Szomorú hírt közölt a közkedvelt hajdú-bihari kertészet, nem maradt más választásuk...

Az idei évben sajnos nem lesz almaszedési lehetőség, és ipari almát sem értékesítünk – hívta fel rá a figyelmet kedden, a közösségi oldalán a Dancsi Kertészet. Mint írják, fagykár miatt kertünk zárva tart.

Elmarad a népszerű almaszedési program Hajdú-Biharban

Forrás: Facebook / Dancsi Kertészet

A kertészet bizakodó a jövőre nézve:

Jövőre reméljük újra kiszolgálhatunk benneteket friss, egészséges gyümölccsel!

Az almaszedés elmaradásának oka a fagykár

A márciusi hideghullám még főként a korai virágzású mandulát és kajszit érintette, ám az április eleji fagy szinte minden jelentős gyümölcskultúrát fenyegetett. A cseresznye és a szilva áprilisban virágzott, az alma pedig zöldbimbós, pirosbimbós állapotban volt – ezek a gyümölcsök rendkívűl érzékenyek a fagykárokra. Egy mínusz 5 fokos fagy a virágállomány 50–60 százalékát is károsíthatja, míg mínusz 6, mínusz 7 foknál teljes termésvesztés is bekövetkezhet. A frissen kötődött gyümölcskezdemények pedig már mínusz 2 foktól károsodnak, mínusz 4 és mínusz 5 fok esetén pedig teljesen megsemmisülhetnek, erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak: