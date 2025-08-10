augusztus 10., vasárnap

Helyi közélet

57 perce

Döbbenet! Lesz olyan város Hajdú-Biharban, ahol minden nap várható áramszünet jövő héten! Mutatjuk, hol!

Jobb, ha felkészülnek az ott lakók! Összegyűjtöttük, hol lesz áramszünet Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Augusztus 11. és 15. között az OPUS Titász értesítése alapján ismét tervezett karbantartásokat végez Hajdú-Bihar vármegye több településén, melyek ideiglenes áramszünettel járnak. Hogy pontosan mely településeket érintik a munkálatok, megtudhatjátok az alábbi listában.

DSC_8591_1
Áramszünet Hajdú-Biharban: az alábbi településeken lesz kimaradás
Forrás: illusztráció/MW-archív

Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Tiszacsege

2025-08-11 09:00 - 2025-08-11 14:00
Temető utca HRSZ:1564
Fő utca 84 - 104
Fő utca 101 - 123
Csokonai utca 20 - 24
Báthori utca 6 - 24
Báthori utca 13
Kossuth utca 27 - 45
Temető utca 2 - 4
Temető utca 1 - 9
Csurgó utca 2 - 12
Csurgó utca 1 - 13
Petőfi Sándor utca 2 - 20
Petőfi Sándor utca 3 - 27
Barna utca 2 - 6
Barna utca 1 - 7

2025-08-11 11:00 - 2025-08-11 15:30
Kinizsi utca HRSZ:873, 875, 878
Rákóczi utca 26 - 44
Rákóczi utca 29 - 53
Bethlen utca 2 - 4
Bethlen utca 1 - 5
Kinizsi utca 2 - 36
Kinizsi utca 1 - 17
Temető utca 6

2025-08-12 09:00 - 2025-08-12 15:00
Kossuth utca 27
Petőfi Sándor utca 2 - 20
Petőfi Sándor utca 3 - 27

2025-08-13 09:00 - 2025-08-13 15:30
Nagymajor tanya 12 - 30
Nagymajor tanya 13 - 29

Létavértes

2025-08-11 08:30 - 2025-08-11 16:30
Dózsa György utca 14 - 18
Dózsa György utca 1 - 15
Vasvári Pál utca 1 - 45
Gagarin utca 2 - 34
Gagarin utca 1 - 15
Vasvári Pál köz 1 - 19
Gagarin köz 2 - 8
Gagarin köz 1 - 9

2025-08-12 08:30 - 2025-08-12 16:30
Vasvári Pál utca 1 - 45
Gagarin utca 2
Vasvári Pál köz 1 - 19

2025-08-13 08:30 - 2025-08-13 16:30
Szél utca 2 - 36
Szél utca 1 - 21
Orgona utca 2 - 28
Orgona utca 19
Debreceni utca 38

2025-08-14 08:30 - 2025-08-14 16:30
Szél utca 2 - 36
Szél utca 1 - 21
Orgona utca 2 - 28
Orgona utca 19
Debreceni utca 38

2025-08-15 08:30 - 2025-08-15 16:30
Petőfi utca 56 - 80
Petőfi utca 53 - 9001
Sziget utca 2 - 46
Sziget utca 1 - 57
Szél utca 2 - 36
Szél utca 1 - 21
Sándor utca 68 - 76
Sándor utca 73 - 81
Május 1. utca 26
Orgona utca 2 - 28
Orgona utca 19
Debreceni utca 18 - 38
Debreceni utca 17 - 43

