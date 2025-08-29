Jó hírt közöltek Debrecenben: hamarosan több száz millióra pályázhatnak a gazdák

Száraz nyarak, okos döntések címmel tartottak tematikus konferenciát csütörtökön délután a Farmer Expo területén, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusának Magház épületében. A rendezvényen Hubai Imre Mit tehet a szakpolitika a hazai öntözésfejlesztésért címmel tartott előadást. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára beszámolt az Aszályvédelmi Operatív Törzs működésének eddigi eredményeiről. Kiemelte, ez a témakör minden magyar embert érint, aki szeretné az élelmiszert méltányos áron megvásárolni, vagy azokat a gazdákat, akik szeretnének a klímaváltozással szemben ellenállóak lenni, és stabilizálni a jövedelmét.

Az Agrárminisztérium az ökológiai vízpótlásra is forrásokat különít el

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint mondta, az ország élelmezési biztonsága és vízszuverenitása érdekében a kormány számos intézkedést hozott, többek közt a térítésmentes öntözővíz bevezetését. Emlékeztetett rá, az öntözővíz februártól ingyenessé vált, így március 1-jétől a gazdálkodóknak nem kell vízkészleti járulékot fizetni legfeljebb 400 ezer köbméter vízfelhasználásig.

Megemlítette, jelen állás szerint az Európai Unió az agrártámogatások átcsoportosítása során megvonná a forrásokat a magyar gazdáktól is, egyúttal a víz árának megfizetésére is kötelezné őket, ráadásul a külföldi versenytársak árujával árasztaná el a hazai piacot. Éppen ezért a magyar agrárpolitika célja, hogy a magyar gazdák versenyképességét és stabilitását növelje.

Ehhez járul hozzá az öntözésfejlesztési pályázatok sokasága, az a több mint 178 milliárd forint, ami eddig rendelkezésére állt az ágazatnak, és amiből komoly infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések történtek. Ennek köszönhetően a magyar mezőgazdaság kellően gépesítetté vált

– mondta. Rámutatott, az aszály következtében azonban nagyjából másfélszer annyi víz párolog el Magyarország talajából, mint amennyi oda megérkezik.

Hubai Imre az Agrárminisztérium támogatásairól ejtett szót

Fotó: Vida Márton Péter

A vízmegtartást ösztönözné az Agrárminisztérium

Mint mondta, az országban léteznek olyan területek, ahonnan 400 milliméter csapadék-egyenösszeg hiányzik. Országosan 81 ezer négyzetkilométeren legalább két métert süllyedt a talajvíz szintje, a termőréteg pedig szintén két méteren ki van száradva. Hozzátette, ilyen körülmények között kell a gazdálkodóknak vetésszerkezetet tervezni.

Magyarországon az öntözésigazgatási szerv az Agrárminisztérium, amely a mezőgazdasági célú felszín alatti vizek kivételét engedélyezi, és az Energiaügyi Minisztériummal közösen oda vezetik a vizet, ahová a gazdák igénylik. Az öntözéses gazdálkodás hatékonysága az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a pályázati és a technikai lehetőségeknek köszönhetően

– mondta. Hozzáfűzte, az Agrárminisztérium ismeri el azokat a fenntartható vízgazdálkodási közösségeket, amelyek a víztársulatok helyébe lépve megvalósítják azokat az öntözési beruházásokat. Emellett tehermentesíti a gazdákat többek közt a talajvédelmi tanulmányok kidolgozásától. Mint mondta, a vízmegtartó beruházásokat, azok feltöltését szeretnék ösztönözni a jövőben azon gazdák számára, akik erre a konstrukcióra nyitottak. Előre láthatólag idén decemberben jelenik meg az erre irányuló felhívás.