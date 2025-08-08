augusztus 8., péntek

László névnap

30°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közbiztonság

26 perce

Megszaporodtak a garázdaságok, kamerákat helyeznek el a hajdú-bihari településen

Címkék#Baranya Zsolt János#kamera#polgárőrség#közbiztonság#Álmosd

Jó a közbiztonság, a lépés inkább megelőzést szolgál. Álmosdon kamerák telepítéséről döntöttek.

BDR Média

Álmosd neve sokáig egyet jelentett a nyugodt falusi élettel, ahol a napok békésen telnek, az emberek ismerik egymást, és a kerítések mögött ritkán történik olyasmi, amitől az ember kulcsra zárja az ajtót nappal is. Ám a világ változik, s ez a változás a település határáig is elér. Garázdaságok történtek – ez már elég volt ahhoz, hogy a falu vezetése lépjen.

Álmosd
Érkeznek a térfigyelő kamerák Álmosdra
Fotó: Illusztráció: MW-archív

– Megszaporodott a garázdaság, a közelmúltban kettő is történt. Ilyen korábban nem volt – fogalmazott a Cívishír kérdésére Baranya Zsolt János, Álmosd polgármestere. – Ezek nem maradhatnak következmények nélkül. A közbiztonságot és a közrendet károsan befolyásoló tendenciát meg kell állítani még az elején! – mondta.

A június 30-i képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontja volt Álmosd közrendje és közbiztonsága. Azon is elhangzott, hogy a faluban térfigyelő kamerarendszer épül ki, amely nemcsak visszatartó erőként szolgálhat, hanem a későbbi esetek gyors és hatékony felderítését is elősegíti.

Álmosdon egy lépéssel a baj előtt járnak

A polgármester szerint a település közbiztonsági helyzete a történtek ellenére is jónak mondható. Álmosdon nincs kábítószer-fogyasztás, nincs betörés, lopás legfeljebb csak kisebb értékű terménylopás formájában fordult elő. A rendőrség visszajelzése is ezt támasztja alá. Közlekedési gondok sincsenek. De éppen ezért kell most tenni: hogy így is maradjon. 

A kamerarendszer azért nem épült ki eddig, mert annyira biztonságos volt a település. Most viszont eljött az idő. Nem várhatjuk meg, míg súlyosabb dolgok történnek

 – mondja Baranya Zsolt János.

A kamerarendszert a Versenyképes Járások Program segítségével építik ki, várhatóan a következő év során. A pontos helyszínek kijelöléséről, a kamerák számáról és a technikai részletekről még zajlanak az egyeztetések.

CM20240529_Álmosdi tejüzem_HAON (2)
Jó közbiztonság, fejlődés jellemzi Álmosdot (képünk a tejüzem tavalyi átadóján készült)
Fotó: Napló-archív

Polgárőrök a frontvonalon

Álmosd nem csak külső segítségre hagyatkozik, a település maga is igyekszik tenni a közbiztonságért. Saját erőből működtetik a polgárőrséget, amely nemcsak járőrözik, hanem minden rendezvényen, ünnepen, temetéseken is jelen van. – Évente 50-100 ezer forinttal támogatjuk őket. Megbecsült tagjai ők a faluközösségnek – hangsúlyozza a polgármester. – Amit tudunk, megteszünk. Most a kamerarendszerrel újabb szintre léphetünk.

A rendszeresen szolgálatot teljesítő polgárőrök, a mezőőrök, sőt a katasztrófavédelmi szakemberek is beszámoltak a település állapotáról – jelentősebb problémát egyik fél sem észlelt. Mégis: ha már a békét megzavarják, a válasznak határozottnak kell lennie. A polgármester hangsúlyozza: nem a pánik, hanem a józan megelőzés vezérli a döntést. A kamerák nemcsak figyelnek, hanem nyugalmat is adnak – tudják ezt sok helyen, ahol már évekkel ezelőtt kiépült a rendszer.

– Álmosd egy biztonságos település, és mi azt akarjuk, hogy az is maradjon. Ez nemcsak a rendőrségen múlik, hanem rajtunk, helyieken is – fogalmazott Baranya Zsolt János. A kamera tehát nem a bizalmatlanság jele, hanem a közösség erejének szimbóluma. Ahol nem azt nézik, mi történt, hanem azt, hogyan lehet megelőzni, hogy újra megtörténjen.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu