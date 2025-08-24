Visszatér az Alumni Fesztivál – újra találkozhatnak a Debreceni Egyetem öregdiákjai

A tavalyi, első alkalommal megrendezett Alumni Fesztivál után újra találkozóra invitálja öregdiákjait a Debreceni Egyetem. Szeptember 20-án színes programok várják majd az egyetem és a jogelőd intézmények egykori hallgatóit, dolgozóit a főépületben, valamint az Egyetem téren – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, a rendezvény lehetőséget teremt a találkozás, a kikapcsolódás mellett arra is, hogy a résztvevők megismerkedjenek az intézmény legújabb fejlesztéseivel.

Forrás: unideb.hu

Az Alumni Fesztivál egy fontos állomás

A fesztivál szervezését és lebonyolítását, a programok kialakítását és összehangolását idén is a Debreceni Egyetem (DE) 2011-ben létrehozott Alumni Központja végzi, amelynek feladata hosszú évek óta, hogy többek között folyamatos tájékoztatással szorosabb kapcsolatot építsen az egykori egyetemi polgárokkal, akiknek életéről, pályafutásáról 2012 óta rendszeresen beszámol az egyetemi alumni lap, a Deja vu.

A rendezvény fontos állomása annak a folyamatos munkának, amelynek célja, hogy a jelenlegi, több mint 30 ezres regisztrált alumni létszámot tovább növeljük, hiszen kiemelt célunk, hogy az intézmény élő kapcsolatot alakítson ki és újabb kapcsolatokat építsen volt diákjaival, egykori dolgozóival és oktatóival, akik a gazdag programkínálatnak köszönhetően most egy tartalmas napot tölthetnek el az alma materben

– hangsúlyozta a hirek.unideb.hu portálnak Bács Zoltán, a DE kancellárja.

Bács Zoltán, a DE kancellárja

Forrás: unideb.hu

A mostani alkalom a tavalyihoz hasonlóan elsősorban a találkozásról, az emlékek felidézéséről és a felhőtlen kikapcsolódásról szól.

A végleges program kialakítása még várat magára, hiszen augusztus 15-ig lehetett támogatásra pályázni különböző, az alumni találkozóhoz kapcsolódó rendezvények szervezésére.

Rőfi Mónika, a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője is beszélt a fesztivál előkészületeiről és a szervezés tapasztalatairól. A részletes programokról, fellépésekről és a regisztráció menetéről bővebben az unideb.hu-n olvashatnak az érdeklődők.

