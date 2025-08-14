4 órája
Ne hagyd ki! Hatalmas akciókkal vár a népszerű üzletlánc Hajdú-Biharban is!
Érdemes betérni vásárlásaink során ebbe a boltba. Mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkentik.
Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – számolt be róla a Világgazdaság.hu. Mint írják, az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik.
Az akció számos termékre érvényes:
- konyhai termékek
- háztartási eszköz,
- ruházati termék,
- továbbá játékok
- és egyéb árucikkek kaptak kedvezményt,
Akár 50 százalék engedménnyel vásárolhatóak meg.
Az Aldi is támogatja a családokat
Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat
– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója.
„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.
A cég ezzel a videóval reklámozza a nyár végi akcióját:
Mint kiderült korábban versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarországgal szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) erről a Világgazdaság oldalán olvashatnak bővebben.
Ajánljuk még:
Ezért állítják meg sorra az autósokat a rendőrök Debrecenben
Az önkiszolgáló kasszát kihasználva kopasztották meg a debreceni áruházat, mesterinek tűnő tervvel dolgoztak az elkövetők!