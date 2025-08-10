Döbbenet! Lesz olyan város Hajdú-Biharban, ahol minden nap várható áramszünet jövő héten! Mutatjuk, hol!

Augusztus 11. és 15. között az OPUS Titász értesítése alapján ismét tervezett karbantartásokat végez Hajdú-Bihar vármegye több településén, melyek ideiglenes áramszünettel járnak. Hogy pontosan mely településeket érintik a munkálatok, megtudhatjátok az alábbi listában.

Áramszünet Hajdú-Biharban: az alábbi településeken lesz kimaradás

Forrás: illusztráció/MW-archív

Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Tiszacsege

2025-08-11 09:00 - 2025-08-11 14:00

Temető utca HRSZ:1564

Fő utca 84 - 104

Fő utca 101 - 123

Csokonai utca 20 - 24

Báthori utca 6 - 24

Báthori utca 13

Kossuth utca 27 - 45

Temető utca 2 - 4

Temető utca 1 - 9

Csurgó utca 2 - 12

Csurgó utca 1 - 13

Petőfi Sándor utca 2 - 20

Petőfi Sándor utca 3 - 27

Barna utca 2 - 6

Barna utca 1 - 7

2025-08-11 11:00 - 2025-08-11 15:30

Kinizsi utca HRSZ:873, 875, 878

Rákóczi utca 26 - 44

Rákóczi utca 29 - 53

Bethlen utca 2 - 4

Bethlen utca 1 - 5

Kinizsi utca 2 - 36

Kinizsi utca 1 - 17

Temető utca 6

2025-08-12 09:00 - 2025-08-12 15:00

Kossuth utca 27

Petőfi Sándor utca 2 - 20

Petőfi Sándor utca 3 - 27

2025-08-13 09:00 - 2025-08-13 15:30

Nagymajor tanya 12 - 30

Nagymajor tanya 13 - 29

Létavértes

2025-08-11 08:30 - 2025-08-11 16:30

Dózsa György utca 14 - 18

Dózsa György utca 1 - 15

Vasvári Pál utca 1 - 45

Gagarin utca 2 - 34

Gagarin utca 1 - 15

Vasvári Pál köz 1 - 19

Gagarin köz 2 - 8

Gagarin köz 1 - 9

2025-08-12 08:30 - 2025-08-12 16:30

Vasvári Pál utca 1 - 45

Gagarin utca 2

Vasvári Pál köz 1 - 19

2025-08-13 08:30 - 2025-08-13 16:30

Szél utca 2 - 36

Szél utca 1 - 21

Orgona utca 2 - 28

Orgona utca 19

Debreceni utca 38

2025-08-14 08:30 - 2025-08-14 16:30

Szél utca 2 - 36

Szél utca 1 - 21

Orgona utca 2 - 28

Orgona utca 19

Debreceni utca 38

2025-08-15 08:30 - 2025-08-15 16:30

Petőfi utca 56 - 80

Petőfi utca 53 - 9001

Sziget utca 2 - 46

Sziget utca 1 - 57

Szél utca 2 - 36

Szél utca 1 - 21

Sándor utca 68 - 76

Sándor utca 73 - 81

Május 1. utca 26

Orgona utca 2 - 28

Orgona utca 19

Debreceni utca 18 - 38

Debreceni utca 17 - 43

Debrecen

2025-08-12 08:00 - 2025-08-12 16:00

Erzsébet utca 12 - 14

Ispotály utca 3 - 7

2025-08-13 08:30 - 2025-08-13 15:30

Tormay Béla utca 44

Bánat utca 13 - 23

Fekete István utca 8

Fekete István utca 11 - 21

Manninger Gusztáv utca 2 - 32

Manninger Gusztáv utca 11

Daróczi Vilmos utca 2 - 26

Daróczi Vilmos utca 1 - 23

Mezőgazdász utca 2 - 660

Mezőgazdász utca 1 - 527

Heltai Gáspár utca 1 - 5

Mathiász János utca 9

Szelényi Ferenc utca 2 - 8

Szelényi Ferenc utca 3 - 3

Dohánykert utca 4

Dohánykert utca 1 - 9

Pallagi út 21

Fekete István utca 10 - 20

Dely Mátyás utca 4 - 10

Dely Mátyás utca 1 - 15

Zsálya köz 4

Zsálya köz 1 - 31

Tormay Béla utca 2 - 60

Tormay Béla utca 5 - 63

Pallag 22 - 66016

Pallag 15 - 527

Hanga utca 59

Bánat utca 2 - 24

Bánat utca 1 - 25

Mathiász János utca 8 - 66014

Mathiász János utca 3 - 15

Barázda utca 6 - 28

Barázda utca 3 - 37

Morvay Zoltán utca 5 - 11

Csabagyöngye utca 66014

Csabagyöngye utca 3 - 11

Mezőgazdász utca 66014