augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

24°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

2 órája

Órákig nem lesz áram több hajdú-bihari településen - itt a teljes lista!

Címkék#értesítés#áramszünet#Hajdú-Bihar

Több településen is lesz kimaradás. Összegyűjtöttük, hol lesz áramszünet Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Szeptember 1. és 5. között is lesz áramszünet Hajdú-Biharban. Az OPUS Titász több településen is tervezett karbantartást végez a vármegyében, ezért időszakosan szünetelni fog a szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely településeken lesz áramkimaradás.

Több településen is órákig lesz áramszünet Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Szeptember 1.

Nyíradony

2025-09-01 08:30 - 2025-09-01 15:00

  • Ifjúság utca 2 - 42
  • Ifjúság utca 3 - 41
  • Jókai Mór utca 39 - 39
  • József Attila utca 28 - 96
  • József Attila utca 23 - 97
  • Kinizsi Pál utca 1
  • Temesvári utca 2
  • Toldi Miklós utca 12 - 30
  • Toldi Miklós utca 3 - 39

Ebes

2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00

  • Alkotmány utca 48 - 48
  • Tóth Árpád utca 24 - 82
  • Tóth Árpád utca 25 - 85

Hajdúnánás

2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00

  • Dorogi út 900
  • Hrsz.  HRSZ: 011 - 

Csökmő

2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00

  • Kossuth utca 42 - 72
  • Kossuth utca 37 - 65
  • Pacsirta utca 6/1 - 
  • Pacsirta utca 4 - 14
  • Pacsirta utca 1 - 29
  • Rákóczi utca 16 - 22
  • Rákóczi utca 13 - 33
  • Széchenyi utca 2 - 38
  • Széchenyi utca 7 - 45
  • Vadvirág utca 8 - 32
  • Vadvirág utca 1 - 29

Szeptember 2.

Debrecen

2025-09-02 08:00 - 2025-09-02 16:00

  • Dóczy József utca 2 - 2
  • Tégláskert utca 2 - 28
  • Tégláskert utca 3 - 25

Püspökladány

2025-09-02 08:30 - 2025-09-02 15:30

  • Darányi Ignác utca 4 - 20
  • Darányi Ignác utca 1 - 39
  • Petőfi Sándor utca 33 - 65

Ebes

2025-09-02 08:00 - 2025-09-02 16:00

  • Alkotmány utca 48
  • Tóth Árpád utca 24 - 82
  • Tóth Árpád utca 25 - 85

Szeptember 3. 

Fülöp

2025-09-03 08:30 - 2025-09-03 15:30

  • Kossuth utca 62 - 110
  • Kossuth utca 51 - 91

Debrecen

2025-09-03 08:00 - 2025-09-03 16:00

  • Kapás utca 2
  • Kisdobos utca 33 
  • Pohl Ferenc utca 2 - 54
  • Pohl Ferenc utca 15 - 33
  • Vízhordó utca 10 - 12
  • Vízhordó utca 5

Szeptember 4.

Debrecen

2025-09-04 08:00 - 2025-09-04 16:00

  • Kapás utca 2
  • Kisdobos utca 33
  • Pohl Ferenc utca 2 - 54
  • Pohl Ferenc utca 15 - 33
  • Vízhordó utca 10 - 12
  • Vízhordó utca 5
  • Mikepércsi út 493
  • Repülőtéri út 12

Biharnagybajom

2025-09-04 08:30 - 2025-09-04 17:00

  • A/3 telep 9000
  • Almáskert 0697/101 
  • Biharnagybajomi határ

Szeptember 5.

Debrecen

2025-09-05 08:00 - 2025-09-05 16:00

  • Kapás utca 2
  • Kisdobos utca 33
  • Pohl Ferenc utca 2 - 54
  • Pohl Ferenc utca 15 - 33
  • Vízhordó utca 10 - 12
  • Vízhordó utca 5 

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu