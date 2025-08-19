Fergeteges koncertet adott Debrecenben az Abrakazabra zenekar – fotókkal, videóval

Fergeteges koncertet adott a Debreceni Virágkarneválon az az Abrakazabra zenekar. Az augusztus 18-i dátum pedig pedig extra különlegességet is jelentett a cívisvárosi származású zenekarnak.

A Debreceni Virágkarneválon születésnapot is ünnepelt koncertjén az Abrakazabra zenekar

Forrás: Vida Márton Péter

Születésnapot ünnepelt Debrecenben az Abrakazabra

Az 1999 őszén alakult zenekar augusztus 18-án 18 órakor lépett színpadra a debreceni Kossuth téren. A hét tagú formáció Szirota Dzsenniferrel, a Dal 2024-es győztesével és Gudics Mátéval, a 2024-es Megasztár győztesével kiegészülve gondoskodott a fergeteges hangulatról.