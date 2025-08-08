43 perce
Ezek az állomások újulnak meg Hajdú-Biharban!
Számos helyszínen kezdik meg a munkálatokat. Indul a MÁV állomásfejlesztési programja!
A MÁV országos állomásfejlesztési programot indít 30 helyszínen, 14 vármegyében – jelentette be közösségi oldalán Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hajdú-bihari országgyűlési képviselő.
Ezek a hajdú-bihari települések érintettek az állomásfejlesztési programban
A Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján induló felújítási projekt keretében több hajdú-bihari településen is fejlesztik a vasúti közlekedés színtereit, ezek az alábbiak:
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Nyíradony
- Sárrétudvari
- Szerep
A beruházás értéke közel 15 milliárd forint, amit a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program keretéből biztosít
– emelte ki a miniszteri biztos.
Bejegyzéséből az is kiderült, hogy 19 helyszínen a meglévő felvételi épületek újítása indul meg, köztük az állomások homlokzatát, a mosdókat és az épület környezetét fejlesztik, 11 helyszínen pedig új, korszerű, hűtött-fűtött utasváró is épül majd.
Az Északkelet-Magyarország térségi megvalósítási helyszínek teljes listája megtalálható Tasó László közösségi média bejegyzésében.
