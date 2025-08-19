Fergeteges koncertet adott Debrecenben az Abrakazabra zenekar – fotókkal, videóval

HAON
Fergeteges koncertet adott a Debreceni Virágkarneválon az az Abrakazabra zenekar. Az augusztus 18-i dátum pedig pedig extra különlegességet is jelentett a cívisvárosi származású zenekarnak.
Az 1999 őszén alakult zenekar augusztus 18-án 18 órakor lépett színpadra a debreceni Kossuth téren. A hét tagú formáció Szirota Dzsenniferrel, a Dal 2024-es győztesével és Gudics Mátéval, a 2024-es Megasztár győztesével kiegészülve gondoskodott a fergeteges hangulatról.
A Kossuth téren felcsendülő dalok és a látványos show energikus volt és érzelmekkel teli, amely méltó módon illeszkedett a Virágkarnevál hetének színes programjai közé.
Augusztus 19-én 21 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a Kossuth téren. Az énekesnő különleges hangjával és érzelemdús előadásaival minden alkalommal maradandó élményt nyújt a közönségnek, így most is telt házas koncertre lehet számítani. A további programokkal kapcsolatos információkat ezen cikkben gyűjtöttük össze.