Debrecen

2025-08-12 08:00 - 2025-08-12 16:00
Erzsébet utca 12 - 14
Ispotály utca 3 - 7

2025-08-13 08:30 - 2025-08-13 15:30
Tormay Béla utca 44
Bánat utca 13 - 23
Fekete István utca 8
Fekete István utca 11 - 21
Manninger Gusztáv utca 2 - 32
Manninger Gusztáv utca 11
Daróczi Vilmos utca 2 - 26
Daróczi Vilmos utca 1 - 23
Mezőgazdász utca 2 - 660
Mezőgazdász utca 1 - 527
Heltai Gáspár utca 1 - 5
Mathiász János utca 9
Szelényi Ferenc utca 2 - 8
Szelényi Ferenc utca 3 - 3
Dohánykert utca 4
Dohánykert utca 1 - 9
Pallagi út 21
Fekete István utca 10 - 20
Dely Mátyás utca 4 - 10
Dely Mátyás utca 1 - 15
Zsálya köz 4
Zsálya köz 1 - 31
Tormay Béla utca 2 - 60
Tormay Béla utca 5 - 63
Pallag 22 - 66016
Pallag 15 - 527
Hanga utca 59
Bánat utca 2 - 24
Bánat utca 1 - 25
Mathiász János utca 8 - 66014
Mathiász János utca 3 - 15
Barázda utca 6 - 28
Barázda utca 3 - 37
Morvay Zoltán utca 5 - 11
Csabagyöngye utca 66014
Csabagyöngye utca 3 - 11
Mezőgazdász utca 66014

2025-08-14 08:30 - 2025-08-14 16:30
Fekete István utca 8
Fekete István utca 11 - 21
Daróczi Vilmos utca 2 - 26
Daróczi Vilmos utca 1 - 23
Manninger Gusztáv utca 2 - 32
Manninger Gusztáv utca 11
Mezőgazdász utca 2 - 660
Mezőgazdász utca 1 - 527
Heltai Gáspár utca 1 - 5
Mathiász János utca 9
Szelényi Ferenc utca 2 - 8
Szelényi Ferenc utca 3
Dohánykert utca 4
Dohánykert utca 1 - 9
Pallagi út 21
Fekete István utca 10 - 20
Dely Mátyás utca 4 - 10
Dely Mátyás utca 1 - 15
Zsálya köz 4
Zsálya köz 1 - 31
Tormay Béla utca 2 - 60
Tormay Béla utca 5 - 63
Pallag 22 - 66016
Pallag 15 - 527
Hanga utca 59
Bánat utca 2 - 24
Bánat utca 1 - 25
Mathiász János utca 8 - 66014
Mathiász János utca 3 - 15
Barázda utca 6 - 28
Barázda utca 3 - 37
Morvay Zoltán utca 5 - 11
Csabagyöngye utca 66014
Csabagyöngye utca 3 - 11
Mezőgazdász utca 66014

2025-08-14 08:00 - 2025-08-14 16:00
Monostorpályi út 9 - 11
Monostorpályi út 5
Wekerle utca 2 - 10
Oláh Károly utca 50 - 62
Oláh Károly utca 53 - 61
Monostorpályi út 6 - 40
Monostorpályi út 7 - 9
Óvoda utca 46 - 50
Óvoda utca 39 - 45

Berekböszörmény

2025-08-12 08:00 - 2025-08-12 15:00
Dózsa György utca 2 - 24
Dózsa György utca 1 - 37
Toldi utca 2 - 6
Toldi utca 1 - 9
Köztársaság tér 5 - 7
Petőfi utca 1

Hajdúböszörmény

2025-08-12 08:00 - 2025-08-12 16:00
Korpona utca 11
Arany János utca 26
Jókai Mór utca 35

Polgár

2025-08-15 08:00 - 2025-08-15 16:00
Selypes köz 2 - 762
Selypes köz 1 - 25
Barankovics tér 1
Tiszai út 8
Tiszai út 1 - 11
Ibolya utca 1 - 5
Külterület 302
Bajza József utca 2 - 50
Bajza József utca 1 - 25
Taskó István utca 116 - 162
Taskó István utca 93 - 119
Rákóczi Ferenc utca 142 - 184
Rákóczi Ferenc utca 145 - 199
Tiszai úti tanya 2 - 9010
Tiszai úti tanya 3 - 9003
Fürdő utca 2
Fürdő utca 1
Piac tér 4
Dózsa György utca 2 - 9000
Dózsa György utca 1 - 51
Hunyadi János utca 2 - 6
Hunyadi János utca 1 - 3
Bocskai utca 2 - 20
Bocskai utca 1 - 15
Gábor Áron utca 2
Gábor Áron utca 1 - 5

