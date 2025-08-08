Megszaporodtak a garázdaságok, kamerákat helyeznek el a hajdú-bihari településen

Álmosd neve sokáig egyet jelentett a nyugodt falusi élettel, ahol a napok békésen telnek, az emberek ismerik egymást, és a kerítések mögött ritkán történik olyasmi, amitől az ember kulcsra zárja az ajtót nappal is. Ám a világ változik, s ez a változás a település határáig is elér. Garázdaságok történtek – ez már elég volt ahhoz, hogy a falu vezetése lépjen.

Érkeznek a térfigyelő kamerák Álmosdra

Fotó: Illusztráció: MW-archív

– Megszaporodott a garázdaság, a közelmúltban kettő is történt. Ilyen korábban nem volt – fogalmazott a Cívishír kérdésére Baranya Zsolt János, Álmosd polgármestere. – Ezek nem maradhatnak következmények nélkül. A közbiztonságot és a közrendet károsan befolyásoló tendenciát meg kell állítani még az elején! – mondta.

A június 30-i képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontja volt Álmosd közrendje és közbiztonsága. Azon is elhangzott, hogy a faluban térfigyelő kamerarendszer épül ki, amely nemcsak visszatartó erőként szolgálhat, hanem a későbbi esetek gyors és hatékony felderítését is elősegíti.

Álmosdon egy lépéssel a baj előtt járnak

A polgármester szerint a település közbiztonsági helyzete a történtek ellenére is jónak mondható. Álmosdon nincs kábítószer-fogyasztás, nincs betörés, lopás legfeljebb csak kisebb értékű terménylopás formájában fordult elő. A rendőrség visszajelzése is ezt támasztja alá. Közlekedési gondok sincsenek. De éppen ezért kell most tenni: hogy így is maradjon.

A kamerarendszer azért nem épült ki eddig, mert annyira biztonságos volt a település. Most viszont eljött az idő. Nem várhatjuk meg, míg súlyosabb dolgok történnek

– mondja Baranya Zsolt János.

A kamerarendszert a Versenyképes Járások Program segítségével építik ki, várhatóan a következő év során. A pontos helyszínek kijelöléséről, a kamerák számáról és a technikai részletekről még zajlanak az egyeztetések.

Jó közbiztonság, fejlődés jellemzi Álmosdot (képünk a tejüzem tavalyi átadóján készült)

Fotó: Napló-archív

Polgárőrök a frontvonalon

Álmosd nem csak külső segítségre hagyatkozik, a település maga is igyekszik tenni a közbiztonságért. Saját erőből működtetik a polgárőrséget, amely nemcsak járőrözik, hanem minden rendezvényen, ünnepen, temetéseken is jelen van. – Évente 50-100 ezer forinttal támogatjuk őket. Megbecsült tagjai ők a faluközösségnek – hangsúlyozza a polgármester. – Amit tudunk, megteszünk. Most a kamerarendszerrel újabb szintre léphetünk.

A rendszeresen szolgálatot teljesítő polgárőrök, a mezőőrök, sőt a katasztrófavédelmi szakemberek is beszámoltak a település állapotáról – jelentősebb problémát egyik fél sem észlelt. Mégis: ha már a békét megzavarják, a válasznak határozottnak kell lennie. A polgármester hangsúlyozza: nem a pánik, hanem a józan megelőzés vezérli a döntést. A kamerák nemcsak figyelnek, hanem nyugalmat is adnak – tudják ezt sok helyen, ahol már évekkel ezelőtt kiépült a rendszer.