valóságos kincsessziget.
Az internetes átverések és online csalások korában kevés megbízhatóbb forrást találhatunk üzleti partnerként, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV). Olvasóink megszokhatták, hogy a Haon rendszeresen csemegézik az adóhatóság árverési portáljáról, ahol a hivatal folyamatosan közzéteszi a felszámolási eljárás alatt álló cégek, adós magánszemélyektől lefoglalt ingóságokat és ingatlanokat. Ráadásul az esetek többségében a piaci ár feléért hozzájuthatunk a különböző vagyontárgyakhoz. Leginkább a hajdú-bihari kínálatot szoktuk mustrálni, azonban ezúttal az országos listát is átböngésztük, elektronikus árverés lévén végtére is mindegy, hogy hazánk melyik pontjáról származik a hőn áhított zsákmány.
Száguldás, Bentley, szerelem
Megfigyeltük azt is, hogy a gépjárművek kifejezetten népszerűek az olvasók körében. Leharcolt modelleket találtunk már egy havi albérlet áráért, de most valami igazán nívós járgányon akadt meg a szemünk.
A 13 éves benzines luxusautó 83 ezer kilométeren gyűjtötte be idáig az elismerő pillantásokat, és néhány kisebb sérülésen, kopáson kívül makulátlan állapotban van. A hivatal szerint a becsült értéke 40 millió forint, ennek minimum a feléről indulhatnak az ajánlatok. A 20 millió sem kevés pénz, de nem is elérhetetlen cél, és azért mégis csak elegáns lenne egy Bentley-vel munkába járni.
Októberig érvényes műszakija van annak a tízéves BMW X5-nek, amely legkevesebb 4 és fél millió forintért gördülhet a garázsunkba. A hófehér autócsoda 283 ezer kilométeren égette el a gázolajat, minimális sérülést szerezve ezalatt. A kétmillió forintot sem éri el a kezdőlicitje egy 2010-es, hibrid Toyota Priusnak, de ugyanennyiért egy Peugeot V Expert kisteherautó büszke tulajdonosaivá is válhatunk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az autókon túl: izgalmas különlegességek a NAV árverésén
50 tétel vegyes árucikk. Ilyen néven szerepel egy, a fotók alapján fél szobányi, méretes kartondobozból álló szerencsecsomag, amely valamivel több, mint egymillió forintos kezdőlicittel indul. Gyakorlatilag egy haladó zsákbamacska pakkról van szó.
A Kínából származó, ismeretlen áruk teljeskörű ismertetését az adóhatóság nem biztosítja, ezért főleg vállalkozó szellemű youtubereknek ajánljuk. Egy egész évadnyi dobozbontós videó kitermelhető a zsákmányból, és a nézettségből származó reklámbevétel fedezheti a kiadásainkat, ha a csomagok véletlenül nem luxus karórát, hanem bólogatós macskás figurákat tartalmaznak. A hirdetményben romlandóként van feltüntetve, de ez lehet, csak hivatalból kötelező az ismeretlensége miatt. Ha pedig elkezdenek özönleni a feliratkozók a csatornára, akkor nagyobb kiszereléssel, 54 és 96 darabos dobozokkal is próbát tehetünk.
Akikben megmozdul a kíváncsiság, mi lehet a története a lefoglalt dobozoknak, azoknak mondunk jobbat: spanyol kard, díszített csontutánzatú markolattal. Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy a legkevesebb 25 ezer forintért elvihető acélpengéjű kard rendeltetése alapján sokkal inkább dísztárgy, mint fegyver. Egyébként légpisztoly is szerepel a hivatal árverésén, de ha a nyertes ajánlattevő rablás közben használná fel, nem biztos, hogy azzal ki tudja magyarázni tettét, hogy a NAV-tól szerezte a fegyvert.
Hogy valóban használható dolgokat is mutassunk, találtunk iPhone 14-et is, a 256 GB-os változatra minimum 148 ezer forintos ajánlat tehető, ez gyakorlatilag a bolti ár fele. Vadiúj, bontatlan csomagolás, de a garanciáról le kell mondanunk. Az egy generációval korábbi 13-asokra 94 ezer forintért is lecsaphatunk, az iPhone 11 pedig akár 70 ezerért elvihető.
Szabadidő, ruha, szépség
Habár lassan vége a nyárnak, szabadidős programokra is ösztönöz a NAV árverési kínálata. Így tehetünk szert sárkányos vagy épp csúszdás ugrálóvárra, darabonként 400 ezer forintért, de hasonló áron egy 2 és fél méteres átmérőjű kültéri medencével is irigységet válthatunk ki a szomszédokból. Teqball asztallal is feldobhatjuk a kertipartit. A leginkább egy hajlított pingpong asztalhoz hasonlító sporteszköz kikiáltási ára 700 ezer forintról indul.
Senki nem vádolhatja meg a NAV-ot azzal, hogy nem igyekszik a nők kedvében járni, ezúttal azonban igazán kitettek magukért. Mindenki tudja, milyen bosszúságot okoz, amikor a tökéletesen kiválasztott ruhához nem passzol a körmünk árnyalata. Nos, ezzel mostantól nem lesz gondja annak, aki nyertes ajánlattevőként viszi majd haza a 699 bontatlan géllakkot tartalmazó állványt. A teljes szett 280 ezer forintba kerül, vagyis darabonként 400-at kérnek érte, jó néhány szezonra viszont biztosítva lesz a választék. Aki mégsem saját részre szánná, és még műkörmös végzettsége is van, annak remek választás lehet a mobil szépségsziget. A kétmillió forintos kezdőáron induló stand összeszerelése után pedig már fogadhatja is az ügyfeleket saját szalonjában.
A melltartók némileg deformálódnak mosás után. Ez innentől nem fogja érinteni azt, aki beruház a 850 darab fehérneműre és fürdőruhára, ami a hivatal digitális kalapácsa alá kerül. A 635 ezer forint nem is igazán tétel érte, egy felesleges szobára a tárolás miatt viszont biztos szükség lesz majd. Vagy a megfelelő vállalkozói engedélyek kiváltása után egy komplett turkálót is üzemeltethet bárki, erre több száz női ruha, felső és mellény is a segítségére lehet, amit szintén jutányos áron kínálnak a weboldalon.
Habár mi is találtunk izgalmas tételeket, a NAV egészen másban látta meg a fantáziát keddi közleménye alapján. A hivatal szerint ugyanis egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azzal az 54 darab, eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólappal, amelynek árverése augusztus végén indul. Megemlítik, a tételekre külön-külön is lehet licitálni, így magánszemélyként is beszerezhetőek az ajtólapok.
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc
Nyert az ötöslottón egy mázlista hajdú-bihari játékos! Mutatjuk, mennyit kaszált!