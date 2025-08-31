2 órája
Régen a legolcsóbb gyümölcs volt, most pedig alig kapni hazait, hiába imádjuk!
A legközkedveltebb gyümölcs. Minden idők leggyengébb hazai almatermése várható. Ez sajnos megmutatkozik Hajdú-Biharban is, erről kérdeztük Apáti Ferencet.
Augusztus elején több portál megírta, hogy alig lesz magyar alma a polcokon, ugyanis Magyarországon idén nagyon kevés az almatermés. A Haon megvárta, mire az idei alma termésprognózisa megjelenik, hogy átfogó képet kapjunk a 2025-ös gyümölcstermésről. Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke megkeresésünkre kiemelte: Magyarországon jelenleg mintegy 20 ezer hektáron zajlik almatermelés, amely már csak a fele a 20 évvel ezelőtti termőterületnek.
– Termelési potenciálunk egy jó évjáratban még az erősen zsugorodó ültetvényterület mellett is mintegy 500 ezer tonna lenne, melyből mintegy 120-130 ezer tonna lehetne étkezési alma, 370-380 ezer tonna pedig ipari alma (utóbbinak 80-90%-a sűrítménycélú léalma). Az elmúlt öt év – de egyben az elmúlt 2-3 évtized – leggyengébb termését 2022-ben szüreteltük, amely 280 ezer tonna volt. Az előző évben is jócskán elmaradt a hazai almatermés a potenciálunktól: mindössze 342 ezer tonnát takarítottunk be (ebből 232 ezer tonna volt léalma, 20 ezer tonna egyéb ipari alma, 65 ezer tonna étkezési alma és 25 ezer tonna az exportált mennyiség) – tette hozzá.
Gyenge almatermés Hajdú-Biharban is
A 2025. évi hazai almatermés minden idők leggyengébb termésének ígérkezik: a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésünk alapján 160 ezer tonna körül prognosztizáljuk az idei almatermést, ami az előző év – egyébként is nagyon alacsony – termésének mindössze szűk fele. Becslésünk szerint ebből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési alma termésünk egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari alma termésünk pedig csupán mintegy 20-25 százaléka. A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is: a 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitásunktól is jócskán elmaradunk, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene
– osztotta meg Apáti Ferenc.
Az elnök rámutatott: a ténylegesen betakarított mennyiséget, illetve az ipari-étkezési arányt a következő hetek és a szüreti időszak időjárásának alakulása fogja még befolyásolni. A FruitVeB prognózisainak beválási tapasztalatai alapján azonban elmondható, hogy 5 évből 3-4-szer a szezon elején prognosztizáltnál alacsonyabban alakul a tényleges termés, ami azzal van összefüggésben, hogy az időjárás gyakrabban alakul kedvezőtlenül, mintsem optimálisan. – A vegetáció, illetve az érés ebben az évben „normál menetben” zajlik – szemben a tavalyi, három hetes koraisággal. Ennél fogva érdemi mennyiségekkel augusztus utolsó dekádjában veszi kezdetét a hazai almaszüret, jóllehet a nyári almafajták betakarítása – szerény mennyiségekkel – már elkezdődött – nyomatékosította.
Megkérdeztünk gyümölcsösöket
Hajdú-Biharban is több almakert található, ezek közül jó néhány „lehúzta a rolót” idén, de akadtak olyanok is, ahol szerencsére szép számmal van alma. A Dancsi Kertészet 30 éve működik Debrecenben, a Bocskaikertben, azonban a 2025-ös év nem hozott számukra szerencsét.
Az idei évben sajnos nem lesz almaszedési lehetőség, és ipari almát sem értékesítünk. Fagykár miatt kertünk zárva tart. Jövőre reméljük újra kiszolgálhatunk benneteket friss, egészséges gyümölccsel
– közölte közösségi oldalán a Dancsi Kertészet.
