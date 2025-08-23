augusztus 23., szombat

Fejlesztések

2 órája

A turizmus és a sport körül rendeződhet a hajdú-bihari település jövője

Címkék#fejlesztés#gazdasági program#Baranya Zsolt János#turisztika#sport#Álmosd

2029-ig tartó gazdasági programot fogadtak el egyhangúlag. A cél Álmosd fejlesztése.

BDR Média

Kevés dolog tud annyira földhözragadt lenni, mint egy földút – de Álmosdon ezeken indulhat el a jövő. A Hajdú-Bihar vármegye keleti szélén fekvő, alig 1700 lelkes település ugyanis nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a következő években gyökeresen megváltoztatja saját környezetét. A 2029-ig szóló gazdasági programot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület, és ahogy Baranya Zsolt János polgármester a Cívishírnek elmondta: a cél az, hogy Álmosd élhetőbb legyen az itt élőknek, és vonzóbb azoknak, akik épp most keresik letelepedésük helyszínét.

Az álmosdi Bocskai-emlékmű egyike a település nevezetességeinek, a cél azonban a turisztika, infrastruktúra és sport további fejlesztése
Az álmosdi Bocskai-emlékmű egyike a település nevezetességeinek, a cél azonban a turisztika, infrastruktúra és sport további fejlesztése
Forrás:  Napló-archív

A fejlesztések három pillér köré szerveződnek: infrastruktúra, sport, turizmus. A sorrend nem véletlen, és a hangsúly is ott van, ahol a helyiek leginkább érzik a hiányt: az alapokon. – A komfortérzet javítása mindennek az alfája – fogalmazott a polgármester. – Ha nincsenek rendben az utak, ha nem tiszta az ivóvíz, ha nincs csatornahálózat, akkor hiába minden más. Ezeket muszáj rendbe tenni.

Skandináv minta Álmosdon?

Álmosdon a burkolatlan utak aránya ma is jelentős. A földutak állapota nemcsak a közlekedést, de a faluban élők mindennapi komfortját is rontja, különösen eső után. A polgármester elmondása szerint első körben a bagaméri önkormányzat gréderével javítanák a meglévő földutakat, majd – ha a pénzügyi források engedik – jöhet az aszfaltozás.

A vízvezeték-hálózat 11,5 kilométer hosszú, ennek közel fele még ma is a több mint ötven éve beépített azbesztcsövekből áll. A szennyezett víz az emésztőrendszeren keresztül jut be az emberi szervezetbe, az egészségkárosító hatása régóta ismert. 

A szolgáltató mérései szerint az ivóvíz azbeszttartalma magas. A cseréhez azonban jelentős pályázati forrásokra van szükség, hiszen a teljes rendszer cseréje több száz millió forintos tétel. A munkák csak szakaszosan történhetnek meg.

A csatornahálózat bővítése szintén folyamatban van:

  • eddig 5 kilométernyi szakasz készült el, 
  • de még legalább 6,5 kilométer hiányzik. 

A Szőlőskert utcában már kiépült egy gyökérzónás tisztítórendszer, de ez a polgármester szerint csak átmeneti megoldás. A végleges megoldást egy skandináv mintára épülő, utcánkénti, zónás rendszer jelentheti, amelynek lényege, hogy minden utca végén külön tisztítómű üzemelne. Ilyen megoldások Svédországban és Norvégiában már bevett gyakorlatnak számítanak.

Turizmus: nagy álmok, kis titkok

Az infrastruktúra mellett hangsúlyos elem a sport fejlesztése is. Nem véletlenül: Álmosdon úgy gondolják, a sport nemcsak egészségmegőrzés, hanem identitásképző erő is. A településen jelenleg önvédelmi sportedzések zajlanak, az órákat a kétszeres világbajnoki ezüstérmes dzsúdós, Haja János tartja. Az edzéseken maga a polgármester is részt vesz. 

Fontos, hogy példát mutassunk a fiataloknak. A sport fegyelemre, kitartásra nevel

 – mondja Baranya Zsolt János.

A focipálya megújul az Álmosdi Sportegyesület beruházásában, ehhez az önkormányzat egy telket adott az Irinyi utcán. Ugyanitt sportparkot is szeretnének létrehozni – pénz kérdése, hogy mikor. A volt sportszergyártó épületében fitnesztermet terveznek kialakítani, ezzel is bővítve a helyiek mozgási lehetőségeit.

Álmosd „múzeumfalu” jellege miatt eddig is vonzott látogatókat, de a településvezetés a következő években még komolyabb turisztikai fejlesztéseket tervez. A részleteket a polgármester egyelőre nem árulta el – azt mondja, csak akkor tárják a nyilvánosság elé, ha a testület is rábólint a koncepcióra. 

Egy azonban biztos: a cél a látogatószám növelése és a helyi értékek még szélesebb körű bemutatása.

Fiatalodik a falu

A fejlesztési program elfogadása nemcsak technikai lépés volt, hanem üzenet is: Álmosd élni akar, fejlődni. A polgármester szerint egyre több fiatal érdeklődik a falu iránt, építkezések is vannak, és ennek köszönhetően a település korfája is fiatalodik. A határ menti fekvés sokszor hátrány, de Álmosdon igyekeznek előnyt kovácsolni belőle. A környező településekkel – például Bagamérral – jó az együttműködés, közösen keresik a megoldásokat a régió problémáira. A program végrehajtása persze nem lesz könnyű, de Baranya Zsolt János szerint csak az nem fejlődik, aki nem tervez

Álmodni kell, de közben dolgozni is. Mi ezt a kettőt együtt csináljuk

 – fogalmazott a polgármester.

Ajánljuk még:

 

