Régen a legolcsóbb gyümölcs volt, most pedig alig kapni hazait, hiába imádjuk!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az elnök rámutatott: a ténylegesen betakarított mennyiséget, illetve az ipari-étkezési arányt a következő hetek és a szüreti időszak időjárásának alakulása fogja még befolyásolni. A FruitVeB prognózisainak beválási tapasztalatai alapján azonban elmondható, hogy 5 évből 3-4-szer a szezon elején prognosztizáltnál alacsonyabban alakul a tényleges termés, ami azzal van összefüggésben, hogy az időjárás gyakrabban alakul kedvezőtlenül, mintsem optimálisan. – A vegetáció, illetve az érés ebben az évben „normál menetben” zajlik – szemben a tavalyi, három hetes koraisággal. Ennél fogva érdemi mennyiségekkel augusztus utolsó dekádjában veszi kezdetét a hazai almaszüret, jóllehet a nyári almafajták betakarítása – szerény mennyiségekkel – már elkezdődött – nyomatékosította.

Volt, ahol elfogadhatónak mondható az almatermés

Forrás: Napló-archív

Megkérdeztünk gyümölcsösöket

Hajdú-Biharban is több almakert található, ezek közül jó néhány „lehúzta a rolót” idén, de akadtak olyanok is, ahol szerencsére szép számmal van alma. A Dancsi Kertészet 30 éve működik Debrecenben, a Bocskaikertben, azonban a 2025-ös év nem hozott számukra szerencsét.

Az idei évben sajnos nem lesz almaszedési lehetőség, és ipari almát sem értékesítünk. Fagykár miatt kertünk zárva tart. Jövőre reméljük újra kiszolgálhatunk benneteket friss, egészséges gyümölccsel

– közölte közösségi oldalán a Dancsi Kertészet.

Kíváncsiak voltunk, a Derecskei Gyümölcsösben milyen az idei almatermés. Erre Szabó Viktor, a Bold Agro Kft. ügyvezetője adott számunkra lényegre törő, egyenes választ.

Az alma betakarítása augusztus 15-én kezdődött el és november elején fejeződik be kertünkben. A tavalyi évhez képest kevesebb termésre számítunk. Az elvárt terméshozamoktól 60 tonna/ha jelentősen alacsonyabb lesz a termés hektáronkénti mennyisége

– nyilatkozta. Kiemelte, hogy a fő almafajtáik a gála, a golden, a braeburn és az idared.

Extrém aszály, hőségstressz

Mint elmondta az ügyvezető, a tavaszi fagyok ellen több módszerrel védekeztek: a jégháló benntartja a nappali meleget és a szélgépek is jelentősen tudják növelni a hajnali hőmérsékletet.

Tápanyagokkal, vitaminokkal megerősítjük a fákat, valamint a fagyok után a termést nem ritkítjuk, hanem hozzáerősítjük a fákhoz. Ezen technológiai módszerek alkalmazása mellett még szerencsénk is volt

– válaszolt kérdésünkre Szabó Viktor.

Az idei gyenge hazai almatermés több okra vezethető vissza a FruitVeb összegzése szerint, de – a termőterület konstans csökkenésén, az ültetvények kondíciójának romlásán és mindezek által terméspotenciálunk csökkenésén túlmenően – alapvetően a kedvezőtlen időjárási hatásokkal magyarázható: A tavaly nyári és kora őszi, közel három hónapos, extrém aszály- és hőségstressz – az őszi csapadékok ellenére – valószínűsíthetően hozzájárult a virágrügyek kondíciójának romlásához, ami az idei normál-jó virágzás mellett is hordozott némi bizonytalanságot magában.

A legnagyobb károkat kétségkívül a zöld- és pirosbimbós fenológiai stádiumban érkező április 07-08-ai, majd a kisgyümölcs állapotban beköszöntő május 10-ei fagyok okozták. Az áprilisi fagyok az almatermő területek 80-90%-át érintették nagyon súlyosan (mindössze a Balaton közvetlen térségét, a Kisalföldet és a Dunántúl egyes régióit kímélték meg), a május 10-ei fagyok pedig az ország észak-keleti részében okoztak – az áprilisi fagyok után még megmaradó szerény termésben – jelentős károkat. A késői, májusi fagy azért jelentett érzékeny veszteséget, mert Magyarország észak-keleti részében található az almaültetvényeink ¾-e.

A virágzás lezárulta után, szinte egész májusban hűvös, fényszegény – de csak kisebb mennyiségű csapadékot hozó – időjárás uralkodott, ami összességében kedvezőtlenül hatott a terméskötődésre, illetve negatív irányba befolyásolta az intenzív sejtosztódási folyamatokat – ez az időszak meghatározó a gyümölcsméret kialakulásának szempontjából.

Június hónap folyamán gyakran alakultak ki kánikulai hullámok, amelyek ráadásul erős, kora tavasz óta tartó aszállyal, valamint magas UV-sugárzással párosultak. Ennek következtében – elsősorban az öntözetlen ültetvényeken és a homoktalajokon – további mennyiségi és minőségi kieséseket szenvedhettünk el.

A július hónap már jóval kedvezőbb időjárást hozott: a hónap első napjaiban megérkeztek az első jelentősebb csapadékok (igaz, ezekkel együtt számos termesztőkörzetben heves zivatarok, vihar- és jégkárok alakultak ki), illetve a hőmérséklet is kedvezően alakult. Azonban a rendkívüli szélsőségek között ingadozó tavaszi és júniusi csapadék-, hőmérsékleti és fényviszonyok eredője a nagyon gyenge terméskötődés és az erőteljesebb május-júniusi tisztuló hullás lett.

Ajánljuk még: