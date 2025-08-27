Új iPhone féláron, egy szobányi zsákbamacska és egy luxus Bentley a NAV árverésén

Az internetes átverések és online csalások korában kevés megbízhatóbb forrást találhatunk üzleti partnerként, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV). Olvasóink megszokhatták, hogy a Haon rendszeresen csemegézik az adóhatóság árverési portáljáról, ahol a hivatal folyamatosan közzéteszi a felszámolási eljárás alatt álló cégek, adós magánszemélyektől lefoglalt ingóságokat és ingatlanokat. Ráadásul az esetek többségében a piaci ár feléért hozzájuthatunk a különböző vagyontárgyakhoz. Leginkább a hajdú-bihari kínálatot szoktuk mustrálni, azonban ezúttal az országos listát is átböngésztük, elektronikus árverés lévén végtére is mindegy, hogy hazánk melyik pontjáról származik a hőn áhított zsákmány.

Ez a Bentley akár 20 millióért is a miénk lehet a NAV árverésén keresztül

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Száguldás, Bentley, szerelem

Megfigyeltük azt is, hogy a gépjárművek kifejezetten népszerűek az olvasók körében. Leharcolt modelleket találtunk már egy havi albérlet áráért, de most valami igazán nívós járgányon akadt meg a szemünk.

A 13 éves benzines luxusautó 83 ezer kilométeren gyűjtötte be idáig az elismerő pillantásokat, és néhány kisebb sérülésen, kopáson kívül makulátlan állapotban van. A hivatal szerint a becsült értéke 40 millió forint, ennek minimum a feléről indulhatnak az ajánlatok. A 20 millió sem kevés pénz, de nem is elérhetetlen cél, és azért mégis csak elegáns lenne egy Bentley-vel munkába járni.

Októberig érvényes műszakija van annak a tízéves BMW X5-nek, amely legkevesebb 4 és fél millió forintért gördülhet a garázsunkba. A hófehér autócsoda 283 ezer kilométeren égette el a gázolajat, minimális sérülést szerezve ezalatt. A kétmillió forintot sem éri el a kezdőlicitje egy 2010-es, hibrid Toyota Priusnak, de ugyanennyiért egy Peugeot V Expert kisteherautó büszke tulajdonosaivá is válhatunk.

Az autókon túl: izgalmas különlegességek a NAV árverésén