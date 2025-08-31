Órákig nem lesz áram több hajdú-bihari településen - itt a teljes lista!

Szeptember 1. és 5. között is lesz áramszünet Hajdú-Biharban. Az OPUS Titász több településen is tervezett karbantartást végez a vármegyében, ezért időszakosan szünetelni fog a szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely településeken lesz áramkimaradás.

Több településen is órákig lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Szeptember 1.

Nyíradony

2025-09-01 08:30 - 2025-09-01 15:00

Ifjúság utca 2 - 42

Ifjúság utca 3 - 41

Jókai Mór utca 39 - 39

József Attila utca 28 - 96

József Attila utca 23 - 97

Kinizsi Pál utca 1

Temesvári utca 2

Toldi Miklós utca 12 - 30

Toldi Miklós utca 3 - 39

Ebes

2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00

Alkotmány utca 48 - 48

Tóth Árpád utca 24 - 82

Tóth Árpád utca 25 - 85

Hajdúnánás

2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00

Dorogi út 900

Hrsz. HRSZ: 011 -

Csökmő

2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00

Kossuth utca 42 - 72

Kossuth utca 37 - 65

Pacsirta utca 6/1 -

Pacsirta utca 4 - 14

Pacsirta utca 1 - 29

Rákóczi utca 16 - 22

Rákóczi utca 13 - 33

Széchenyi utca 2 - 38

Széchenyi utca 7 - 45

Vadvirág utca 8 - 32

Vadvirág utca 1 - 29

Szeptember 2.

Debrecen

2025-09-02 08:00 - 2025-09-02 16:00

Dóczy József utca 2 - 2

Tégláskert utca 2 - 28

Tégláskert utca 3 - 25

Püspökladány

2025-09-02 08:30 - 2025-09-02 15:30

Darányi Ignác utca 4 - 20

Darányi Ignác utca 1 - 39

Petőfi Sándor utca 33 - 65

Ebes

2025-09-02 08:00 - 2025-09-02 16:00

Alkotmány utca 48

Tóth Árpád utca 24 - 82

Tóth Árpád utca 25 - 85

Szeptember 3.

Fülöp

2025-09-03 08:30 - 2025-09-03 15:30

Kossuth utca 62 - 110

Kossuth utca 51 - 91

Debrecen

2025-09-03 08:00 - 2025-09-03 16:00

Kapás utca 2

Kisdobos utca 33

Pohl Ferenc utca 2 - 54

Pohl Ferenc utca 15 - 33

Vízhordó utca 10 - 12

Vízhordó utca 5

Szeptember 4.

Debrecen

2025-09-04 08:00 - 2025-09-04 16:00

Kapás utca 2

Kisdobos utca 33

Pohl Ferenc utca 2 - 54

Pohl Ferenc utca 15 - 33

Vízhordó utca 10 - 12

Vízhordó utca 5

Mikepércsi út 493

Repülőtéri út 12

Biharnagybajom

2025-09-04 08:30 - 2025-09-04 17:00

A/3 telep 9000

Almáskert 0697/101

Biharnagybajomi határ

Szeptember 5.

Debrecen

2025-09-05 08:00 - 2025-09-05 16:00

Kapás utca 2

Kisdobos utca 33

Pohl Ferenc utca 2 - 54

Pohl Ferenc utca 15 - 33

Vízhordó utca 10 - 12

Vízhordó utca 5

