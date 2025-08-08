augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésfejlesztés

43 perce

Ezek az állomások újulnak meg Hajdú-Biharban!

Címkék#fejlesztés#Hajdú-Bihar vármegye#Berettyóújfalu#Nyíradony#Balmazújváros#állomás#Tasó László#Sárrétudvari

Számos helyszínen kezdik meg a munkálatokat. Indul a MÁV állomásfejlesztési programja!

Haon.hu

A MÁV országos állomásfejlesztési programot indít 30 helyszínen, 14 vármegyében – jelentette be közösségi oldalán Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hajdú-bihari országgyűlési képviselő.

Több hajdú-bihari településen is elindult az állomásfejlesztési program
Több hajdú-bihari településen is elindult az állomásfejlesztési program
Forrás: Tasó László/FB

Ezek a hajdú-bihari települések érintettek az állomásfejlesztési programban

A Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján induló felújítási projekt keretében több hajdú-bihari településen is fejlesztik a vasúti közlekedés színtereit, ezek az alábbiak:

  • Balmazújváros
  • Berettyóújfalu
  • Nyíradony
  • Sárrétudvari
  • Szerep

A beruházás értéke közel 15 milliárd forint, amit a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program keretéből biztosít

 – emelte ki a miniszteri biztos.

Bejegyzéséből az is kiderült, hogy 19 helyszínen a meglévő felvételi épületek újítása indul meg, köztük az állomások homlokzatát, a mosdókat és az épület környezetét fejlesztik, 11 helyszínen pedig új, korszerű, hűtött-fűtött utasváró is épül majd.

Az Északkelet-Magyarország térségi megvalósítási helyszínek teljes listája megtalálható Tasó László közösségi média bejegyzésében.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu