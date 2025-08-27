Ajándékok iskolakezdésre? Tisztázta a NAV, mit lehet és hogyan

A munkáltatók is segíthetik dolgozóikat az iskolakezdésben a legegyszerűbb, kedvezményes adózású juttatással, az úgynevezett csekély értékű ajándékkal – számolt be róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ez a juttatási forma a munkavállalónál adómentes, vagyis semmilyen közterhet nem kell fizetnie utána.

Csekély értékű ajándékkal segíthetik a munkáltatók a dolgozóikat az iskolakezdésben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Milyen szabályok vonatkoznak a csekély értékű ajándékra?

Ezt a kedvezményes adózású juttatási formát a munkáltató adhatja a szülőknek, illetve közvetlenül akár a tanulóknak is termék, szolgáltatás vagy utalvány formájában. Fontos azonban, hogy az értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, vagyis idén a 29 080 forintot.

Ha a támogatást utalvány formájában nyújtják, akkor megállapíthatónak kell lennie, hogy mely termékre, szolgáltatásra váltható be, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel

– emelte ki a NAV, illetve hozzátették, hogy a juttatónak kötelessége nyilvántartást is vezetni a csekély értékű ajándékokról.

Kit terhelnek ilyenkor az adófizetési kötelezettségek?

A NAV közleményéből kiderült az is, hogy csekély értékű ajándék esetén kié a közteherfizetési kötelezettség. A juttatásban részesülő szülőt azonban semmilyen adókötelezettség nem terheli, ez mindig a munkáltatót érinti csak.

2024-től pedig jó hír, hogy már nemcsak évente egyszer, hanem háromszor is támogathatja a cég a dolgozóját csekély értékű ajándékkal.

Abban az esetben viszont, ha az iskolakezdési támogatást pénzbeli juttatásként adják, akkor az – összeghatár nélkül – munkaviszonyos jövedelemként válik adókötelessé.

Ajánljuk még: