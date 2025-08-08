Ezek az állomások újulnak meg Hajdú-Biharban!

A MÁV országos állomásfejlesztési programot indít 30 helyszínen, 14 vármegyében – jelentette be közösségi oldalán Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hajdú-bihari országgyűlési képviselő.

Több hajdú-bihari településen is elindult az állomásfejlesztési program

Forrás: Tasó László/FB

Ezek a hajdú-bihari települések érintettek az állomásfejlesztési programban

A Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján induló felújítási projekt keretében több hajdú-bihari településen is fejlesztik a vasúti közlekedés színtereit, ezek az alábbiak:

Balmazújváros

Berettyóújfalu

Nyíradony

Sárrétudvari

Szerep

A beruházás értéke közel 15 milliárd forint, amit a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program keretéből biztosít

– emelte ki a miniszteri biztos.

Bejegyzéséből az is kiderült, hogy 19 helyszínen a meglévő felvételi épületek újítása indul meg, köztük az állomások homlokzatát, a mosdókat és az épület környezetét fejlesztik, 11 helyszínen pedig új, korszerű, hűtött-fűtött utasváró is épül majd.

Az Északkelet-Magyarország térségi megvalósítási helyszínek teljes listája megtalálható Tasó László közösségi média bejegyzésében.

Ajánljuk még: