Árzuhanás

4 órája

Ne hagyd ki! Hatalmas akciókkal vár a népszerű üzletlánc Hajdú-Biharban is!

Címkék#Aldi#akció#Hajdú-Bihar

Érdemes betérni vásárlásaink során ebbe a boltba. Mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkentik.

Haon.hu

Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – számolt be róla a Világgazdaság.hu.  Mint írják, az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik.

Hatalmas árcsökkenésre készül az Aldi
Forrás: Aldi

Az akció számos termékre érvényes:

  • konyhai termékek
  • háztartási eszköz, 
  • ruházati termék, 
  • továbbá játékok 
  • és egyéb árucikkek kaptak kedvezményt, 

Akár 50 százalék engedménnyel vásárolhatóak meg.

Az Aldi is támogatja a családokat

Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat

– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója. 

„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.

A cég ezzel a videóval reklámozza a nyár végi akcióját:

Mint kiderült korábban versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarországgal szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) erről a Világgazdaság oldalán olvashatnak bővebben.