Kíváncsiak voltunk, a Derecskei Gyümölcsösben milyen az idei almatermés. Erre Szabó Viktor, a Bold Agro Kft. ügyvezetője adott számunkra lényegre törő, egyenes választ.
Az alma betakarítása augusztus 15-én kezdődött el és november elején fejeződik be kertünkben. A tavalyi évhez képest kevesebb termésre számítunk. Az elvárt terméshozamoktól 60 tonna/ha jelentősen alacsonyabb lesz a termés hektáronkénti mennyisége
– nyilatkozta. Kiemelte, hogy a fő almafajtáik a gála, a golden, a braeburn és az idared.
Extrém aszály, hőségstressz
Mint elmondta az ügyvezető, a tavaszi fagyok ellen több módszerrel védekeztek: a jégháló benntartja a nappali meleget és a szélgépek is jelentősen tudják növelni a hajnali hőmérsékletet.
Tápanyagokkal, vitaminokkal megerősítjük a fákat, valamint a fagyok után a termést nem ritkítjuk, hanem hozzáerősítjük a fákhoz. Ezen technológiai módszerek alkalmazása mellett még szerencsénk is volt
– válaszolt kérdésünkre Szabó Viktor.
Az idei gyenge hazai almatermés több okra vezethető vissza a FruitVeb összegzése szerint, de – a termőterület konstans csökkenésén, az ültetvények kondíciójának romlásán és mindezek által terméspotenciálunk csökkenésén túlmenően – alapvetően a kedvezőtlen időjárási hatásokkal magyarázható:
- A tavaly nyári és kora őszi, közel három hónapos, extrém aszály- és hőségstressz – az őszi csapadékok ellenére – valószínűsíthetően hozzájárult a virágrügyek kondíciójának romlásához, ami az idei normál-jó virágzás mellett is hordozott némi bizonytalanságot magában.
- A legnagyobb károkat kétségkívül a zöld- és pirosbimbós fenológiai stádiumban érkező április 07-08-ai, majd a kisgyümölcs állapotban beköszöntő május 10-ei fagyok okozták. Az áprilisi fagyok az almatermő területek 80-90%-át érintették nagyon súlyosan (mindössze a Balaton közvetlen térségét, a Kisalföldet és a Dunántúl egyes régióit kímélték meg), a május 10-ei fagyok pedig az ország észak-keleti részében okoztak – az áprilisi fagyok után még megmaradó szerény termésben – jelentős károkat. A késői, májusi fagy azért jelentett érzékeny veszteséget, mert Magyarország észak-keleti részében található az almaültetvényeink ¾-e.
- A virágzás lezárulta után, szinte egész májusban hűvös, fényszegény – de csak kisebb mennyiségű csapadékot hozó – időjárás uralkodott, ami összességében kedvezőtlenül hatott a terméskötődésre, illetve negatív irányba befolyásolta az intenzív sejtosztódási folyamatokat – ez az időszak meghatározó a gyümölcsméret kialakulásának szempontjából.
- Június hónap folyamán gyakran alakultak ki kánikulai hullámok, amelyek ráadásul erős, kora tavasz óta tartó aszállyal, valamint magas UV-sugárzással párosultak. Ennek következtében – elsősorban az öntözetlen ültetvényeken és a homoktalajokon – további mennyiségi és minőségi kieséseket szenvedhettünk el.
- A július hónap már jóval kedvezőbb időjárást hozott: a hónap első napjaiban megérkeztek az első jelentősebb csapadékok (igaz, ezekkel együtt számos termesztőkörzetben heves zivatarok, vihar- és jégkárok alakultak ki), illetve a hőmérséklet is kedvezően alakult. Azonban a rendkívüli szélsőségek között ingadozó tavaszi és júniusi csapadék-, hőmérsékleti és fényviszonyok eredője a nagyon gyenge terméskötődés és az erőteljesebb május-júniusi tisztuló hullás lett.
