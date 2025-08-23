A turizmus és a sport körül rendeződhet a hajdú-bihari település jövője

Kevés dolog tud annyira földhözragadt lenni, mint egy földút – de Álmosdon ezeken indulhat el a jövő. A Hajdú-Bihar vármegye keleti szélén fekvő, alig 1700 lelkes település ugyanis nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a következő években gyökeresen megváltoztatja saját környezetét. A 2029-ig szóló gazdasági programot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület, és ahogy Baranya Zsolt János polgármester a Cívishírnek elmondta: a cél az, hogy Álmosd élhetőbb legyen az itt élőknek, és vonzóbb azoknak, akik épp most keresik letelepedésük helyszínét.

Az álmosdi Bocskai-emlékmű egyike a település nevezetességeinek, a cél azonban a turisztika, infrastruktúra és sport további fejlesztése

A fejlesztések három pillér köré szerveződnek: infrastruktúra, sport, turizmus. A sorrend nem véletlen, és a hangsúly is ott van, ahol a helyiek leginkább érzik a hiányt: az alapokon. – A komfortérzet javítása mindennek az alfája – fogalmazott a polgármester. – Ha nincsenek rendben az utak, ha nem tiszta az ivóvíz, ha nincs csatornahálózat, akkor hiába minden más. Ezeket muszáj rendbe tenni.

Skandináv minta Álmosdon?

Álmosdon a burkolatlan utak aránya ma is jelentős. A földutak állapota nemcsak a közlekedést, de a faluban élők mindennapi komfortját is rontja, különösen eső után. A polgármester elmondása szerint első körben a bagaméri önkormányzat gréderével javítanák a meglévő földutakat, majd – ha a pénzügyi források engedik – jöhet az aszfaltozás.

A vízvezeték-hálózat 11,5 kilométer hosszú, ennek közel fele még ma is a több mint ötven éve beépített azbesztcsövekből áll. A szennyezett víz az emésztőrendszeren keresztül jut be az emberi szervezetbe, az egészségkárosító hatása régóta ismert.

A szolgáltató mérései szerint az ivóvíz azbeszttartalma magas. A cseréhez azonban jelentős pályázati forrásokra van szükség, hiszen a teljes rendszer cseréje több száz millió forintos tétel. A munkák csak szakaszosan történhetnek meg.

A csatornahálózat bővítése szintén folyamatban van:

eddig 5 kilométernyi szakasz készült el,

de még legalább 6,5 kilométer hiányzik.

A Szőlőskert utcában már kiépült egy gyökérzónás tisztítórendszer, de ez a polgármester szerint csak átmeneti megoldás. A végleges megoldást egy skandináv mintára épülő, utcánkénti, zónás rendszer jelentheti, amelynek lényege, hogy minden utca végén külön tisztítómű üzemelne. Ilyen megoldások Svédországban és Norvégiában már bevett gyakorlatnak számítanak.