Gigaprojektbe kezdett a MÁV: A nagy állomásfelújítás folyamán több mint 30 állomást újítanak fel, Hajdú-Bihar sem marad ki

A MÁV-csoport országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, de a vármegyében egy másik helyszínen, Leányváron is zajlanak felújítási munkálatok, illetve idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte – olvasható a MÁV-Csoport hivatalos oldalán.

Teljes állomásfelújítás jön több mint 20 helyszínen

A fejlesztés keretében Hajdú-Biharban Balmazújváros, Berettyóújfalu, Nyíradony, Sárrétudvari és Szerep állomásai kapnak korszerű, klimatizált várótermeket, felújított és akadálymentesített mosdókat, valamint megújult homlokzatokat. Több helyszínen a környezet is rendezett, új burkolatokkal ellátott lesz, ezzel is javítva az utasok komfortérzetét.

A MÁV-csoport saját forrásából több mint húsz állomáson teljeskörű korszerűsítés valósul meg: modernizálják, klimatizálják a várótermeket, felújítják és akadálymentesítik a mosdókat, megújítják az épületek homlokzatát, és több helyszínen környezetrendezést is végeznek.

A munkák Komárom-Esztergom vármegye két vasútállomásán Leányváron és Esztergom-Kertvárosban megkezdődtek.

A csütörtöki Esztergom-Kertvárosban megtartott sajtótájékoztatón Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója kiemelte:

Minél jobb egy város mobilitása, közlekedése és megközelíthetősége, annál jobbak a gyarapodási lehetőségei. Ezzel a beruházással pedig a nemzet közlekedési vállalata is hozzájárul ahhoz szintlépéshez, amely Esztergom életében ezekben az években bekövetkezik.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője elmondta:

Kiemelten fontos számunkra a tömegközlekedés és annak fejlesztése. A térség lakosainak túlnyomó része használja a tömegközlekedést, amit mi sem bizonyít jobban, mint miután megújult a vasúti pálya, 2 millióról 6 millióra nőtt az utasszám, így fontos az utasok kényelmét szolgáló várótermek és környezetük felújítása.

A felújítások előrehaladása és pontos részletei ezen az oldalon, interaktív térképek segítségével követhetők nyomon.

