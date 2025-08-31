2 órája
Órákig nem lesz áram több hajdú-bihari településen - itt a teljes lista!
Több településen is lesz kimaradás. Összegyűjtöttük, hol lesz áramszünet Hajdú-Biharban.
Szeptember 1. és 5. között is lesz áramszünet Hajdú-Biharban. Az OPUS Titász több településen is tervezett karbantartást végez a vármegyében, ezért időszakosan szünetelni fog a szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely településeken lesz áramkimaradás.
Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban
Szeptember 1.
Nyíradony
2025-09-01 08:30 - 2025-09-01 15:00
- Ifjúság utca 2 - 42
- Ifjúság utca 3 - 41
- Jókai Mór utca 39 - 39
- József Attila utca 28 - 96
- József Attila utca 23 - 97
- Kinizsi Pál utca 1
- Temesvári utca 2
- Toldi Miklós utca 12 - 30
- Toldi Miklós utca 3 - 39
Ebes
2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00
- Alkotmány utca 48 - 48
- Tóth Árpád utca 24 - 82
- Tóth Árpád utca 25 - 85
Hajdúnánás
2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00
- Dorogi út 900
- Hrsz. HRSZ: 011 -
Csökmő
2025-09-01 08:00 - 2025-09-01 16:00
- Kossuth utca 42 - 72
- Kossuth utca 37 - 65
- Pacsirta utca 6/1 -
- Pacsirta utca 4 - 14
- Pacsirta utca 1 - 29
- Rákóczi utca 16 - 22
- Rákóczi utca 13 - 33
- Széchenyi utca 2 - 38
- Széchenyi utca 7 - 45
- Vadvirág utca 8 - 32
- Vadvirág utca 1 - 29
Szeptember 2.
Debrecen
2025-09-02 08:00 - 2025-09-02 16:00
- Dóczy József utca 2 - 2
- Tégláskert utca 2 - 28
- Tégláskert utca 3 - 25
Püspökladány
2025-09-02 08:30 - 2025-09-02 15:30
- Darányi Ignác utca 4 - 20
- Darányi Ignác utca 1 - 39
- Petőfi Sándor utca 33 - 65
Ebes
2025-09-02 08:00 - 2025-09-02 16:00
- Alkotmány utca 48
- Tóth Árpád utca 24 - 82
- Tóth Árpád utca 25 - 85
Szeptember 3.
Fülöp
2025-09-03 08:30 - 2025-09-03 15:30
- Kossuth utca 62 - 110
- Kossuth utca 51 - 91
Debrecen
2025-09-03 08:00 - 2025-09-03 16:00
- Kapás utca 2
- Kisdobos utca 33
- Pohl Ferenc utca 2 - 54
- Pohl Ferenc utca 15 - 33
- Vízhordó utca 10 - 12
- Vízhordó utca 5
Szeptember 4.
Debrecen
2025-09-04 08:00 - 2025-09-04 16:00
- Kapás utca 2
- Kisdobos utca 33
- Pohl Ferenc utca 2 - 54
- Pohl Ferenc utca 15 - 33
- Vízhordó utca 10 - 12
- Vízhordó utca 5
- Mikepércsi út 493
- Repülőtéri út 12
Biharnagybajom
2025-09-04 08:30 - 2025-09-04 17:00
- A/3 telep 9000
- Almáskert 0697/101
- Biharnagybajomi határ
Szeptember 5.
Debrecen
2025-09-05 08:00 - 2025-09-05 16:00
- Kapás utca 2
- Kisdobos utca 33
- Pohl Ferenc utca 2 - 54
- Pohl Ferenc utca 15 - 33
- Vízhordó utca 10 - 12
- Vízhordó utca 5
