A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés tart Hajdúböszörményben

A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés tart Hajdúböszörményben

A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzése Hajdúböszörményben

Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos / Facebook

Augusztus 26-án a Polgármesteri Hivatal Báthory termében tartott nyitó megbeszéléssel vette kezdetét a Magyar Államkincstár által kezdeményezett helyszíni ellenőrzés, ahol tájékoztatást kapott Hajdúböszörmény város önkormányzata – osztotta meg Hajdúböszörmény város hivatalos oldala. Mint írják, az ellenőrzés kiterjed a város valamennyi költségvetési szervére és gazdasági egységére, a helyi nemzetiségi önkormányzatra, valamint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulásra.

A Magyar Államkincstár vizsgálja a pénzügyi és gazdálkodási folyamatok szabályszerűségét, a jogszabályi előírások betartását, valamint a közpénzek átlátható és felelős felhasználását. Az éves helyszíni ellenőrzés várhatóan 2026. április 30-ig tart.
 

 

