Ne hagyd ki! Hatalmas akciókkal vár a népszerű üzletlánc Hajdú-Biharban is!

Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – számolt be róla a Világgazdaság.hu. Mint írják, az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik.

Hatalmas árcsökkenésre készül az Aldi

Az akció számos termékre érvényes:

konyhai termékek

háztartási eszköz,

ruházati termék,

továbbá játékok

és egyéb árucikkek kaptak kedvezményt,

Akár 50 százalék engedménnyel vásárolhatóak meg.

Az Aldi is támogatja a családokat

Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat

– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója.

„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.

Mint kiderült korábban versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarországgal szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) erről a Világgazdaság oldalán olvashatnak bővebben.

